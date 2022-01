“Tuve el honor de ser invitado por él”: Camilo habla de su colaboración con Wisin

Wisin y Camilo.

“Hola, soy Camilo... y en estos días hay música nueva”, escribió el cantante colombiano en su cuenta de Instagram durante esta semana. Ayer, 12 de enero, el músico, finalmente, reveló la identidad del cantante con el que colaboró para su nueva composición: Wisin, uno de los intérpretes más importantes en la historia del reggaetón. Echeverry ya venía entregando pistas respecto a su nuevo dueto, sin embargo, fue hasta hace unas horas cuando le entregó la buena nueva a su tribu, como le dice a sus seguidores. “Hermano, gracias por soñar conmigo. Este proyecto me encanta. El viernes sale un éxito”, comentó el puertorriqueño.

Con el anuncio del dueto, por parte del intérprete Pesadilla y Ropa cara, llegaron múltiples preguntas de sus fans, cuestionamientos que, inmediatamente, a través de su cuenta de Instagram, el nacido en Medellín respondió. Inicialmente, Camilo contó que fue Wisin quien se acercó a él para proponerle hacer un tema juntos, propuesta que, por supuesto, no dudó, ni un segundo, en aceptar.

En las historias de esa red social, de hecho, dejó ver como Wisin lo presentaba y hablaba de la Tribu a través de un video. “Qué tal, mi gente linda, por acá W. Yo me estuve preguntando ‘¿Qué es la tribu? y cuando averigüé, me di cuenta de que es un movimiento mundial de gente muy linda, de gente llena de luz (...) cosas lindas de parte de W y de ...”, comentó Wisin mientras giraba la cámara hacia Camilo que, emocionado, gritó.

Wisin y Camilo, emocionados por su colaboración. (Instagram)

Según detalló Camilo, habló durante varias horas con Wisin cuando se conocieron. Recordó que tenían muchas cosas que compartir el uno con el otro, por lo que su conversación no fue para nada corta. “Es un tipo con un corazón gigante. Con una familia preciosa y con una pasión y un respeto por lo que hace que es de admirar”, dijo Camilo. El cantante colombiano aseguró que el video, que será estrenado este viernes 14 de enero, fue grabado en Miami.

“Yo soy tu taxista y tú de, tú de aquí ya no te mueves, ya mi, ya mire en el cell el weather, y pa, y parece que ya llueve. No te vayas que me duele (...) Tú de, tú de aquí ya no te mueves, ya mi, ya mire en el cell el weather, y pa, y parece que ya llueve. Vuelve a la cama, bebé”, se le escucha cantar a Camilo y a Wisin, respectivamente, en el fragmento que ya se conoce de la canción.

Aunque por el momento se desconocen mayores detalles, y se espera que el video y la canción estén disponibles en todas las plataformas digitales a partir de este viernes, se sospecha que, al parecer, el audiovisual que acompaña el tema tendrá toques de humor, incluso, que podría tener a Evaluna Montaner, esposa de Camilo, dentro de la producción. Fue el mismo Wisin el que compartió un video del detrás de cámaras en el que se ven algunos detalles.

“Hay algo que no sabían. Camilo es el nuevo integrante de mi familia. Buenos Días. Mañana a media noche”, redactó el puertorriqueño. En el clip se le ve riendo con Camilo y se ve como le dice a Evaluna: “Eva, yo soy tú papá”, En las historias de su Instagram, Camilo, por su parte, aseguró que fueron tantas las risas durante la grabación que terminó con dolores en su abdomen. “Me sigue doliendo la panza de la cantidad de carcajadas de ese día”, recalcó.

En el video se ve como ambos comparten algunas escenas, así mismo, se ven algunas partes de la locación en la que se adelantó el rodaje, como los alrededores de una casa, su jardín y una piscina.

Seguir leyendo: