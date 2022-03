Perú al repechaje: euforia, lágrimas y celebración de la selección de Gareca en el Nacional

Peruvian players celebrate after defeating Paraguay in their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the National Stadium in Lima on March 29, 2022. - Peru will play the intercontinental playoff match in June against Australia or the United Arab Emirates. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Perú venció 2-0 a Paraguay en el ‘fortín’ de la selección blanquirroja y ganó el derecho a jugar en junio ante una selección asiática el repechaje al Mundial de Qatar-2022, en el último partido del clasificatorio sudamericano. La bicolor necesitaba solo un triunfo y así lo consiguió teniendo a más de 40 mil personas que alentaban sin parar a los once elegidos por Ricardo Gareca.

Los goles del triunfo de la selección inca fueron anotados por el ítaloperuano Gianluca Lapadula, a los 5 minutos, y Yoshimar Yotún, a los 42, quienes confirmaron que Perú está más fuerte y candidato que nunca a repetir el plato de acceder a un mundial por segundo edición consecutiva.

Hinchas se emocionaron hasta las lágrimas.

Cada uno de los goles fue gritado por más de 30 millones de peruanos, quienes tras el pitazo final no dudaron en estallar de algarabía, salir a las calles y hasta al balcón para celebrar este acontecimiento.

El Perú, que en los últimos seis años vive en constantes crisis políticas y amenazas de mociones de vacancia e inestabilidad, solo se mantiene unido y olvida sus problemas cuando la selección peruana juega algún partido, ya sea amistoso, en competición o para disputar el pase a la siguiente ronda clasificatoria.

“La clave más que nada es el repunte que tuvimos durante la eliminatoria, ya casi en la mitad de la eliminatoria hacia adelante. No arrancamos bien pero el repunte que tuvimos fue importante”, dijo tras el partido el técnico más respetado en el Perú, el argentino Ricardo Gareca, quien ostenta más del 90% de aprobación de su gestión al frente de la selección peruana.

LÁGRIMAS Y EUFORIA

El pitazo final del partido fue el inicio de una serie de gritos, bailes y celebración en el Nacional de Lima, parecía como si Perú hubiera clasificado al Mundial y pese a que se pedía calma, la euforia se había apoderado de todos y fue cuando empezó a sonar ¿Contigo Perú', himno de la selección peruana y el sentimiento patriótico retumbó el recinto deportivo.

Los hinchas, casi sin voz, entonaron como nunca las letras de esta maravillosa canción: “Te daré la vida y cuando yo muera / Me uniré en la tierra / Contigo Perú / Te daré la vida y cuando yo muera / Me uniré en la tierra / Contigo Perú!”

Fans of Peru cheer before the start of the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 against Paraguay, at the National Stadium in Lima on March 29, 2022. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Incluso, la Conmebol reprodujo en un tuit parte de otro himno de la selección peruana, quizás, con la intención de ‘amistarse’ con la hinchada peruana que aún no le perdona el gol no cobrado ante Uruguay.

“𝑪𝒐́𝒎𝒐 𝒏𝒐 𝒕𝒆 𝒗𝒐𝒚 𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒆𝒓, 𝒄𝒐́𝒎𝒐 𝒏𝒐 𝒕𝒆 𝒗𝒐𝒚 𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒆𝒓, 𝒔𝒊 𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒊 𝑷𝒆𝒓𝒖́ 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐, 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒊́𝒔 𝒃𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒐, 𝒒𝒖𝒆 𝒎𝒆 𝒗𝒊𝒐 𝒏𝒂𝒄𝒆𝒓”, tuiteó

Gianluca Lapadula, uno de los jugadores que se ha ganado el cariño de los peruanos, emocionó a todos cuando empezó a llorar mientras cantaba el ‘Contigo Perú' y a la vez repartía abrazos a Edison Flores, Christian Cueva y sus demás compañeros.

Gianluca Lapadula emocionado tras conseguir el repechaje con Perú: lágrimas a flor de piel. (Video: Movistar Deportes).

Los ‘Tigrillos’ de Gareca explotaron también de alegría y corrieron a un lado e la cancha para cantar y agradecer a la ‘mejor hinchada del mundo’ que hoy se comportó a la altura y no cesó en ningún instante su aliento hacia la bicolor.

FUEGOS ARTIFICIALES Y FIESTAS EN LAS CALLES

En las calles de Lima y de todo el país, el triunfo peruano fue celebrado como si fuera Año Nuevo: con fuegos artificiales, música y baile. Miles salieron a las calles con banderas, pitos, chicharras o cualquier instrumento que lo acompañe en su euforia.

Así, las calles de Miraflores, del Centro de Lima y otros distritos se vieron abarrotadas de personas que se unieron en un solo grito de ¡Arriba Perú!





MINUTO A MINUTO E INCIDENCIAS

Final del partido, Perú 2, Paraguay 0.

90+5′Final segunda parte, Perú 2, Paraguay 0.

90+5′Fuera de juego, Paraguay. Jesús Medina intentó un pase en profundidad pero Ángel Romero estaba en posición de fuera de juego.

90+4′Mano de Andrés Cubas (Paraguay).

90+2′Iván Torres (Paraguay) ha recibido una falta en la zona defensiva.

90+2′Falta de Gabriel Costa (Perú).

Cabezazo al palo de Gianluca Lapadula en Perú vs Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

90′Fuera de juego, Paraguay. Ángel Romero intentó un pase en profundidad pero Julio Enciso estaba en posición de fuera de juego.

88′Remate fallado por Jesús Medina (Paraguay) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.

87′Cambio en Perú, entra al campo Alex Valera sustituyendo a Gianluca Lapadula.

87′Cambio en Perú, entra al campo Gabriel Costa sustituyendo a Christian Cueva.

87′Cambio en Perú, entra al campo Christian Ramos sustituyendo a Carlos Zambrano debido a una lesión.

83′Remate fallado por Gianluca Lapadula (Perú) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.

83′Gianluca Lapadula (Perú) remata al larguero, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Christian Cueva con un centro al área.

'Tiki Taka' de Cueva y Peña en Perú vs Paraguay por última fecha de Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

81′Edison Flores (Perú) ha recibido una falta en la banda derecha.

81′Falta de Iván Torres (Paraguay).

81′Remate fallado por Richard Ortiz (Paraguay) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Ángel Romero con un pase de cabeza.

74′Ángel Romero (Paraguay) ha recibido una falta en la banda izquierda.

74′Falta de Carlos Zambrano (Perú).

73′Cambio en Paraguay, entra al campo Ángel Romero sustituyendo a Sebastián Ferreira.

73′Cambio en Paraguay, entra al campo Josué Colmán sustituyendo a Óscar Romero.

72′Falta de Horacio Calcaterra (Perú).

72′Falta de Iván Torres (Paraguay).

72′Remate rechazado de Andrés Cubas (Paraguay) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Richard Ortiz con un pase de cabeza.

70′Fuera de juego, Perú. Pedro Gallese intentó un pase en profundidad pero Gianluca Lapadula estaba en posición de fuera de juego.

Paraguay estuvo cerca de empatar el partido después de un error en salida de Yoshimar Yotún

70′Remate fallado por Julio Enciso (Paraguay) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Robert Rojas con un centro al área.

69′Cambio en Perú, entra al campo Horacio Calcaterra sustituyendo a Yoshimar Yotún debido a una lesión.

66′Cambio en Perú, entra al campo Christofer Gonzáles sustituyendo a Sergio Peña.

62′Remate fallado por Richard Ortiz (Paraguay) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jesús Medina.

62′Remate rechazado de Julio Enciso (Paraguay) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Iván Torres.

61′Falta de Jesús Medina (Paraguay).

61′Edison Flores (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

59′Cambio en Paraguay, entra al campo Jesús Medina sustituyendo a Richard Sánchez.

59′Cambio en Paraguay, entra al campo Iván Torres sustituyendo a Júnior Alonso.

59′Falta de Andrés Cubas (Paraguay).

59′Yoshimar Yotún (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

56′Mano de Fabián Balbuena (Paraguay).

55′Sebastián Ferreira (Paraguay) ha recibido una falta en la zona defensiva.

55′Falta de Renato Tapia (Perú).

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - March 29, 2022 Paraguay's David Colman in action with Peru's Edison Flores REUTERS/Sebastian Castaneda

55′Richard Ortiz (Paraguay) ha sido amonestado con tarjeta amarilla.

54′Falta de Richard Ortiz (Paraguay).

54′Christian Cueva (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

53′Falta de Julio Enciso (Paraguay).

53′Renato Tapia (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

52′Falta de Richard Ortiz (Paraguay).

52′Yoshimar Yotún (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

50′Falta de Omar Alderete (Paraguay).

50′Sergio Peña (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

49′Corner, Paraguay. Corner cometido por Luis Advíncula.

49′Remate rechazado de Julio Enciso (Paraguay) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sebastián Ferreira.

46′Falta de Júnior Alonso (Paraguay).

46′Christian Cueva (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza segunda parte Perú 2, Paraguay 0.

45+4′Final primera parte, Perú 2, Paraguay 0.

45+4′Remate fallado por Robert Rojas (Paraguay) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Richard Sánchez con un centro al área tras un saque de esquina.

45+3′Corner, Paraguay. Corner cometido por Pedro Gallese.

45+2′Remate fallado por Alexander Callens (Perú) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras botar una falta.

45+2′Gianluca Lapadula (Perú) remata al poste derecho, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yoshimar Yotún con un centro al área tras botar una falta.

45′Robert Rojas (Paraguay) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

45′Christian Cueva (Perú) ha recibido una falta en la banda izquierda.

45′Falta de Robert Rojas (Paraguay).

42′¡Gooooool! Perú 2, Paraguay 0. Yoshimar Yotún (Perú) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería tras un saque de esquina.

Golazo de Yotún tras jugadón de Cueva en Perú vs Paraguay por última fecha de Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

41′Corner, Perú. Corner cometido por Richard Ortiz.

40′Falta de Richard Ortiz (Paraguay).

40′Christian Cueva (Perú) ha recibido una falta en la banda izquierda.

39′Falta de Omar Alderete (Paraguay).

39′Gianluca Lapadula (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

37′Remate fallado por Sergio Peña (Perú) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Luis Advíncula.

33′Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julio Enciso (Paraguay) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Óscar Romero.

31′Falta de Sergio Peña (Perú).

31′Óscar Romero (Paraguay) ha recibido una falta en campo contrario.

29′Gianluca Lapadula (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

29′Falta de Omar Alderete (Paraguay).

28′Gianluca Lapadula (Perú) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

28′Falta de Gianluca Lapadula (Perú).

28′Julio Enciso (Paraguay) ha recibido una falta en la zona defensiva.

27′Remate fallado por Óscar Romero (Paraguay) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Robert Rojas.

23′Yoshimar Yotún (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

23′Falta de Andrés Cubas (Paraguay).

20′Renato Tapia (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

20′Falta de Richard Ortiz (Paraguay).

18′Falta de Gianluca Lapadula (Perú).

18′Falta de Fabián Balbuena (Paraguay).

16′Remate rechazado de Carlos Zambrano (Perú) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Christian Cueva con un centro al área.

15′Corner, Perú. Corner cometido por Sebastián Ferreira.

13′Luis Advíncula (Perú) ha recibido una falta en la banda derecha.

13′Falta de Sebastián Ferreira (Paraguay).

12′Christian Cueva (Perú) ha recibido una falta en la banda izquierda.

12′Falta de Robert Rojas (Paraguay).

10′Sebastián Ferreira (Paraguay) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área.

7′Remate parado alto y por el centro de la portería. Carlos Zambrano (Perú) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Miguel Trauco.

6′Yoshimar Yotún (Perú) ha recibido una falta en la banda izquierda.

6′Falta de Fabián Balbuena (Paraguay).

5′¡Gooooool! Perú 1, Paraguay 0. Gianluca Lapadula (Perú) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Christian Cueva.

Golazo de Lapadula para 1-0 en Perú vs Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

2′Fuera de juego, Perú. Yoshimar Yotún intentó un pase en profundidad pero Christian Cueva estaba en posición de fuera de juego.

1′Yoshimar Yotún (Perú) ha recibido una falta en campo contrario.

1′Falta de Julio Enciso (Paraguay).

1′Yoshimar Yotún (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

1′Falta de Richard Ortiz (Paraguay).

Empieza primera parte.

Once confirmado de Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco, Tapia, Yotún, Cueva, Peña, Flores Lapadula,

Alineación confirmada de Perú

- Edison Flores será del arranque en el Perú vs Paraguay

Edison Flores podría meterse al once titular de Perú ante Paraguay.

- Los primeros hinchas van llegando al Estadio Nacional y ya se vive la fiesta a horas del partido ante Paraguay

- Fernando Rapallini y la terna que lo acompañará esta tarde en el arbitraje del Perú vs Paraguay

Fernando Rapallini, el árbitro del Perú vs Paraguay | VIDEO: Movistar Deportes

- Paraguay es la única selección de Sudamérica que no ha podido derrotar a nuestra selección en la era Gareca

Estadísticas de Ricardo Gareca frente a Paraguay | VIDEO: Movistar Deportes

- La selección de Perú quedó lista para el crucial partido de esta noche (18:30 horas) ante Paraguay, en el Estadio Nacional, por la última jornada de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

- Hoy se cumplen 22 años de este momento histórico de la selección peruana. Ese día hubo felicidad. Hoy, más que nunca, TE AMO PERÚ.

- La Escuadrilla Acrobática Bicolor alentará a la selección peruana desde el aire.

- Con espadas y amuletos, cuatro chamanes peruanos hicieron este lunes un conjuro afuera del Estadio Nacional de Lima para anular la eficacia de la selección de Paraguay.

- Personal de salud también realizó su banderazo en apoyo a la selección peruana

- Se entregó kit de mascarillas y se instaló un punto donde se aplicaron vacunas contra la COVID19 en el Estadio Nacional

- La hincha más conocida de Paraguay, Larissa Riquelme, estará hoy en el Estadio Nacional

- Todo va quedando listo para la fiesta que se dará en el Estadio Nacional. Así luce el Estado a pocas hora del partido decisivo por eliminatorias

- Dos mil policías garantizarán la seguridad en los alrededores del Estadio Nacional!

- De clasificar al repechaje, estos son los jugadores que podrían perderse ese partido si reciben una tarjeta amarilla esta noche en el Estadio Nacional: Gallese, Callens, Zambrano, Advíncula, Tapia, Yotún, Cartagena, Gonzales Costa

Pedro Gallese es titular indiscutible para Ricardo Gareca en el once de Perú y lo demuestra partido tras partido. | Foto: Twitter

La ‘Blanquirroja’ tiene que ganar sí o sí para asegurar el boleto al repechaje y hoy tendrá un incentivo más al contar con un estadio Nacional lleno a tope. Si empata tiene que esperar que Venezuela le gane a Colombia y Uruguay obtenga la victoria ante Chile en Santiago. Si pierde, la selección dependerá de los resultados de los otros duelos que se juegan a la misma hora.

DETALLES DEL DUELO

ESTADIO: El escenario del duelo entre la selección peruana y la guaraní será el Nacional de Lima, que hoy albergará a más de 45 hinchas de la bicolor

PROTOCOLOS: Personal del Minsa serán parte del círculo sanitario que tendrán a cargo la revisión del carnet de vacunación. Para ingresar, los hinchas deberán contar con sus tres dosis, de lo contrario no podrán ingresar

QUÉ NO LLEVAR: Al partido por la última fecha de Eliminatorias, la Policía Nacional cumplirá un exhaustivo control de seguridad. Así que para ingresar deberás portar tu entrada impresa, tu DNI físico y evitar llevar correas, objetos punzocortantes y/o envases de vidrio.

CALLES CERRADAS: Si eres de los afortunados que asistirá al Estadio te recomendamos acudir con anticipación porque se cerrarán varias calles alrededor del coloso de la avenida José Díaz. Si tienes auto, lo ideal es que lo guardes en estacionamientos autorizados o de preferencia evitar ir con movilidad propia.

Perú no entrenará previo al partido contra Uruguay | VIDEO: Latina tv

Perú perdió 1-0 ante Uruguay en el Centenario de Montevideo y no pudo clasificar directamente al Mundial Qatar 2022. El partido fue muy cuestionado debido a que en un tiro de la selección peruana el balón habría cruzado la línea de gol del equipo charrúa, aunque, según un video del VAR de la Conmebol, esto no habría sucedido.

VER PERÚ VS PARAGUAY EN LATINA

Para ver el Perú vs Paraguay EN VIVO por streaming puedes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo

Para encontrar Latina TV tienes que ingresar a https://www.latina.pe/

El canal cuenta con sus aplicaciones en los dispositivos móviles, TV y tablet:

-Descargar AQUÍ Latina por Play Store

-Descargar AQUÍ Latina por App Store

VER PERÚ VS PARAGUAY EN MOVISTAR TV

Para ver el Perú vs. Paraguay EN VIVO vía Movistar se puede sintonizar Movistar Deportes por el canal 3 y en el 703 (HD). Para ver el encuentro por streaming tienes que ingresar a Movistar Play Full que es solo para clientes de Movistar TV.

El canal cuenta con sus aplicaciones en los dispositivos móviles, TV y tablet:

-Descargar AQUÍ Movistar TV por Play Store

-Descargar AQUÍ Movistar TV por App Store

Paraguay ya no tiene opciones de llegar al mundial Qatar 2022. Foto: Conmebol.

TRANSMISIÓN DE PERÚ VS PARAGUAY EN EL MUNDO

Argentina | TyC Sports Play, TyC Sports 2

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | Canal del Fútbol

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | Tigo Sports

Perú | Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Estados Unidos | Fubo Sports Network

Uruguay | VTV Uruguay

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS PARAGUAY

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (Este): 19:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo)

ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Peña, Flores; Cueva, Lapadula.

Paraguay: Silva; Rojas, Alonso, Alderete, Balbuena; Sánchez, O. Romero, Cubas, Ortiz; A. Romero, Enciso.

