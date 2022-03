Debate entre lingüistas y astrofísicos: si hiciéramos contacto directo con extraterrestres, ¿podríamos comunicarnos?

Un desafío potencial para comunicarse con extraterrestres es la posibilidad de que tales seres no posean un sistema conceptual similar al nuestro (Gabriela Pérez)

En la película de 1977 de Steven Spielberg Encuentros cercanos del tercer tipo, los extraterrestres se comunican con los humanos a través de una pegadiza secuencia de cinco notas. En el éxito de taquilla de Spielberg de 1982 ET, un diminuto extraterrestre aprende inglés básico de un programa de televisión para niños. Más recientemente, en Arrival de 2016, los visitantes con forma de calamar usan pictogramas para hacerse entender por los científicos estadounidenses que manejan pizarras con palabras.

Pero, ¿qué pasaría realmente si hiciéramos contacto directo con una especie alienígena? ¿Cómo reconoceríamos o interpretaríamos su inteligencia y qué diríamos? Esas fueron solo algunas de las preguntas discutidas durante una amplia conversación patrocinada por la Iniciativa Interfacultad de Comportamiento Mente Cerebro de Harvard y moderada por Edward J. Hall, profesor de Filosofía Norman E. Vuilleumier.

Utilizando la película estadounidense de drama y ciencia ficción, Arrival, como trampolín, los panelistas Jesse Snedeker, profesora de psicología y experta en comprensión del lenguaje, y Avi Loeb, astrofísico y autor de Extraterrestrial: The First Signs of Intelligent Life Beyond Earth (2021), examinaron los potenciales desafíos que podríamos enfrentar.

"También debemos estar preparados para la posibilidad de que los extraterrestres no quieran comunicarse con nosotros, al igual que nosotros no deseamos comunicarnos con hormigas en la acera", dice Avi Loeb, durante un panel de discusión (Jon Chase/Fotógrafo del personal de Harvard)

Loeb, el profesor de ciencia Frank B. Baird Jr., ha argumentado durante mucho tiempo que la búsqueda de vida extraterrestre debería tomarse más en serio en los círculos científicos. Dijo que hay una variedad de factores a considerar si nos encontramos con una raza alienígena. (El libro de Loeb sugiere que una roca espacial con forma de panqueque que se mueve rápidamente y que los astrónomos llamaron Oumuamua en 2017 podría ser en realidad una pieza de tecnología interestelar).

Primero, los humanos deben tratar de conquistar su sentido de que están en “el pináculo de la creación” y, en cambio, comprender que probablemente estén “en algún lugar en el medio de la distribución de inteligencias en la galaxia de la Vía Láctea”, remarcó Loeb, director fundador de Iniciativa del Agujero Negro de Harvard. Los habitantes de la Tierra también deben tener en cuenta la “brecha tecnológica” que probablemente existirá entre la raza humana y un mensajero de más allá del sistema solar. (Dicho mensajero, dijo, probablemente llegaría en forma de un objeto de inteligencia artificial capaz de hacer un viaje que duraría millones o incluso miles de millones de años).

Dada una posible brecha de conocimiento amplia, también debemos estar preparados para la posibilidad de que los extraterrestres no quieran comunicarse con todos nosotros, según Loeb, al igual que nosotros no deseamos comunicarnos “con hormigas en la acera”.

Aún así, si somos capaces de participar directamente como lo hacen los científicos de Arrival, el desafío es cómo. “Tal proceso diferiría mucho de la búsqueda de vida extraterrestre en años pasados -continuó Loeb-, cuando la gente imaginaba que cualquier contacto probablemente vendría en forma de señales de radio de extraterrestres, que pueden haber tardado miles de años en llegar. Sin embargo, si tiene un visitante en su patio trasero, es mejor que sepa lo que está haciendo ya que podríamos necesitar nuestros propios sistemas de IA para ayudarnos a interpretar los suyos”.

En "Arrival", la actriz Amy Adams, que interpreta a una lingüista, trata de recrear la situación de aprendizaje del lenguaje infantil con los extraterrestres ofreciendo palabras básicas para describir personas y acciones, todo mientras asume que la conceptualización de los extraterrestres es razonablemente similar a a la nuestra (AFP)

Según Snedeker, uno de los retos potenciales de la comunicación con los extraterrestres es la posibilidad de que estos seres no posean un sistema conceptual similar al nuestro. Para ilustrarlo, utilizó el ejemplo de cómo los niños aprenden el lenguaje. “Cuando los niños oyen una frase como ‘El gato está en la alfombra’, tienen conceptos parecidos a los de los gatos, a los de las alfombras y a los de las relaciones espaciales. En Arrival, la actriz Amy Adams, que interpreta a una lingüista, intenta recrear la situación de aprendizaje del lenguaje infantil con los extraterrestres ofreciéndoles palabras básicas para describir a las personas y las acciones, todo ello asumiendo que la conceptualización de los extraterrestres es razonablemente similar a la nuestra”, remarcó Snedeker.

“Pero si esos conceptos no estuvieran al alcance de esa otra especie, no está claro a qué se referirían esas palabras”, añadió. Aun así, Snedeker se muestra optimista ante la posibilidad de que compartamos algunas construcciones a gran escala con alienígenas inteligentes que también podrían ser producto de la evolución biológica. “Tengo la esperanza de que tengamos bastantes puntos en común con sus estructuras conceptuales”, dijo, y añadió que “una comprensión incompleta sigue siendo una comprensión en cierto grado. Si tuviéramos conceptos ligeramente diferentes a los suyos, o incluso sustancialmente diferentes, todavía podríamos llegar a entenderlos”.

Loeb, que está trabajando en un documental con el productor de Arrival, dice que mantenerse al margen de la búsqueda de vida inteligente más allá de nuestro sistema solar es una miopía. “Sabemos que las estrellas se formaron antes que el sol por miles de millones de años. Sabemos que tienen planetas como la Tierra a su alrededor, así que el entorno que tenemos no es raro”, dijo. Pero encontrar pruebas de vida extraterrestre requiere el tipo de financiación y apoyo que se otorga a proyectos a gran escala, como la búsqueda de ondas gravitacionales cósmicas o de materia oscura. “Dado el interés del público por el tema, las implicaciones que tendrá para el futuro de la humanidad, creo que es realmente poco inteligente por parte de la comunidad científica no comprometerse con una búsqueda”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: