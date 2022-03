“Contigo Perú”: la emotiva historia detrás del himno de la selección peruana

El Perú entero vive una fiesta tras la última actuación de la selección peruana en las eliminatorias. Composición: Infobae Perú.

Los hinchas de la selección peruana y los integrantes del equipo nacional se han apropiado de una canción símbolo de nuestra música criolla, convirtiéndola en un himno que llega desde Perú hasta el mundo entero. Es así como el tema “Contigo Perú” hace vibrar a todos los peruanos que viven con el alma cada encuentro de la bicolor. No importa si se gana o pierde, este sonido que describe el amor a la patria acelera corazones y llena los cuerpos de emoción.

Tras obtener la victoria en el Perú vs. Paraguay, los seleccionados de Ricardo Gareca desfilaron por todo el Estadio Nacional para agradecer el apoyo de los fieles fanáticos que no dejan de alentar. Pese a que ya había acabo el partido, sonó la canción interpretada por el ‘Zambo’ Cavero y Óscar Avilés. Más de uno se conmovió cuando los jugadores entonaron este tema. Fue Gianluca Lapadula, el autor del primer gol, quien entonó la canción mientras caían lágrimas por su rostro. Este momento quedará para el recuerdo e historia del fútbol peruano, ya que desde hace mucho no se veía una conexión única entre los hinchas y jugadores.

EL EMOTIVO ORIGEN DE LA CANCIÓN

Su creador, Augusto Polo Campos, se propuso crear una composición que identifique a todos los peruanos y peruanas, y que con cada palabra pueda emocionar. El objetivo se logró, ya que esta interpretación a logrado unir a todo el territorio al ritmo de la música criolla.

¿QUIÉN ES EL COMPOSITOR DE “CONTIGO PERÚ”?

El creador de este tema patriótico fue el compositor Augusto Polo Campos, quien fue la voz de canciones que destacan el amor que se tiene a este país que nos vio nacer. El reconocido artista falleció a los 85 años teniendo más de 100 éxitos musicales que siguen sonando y emocionando al país.

La composición de “Contigo Perú” se realizó para las eliminatorias para el Mundial Argentina 78, teniendo como antecedente el éxito de “Y se llama Perú”. La aceptación de los hinchas ocasionó que sea considerada como un himno para aquellos que aman sus raíces.

DATOS CURIOSOS DE “CONTIGO PERÚ”

Este tema musical fue un pedido exclusivo del general Augusto Vinatea, quien en 1977 le pidió a Polo Campos que haga una composición única para que el país aliente a la selección peruana. La autoridad le dio solo 15 días para que pueda completar la tarea.

Según los relatos, apenas recibió esta solicitud, el cantautor se dirigió al Café Haití, ubicado en el Centro de Lima, y detrás de una boleta de pago comenzó a escribir la letra. No pasó más de media hora para que este regresara a la oficina de Vinatea para presentarle lo creado. Este acudió en compañía de un grupo de trabajadores, quienes acudieron para ser jurado y dar su opinión.

El tema cobró vida cuando fue entonado por el ‘Zambo’ Cavero y Don Óscar Avilés, quienes se convirtieron en la voz de este himno que hasta la fecha sigue causando una felicidad plena entre los peruanos, así les guste o no el fútbol, ya es parte de nuestra historia y costumbre.

LETRA CONTIGO PERÚ

Composición: Augusto Polo Campos.

Interpretación: Arturo Cavero y Óscar Aviles

Cuando despiertan mis ojos y veo

Que sigo viviendo contigo Perú

Emocionado, doy gracias al cielo

Por darme la vida, contigo Perú

Eres muy grande

Y siempre lo seguirás siendo

Pues todos estamos contigo Perú

Sobre mi pecho

Yo llevo tus colores

Y están mis amores contigo Perú

Somos tus hijos

Y nos uniremos

Y así triunfaremos contigo Perú

Unida la costa

Unida la sierra

Unida la selva

Contigo Perú

Unido el trabajo

Unido el deporte

Unidos el norte, el centro y el sur

A triunfar Peruanos

Que somos hermanos

Que sea la victoria nuestra gran gratitud

Te daré mi vida

Y cuando yo muera

Me uniré en la tierra

Contigo Perú

Te daré mi vida

Y cuando yo muera me uniré en la tierra

Contigo Perú

