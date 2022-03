Google Earth: investigador afirma que encontró un ovni en el mar, frente a la costa del Perú

Investigador asegura haber encontrado Ovni en el Pacífico y frente a la costa peruana. Composición.

Los extraterrestres en su mayoría son considerados como una leyenda, o seres que jamás llegaron al planeta tierra. Esa idea sustentado por investigadores y estudios sigue en pie a pesar del descubrimiento que menciona el investigador Scott Waring. Él asegura haber encontrado evidencias de antiguos extraterrestres en el fondo del Océano Pacífico, esto sucedió mientras examinaba la costa de Nazca, Perú, con la ayuda de Google Earth.

Según informó La Vanguardia, él dice que vio un ovni sumergido mientras realizaba su exploración en el Océano Pacífico y gracias a la herramienta de Google, logró encontrar un círculo oscuro que está ubicado frente a la costa peruana. En ese sentido, añade que el objeto misterioso se encuentra en el fondo del océano y que hay una conexión con las líneas de Nazca del Perú por su proximidad entre ambos elementos.

Investigador asegura haber encontrado Ovni en el Océano Pacífico y frente a la costa peruana cuando investigaba la zona de Nazca, en Perú. Foto: Scott Waring.

¿CUÁL ES LA CONEXIÓN CON LAS LÍNEAS DE NAZCA?

De acuerdo con el medio, las Líneas de Nazca son un grupo de geoglifos en el Desierto de Nazca, pero son tan antiguas que los científicos difieren sobre su origen: unos creen que era un intento para conectar con los dioses en el cielo, otros aseguran que eran puntos de observación relacionados con la cosmología y la astronomía.

En esa línea, Scott Waring asegura que la antigua cultura de Nazca buscó conectar con los dioses y por eso buscaron contactar con los extraterrestres.

“Si se observa con atención el OVNI de 5 millas, se verá una estructura de cúpula en su centro que es más alta que el resto del disco. Ese es el clásico diseño de disco del que todos hemos oído hablar. Este disco en el fondo del océano es 100% prueba de extraterrestres ancestrales y la tecnología simplemente está sentada en el fondo del océano”, escribió en la descripción de un video colgado a su página oficial de YouTube el pasado 22 de marzo.

Investigador asegura haber encontrado Ovni en el Pacífico y frente a la costa peruana. Él señala que hay una conexión con los extraterrestres y antigua cultura de Nazca en Perú. Foto: Scott Waring.

No obstante, hasta el momento no se ha encontrado una prueba sólida que sugiera la veracidad de la relación del objeto con un ovni y responda a la hipótesis de la existencia de los extraterrestres en el planeta Tierra. Algunos apuntan a que solo es cualquier objeto natural encontrado en el fondo del océano, o es la acumulación de desechos tóxicos.

Lo cierto es que según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), solo el 5% del fondo del océano ha sido cartografiado hasta ahora. Por otro lado, el investigador siguió compartiendo artículos sobre su hipótesis.

¿QUIÉN ES SCOTT WARING?

Scott Waring es un investigador que según su perfil de Facebook, trabaja en el ESL School Owner como profesor, vive en Taipéi y reconocido por sus teorías o hipótesis sobre descubrimientos que puedan romper el sentido de la naturaleza.

DEBATE SOBRE LA COMUNICACIÓN CON EXTRATERRESTRES

Hace unas semanas, un artículo mencionó sobre un debate entre expertos en lingüística y astrofísicos de Harvard sobre si los humanos podríamos comunicarnos con los extraterrestres o cualquier raza alienígena . La conversación patrocinada por la Iniciativa Interfacultad de Comportamiento Mente Cerebro de Harvard y moderada por Edward J. Hall, profesor de Filosofía Norman E. Vuilleumier.

Utilizando la película estadounidense de drama y ciencia ficción, Arrival, como trampolín, los panelistas Jesse Snedeker, profesora de psicología y experta en comprensión del lenguaje, y Avi Loeb, astrofísico y autor de Extraterrestrial: The First Signs of Intelligent Life Beyond Earth (2021), examinaron los potenciales desafíos que podríamos enfrentar.

