Selección peruana: Yoshimar Yotún elogió el rendimiento de Christian Cueva y valoró su cambio físico

Yoshimar Yotún y Christian Cueva son titulares indiscutibles de una selección peruana que acaba de pasar al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. | Foto: EFE

La selección peruana logró un hecho histórico tras imponerse a Paraguay en el Estadio Nacional en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El repechaje fue el premio que consiguió, en parte, por las grandes actuaciones de sus individualidades como Yoshimar Yotún y Christian Cueva. Precisamente, ‘Yoshi’ elogió las condiciones de ‘Aladino’ por su gran momento futbolístico, destacando su crecimiento físico.

“ El ‘Cholo tiene un talento único. Es un ‘jugadorazo’. Obviamente, entrenar un poco más siempre es bueno. Le ha caído muy bien ese entrenamiento extra. Está pasando por un momento bueno en su club que eso le da confianza. En los partidos que ha estado, el ‘Cholo’ siempre ha sido figura, por ahí ha tenido unas ‘cositas’ pero ahora yo lo veo firme, muy maduro. En los entrenamientos está más rápido, más ‘light’, más seco , está muy bien. Eso se refleja dentro del campo”, comentó el volante de Sporting Cristal en una entrevista para el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que destacó la fortaleza física que tiene el jugador del Al-Fateh ante la fuerte marca que le hacen los rivales. “(Cueva) es muy fuerte. Tiene una maña. Nosotros siempre le decimos, el ‘Cholo’ es un saco , aguanta todo. Aparte, él aguanta, se queda con la pelota y sale de la jugada. Él se apoya (en el rival), pero al apoyarse agarra un impulso para poder salir de esa jugada. Es algo que pocos jugadores lo hacen”, añadó.

El actual jugador de Sporting Cristal destacó el estilo de juego de 'Aladino', sobre todo con la potenciación de su aspecto físico. | Video: Movistar Deportes

Y es que Cueva ha tenido un rendimiento ascendente desde que fichó por dicho equipo árabe. Anteriormente, sus episodios resaltantes solo figuraban en la selección peruana, mas no a nivel de clubes, ya que en estos arrastraba problemas extradeportivos y en situaciones polémicas. En el Santos de Brasil no conectó con el técnico Jorge Sampaoli y en el Krasnodar de Rusia no llegó a adaptarse. Tampoco en el Yeni Malatyaspor de Turquía, donde tuvo inconvenientes con el DT.

No obstante, todo cambió cuando fichó por Al-Fateh de Arabia Saudita en enero del 2021. Desde un primer momento su impacto fue notorio con goles y asistencias. Esto se vio reflejado en esa temporada en donde marcó 8 anotaciones y asistió en 7 ocasiones. Todo en 15 encuentros disputados. Evidentemente, su crecimiento se fue haciendo más notorio conforme iba pasando su estadía en el Medio Oriente.

FORTALECIMIENTO FÍSICO

Pero su gran rendimiento fue potenciado gracias al trabajo que realizó junto a su coach personal, José Neyra, quien vive en Lima y se lo llevó a Asia para que le apoye en el fortalecimiento de su aspecto físico de cara a impulsar su performance en el campo de juego. De hecho, como lo dijo el mismo ‘trainer’ en una entrevista para ‘Fútbol en América’ hace poco más de una semana. “Esta es la oportunidad para yo mostrarme, para mejorar la calidad de vida de mi familia, porque es mi trabajo. Y la oportunidad para ti, para que vuelvas a tener ese rendimiento que te pondrá en el lugar donde tienes que estar”, comentó.

Christian Cueva en el partido de Al-Fateh vs. Al-Faisaly. | Foto: Al-Fateh Club

RESULTADO FAVORABLE

¿Cuál fue el resultado? En la escuadra asiática ha jugado 20 partidos en lo que va de la actual campaña, en los que ha anotado 8 goles y ha brindado 5 asistencias. Estas cifras han sido respaldadas por sus destellos de calidad que derrocha en el campo. En el caso de la ‘bicolor’, es el jugador clave en la creación de juego y su ausencia se siente. No por algo ha sumado 5 tantos y 2 asistencias en 17 encuentros en estas Eliminatorias.

No cabe duda de que el futbolista formado en la Universidad San Martín es la expresión viva del fútbol peruano, con su estilo de juego típico de un chico de barrio y con ese atrevimiento para encarar a sus rivales, aún tiene para derrochar su calidad a sus 30 años.

