Bridgerton: conoce si Simon aparecerá en la temporada 3

La serie de época basada en los libros de Julia Quinn se estrenó a finales del 2020 y al poco tiempo se posicionó como la serie original de Netflix más vista de la plataforma gracias al gran impacto que causó en los espectadores.

El drama de época sigue a los Bridgerton, una respetada familia inglesa de clase alta conformada por 8 hermanos y su madre viuda durante la época de la Regencia en Inglaterra. A diferencia de la mayoría de series que se centra en los mismos protagonistas durante todas sus temporadas, en Bridgerton cada temporada se centra en un hermano diferente. La primera siguió a Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la mayor de las hermanas y su relación con el duque de Hastings (Regé-Jean Page).

Mientras que la segunda entrega de la serie, que se estrenó recién la semana pasada, sigue a Anthony Bridgerton, el vizconde e hijo mayor de la familia y su relación con Kate Sharma, la hermana mayor de su prometida, Edwina Sharma.

Si bien en la primera temporada Simon y Daphne fueron los protagonistas a los que giro en torno la serie, el duque no aparece en ningún momento de la segunda temporada, mientras que Daphne solo hace algunas breves apariciones en algunos capítulos. A pesar de eso, los fans de la serie y del actor tienen la esperanza de volver a ver a Simon durante la próxima temporada de la serie aunque sea por momentos.

Si quieres conocer si el personaje de Simon Basset aparecerá en la temporada 3 de Bridgerton, continúa leyendo la siguiente nota.

¿VUELVE SIMON A BRIDGERTON EN LA TEMPORADA 3?

El año pasado Regé-Jean Page, el actor que interpreta a Simon Basset declaró a Variety que “su arco argumental es de una temporada, con un principio, medio y final”. Incluso, utilizó su cuenta de Instagram (@regejean) para agradecer al equipo de producción, al elenco, los fans y despedirse de su personaje.

Sin embargo, meses más tarde en una entrevista con British GQ el actor no negó que le podría volver a interpretar al encantador duque de Hastings. “¡Sabes que no podría decírtelo! ¿No hay algo maravilloso en sorprenderse por lo que no sospechabas?”.

¿QUÉ DICEN LOS LIBROS SOBRE LAS APARICIONES DE SIMON?

Como se sabe, la serie está basada en la saga de libro de Julia Quinn, si bien Shonda Rhimes, productora de la serie, ha señalado que no seguirán el orden exacto de los libros, esto podría ser un indicativo de lo que pasará y si volveremos a ver a Simon Basset en nuestras pantallas.

De acuerdo al segundo libro, Simon solo aparece en una ocasión durante el partido de Pall Mall, pero ya sabemos que la serie no imitó el libro en este caso porque no vimos por ninguna parte al duque de Hastings en la segunda temporada, solo se le menciona haciendo referencia a que está cumpliendo sus funciones de duque.

Si bien en el tercer libro no aparece, en la cuarta novela de Quinn si lo hace e incluso ayuda a Colin a resolver el misterio de Lady Whistledown. Si tomamos lo que dice Rhimes de que no seguirán el orden de los libros, se podría especular que esto suceda en la próxima entrega, sobretodo por como quedó el tema de Lady Whistledown en el final de la segunda temporada.

BRIDGERTON: CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3

Por suerte para todos los fanáticos de la serie de época, Shonda Rhimes, productora de la serie ha confirmado que habrá una tercera y cuarta temporada de la serie. De acuerdo a lo declarado por Rhimes, la tercera entrega de la serie basada en los libros de Julia Quinn empezará a grabarse en la primera mitad del 2022 y también constará de 8 episodios.

Si bien todavía no existe una fecha de estreno confirmada para la tercera temporada de Bridgerton, se puede inferir por el ritmo de producción y de estreno que tal vez los 8 episodios de la siguiente entrega podrían estar listos a inicios del siguiente año.

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE BRIDGERTON

Siguiendo los libros de Julia Quinn, la tercera temporada de Bridgerton se centrará en Benedict, el segundo hermano de la familia y su búsqueda por encontrar, primero a la misteriosa mujer del baile de máscara organizado por su madre, y luego a Sophie Beckett, la hija ilegítima del conde de Penwood.

