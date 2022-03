Doja Cat: Los mejores memes de su pelea viral con fans de Paraguay y más países de Latinoamérica

La cantante estadounidense ha sido duramente criticada en Twitter. (Foto: Composición)

Doja Cat se ha vuelto tendencia nuevamente en redes sociales, y no precisamente por sus pegadizos éxitos como “Say So”, “Woman” o “You Right”. La cantante estadounidense ha sido criticada duramente por tener supuestas actitudes xenofóbicas contra sus fans paraguayos , lo que ha despertado la furia de los demás países de Latinoamérica.

La polémica inició cuando la artista tuvo que cancelar su presentación en el Festival Asunciónico debido a las condiciones climáticas, lo mismo que hizo la cantante Miley Cyrus. Sin embargo, el comunicado y su forma de expresarse sobre sus seguidores paraguayos fue lo que molestó a los internautas.

“Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló”, escribió en su cuenta de Twitter. Acto seguido, agregó: “Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta esperando por mí. Supérenlo”.

De inmediato, sus seguidores reaccionaron con una catarata de respuestas, en las que la acusaban de “mentirosa” y de “grosera”. Varios fans subieron fotos y videos de una muchedumbre esperando a las afueras de su hotel pese a la incesante lluvia, demostrando así que lo dicho por la rapera no era cierto.

Es más, otros mencionaron que la artista internacional habría realizado un show privado dentro del hotel, pidiendo a los asistentes que no la mirasen a los ojos al momento de cantar. Esto fue respaldado por otros internautas, quienes además señalaron que Doja Cat quiso sacarse fotografías con nadie.

Pero la cosa no quedó allí. Más usuarios se unieron a la “cancelación” y buscaron entre los “me gustas” de la artista estadounidense en Twitter, encontrando que Doja Cat le había dado ‘like’ a un tuit que decía: “Los paraguayos no tienen dinero para alimentar a sus hijos, menos para pagar por un show de ella” .

LOS MEMES

Como era de esperarse, los seguidores paraguayos utilizaron las redes sociales para demostrar su rechazo hacia Doja Cat. Pero no fueron los únicos, ya que fanáticos de otros países de Latinoamérica, como es el caso de Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, entre otros, se unieron para arremeter contra la cantante estadounidense. Estos fueron algunos memes.

DOJA CAT RENUNCIA A SU CARRERA MUSICAL

La celebridad de 26 años no pudo tolerar los ataques y anunció en Twitter su retiro de los escenarios: “Ya no me importa una m****. Renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que crean en mí... Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una tonta por haber pensado que estaba hecha para esto, esta es una j**** pesadilla. Dejen de seguirme”.

Minutos después, cambió su nombre en Twitter “I quit” (‘renuncio’ en español) y luego de un par de horas a “I quit still” (‘todavía renuncio’). Su última actualización fue en Instagram donde compartió el horóscopo, el cual indicaba que “todo el mundo iba a estar en su contra”.

¿QUIÉN ES DOJA CAT?

Amala Ratna Zandile Dlamini, más conocida por su nombre artístico Doja Cat, es una rapera, cantante, compositora y productora discográfica estadounidense de 26 años . Es actualmente una de las artistas más populares del momento.

En el 2020, alcanzó gran popular con su sencillo “Say So”, que logró el número uno en el Billboard Hot 100 y se convirtió en una de las canciones más utilizadas de TikTok. En dicha red social, se inventó un baile viral que dio la vuelta al mundo, hasta tal punto que la propia Doja Cat lo utilizó para su videoclip.

Según el análisis de la plataforma Spotify, Doja Cat se encuentra entre los 10 artistas más escuchados del mundo.

