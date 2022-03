Selección peruana: la desazón de los narradores chilenos en el duelo con Uruguay por los goles de la ‘bicolor’

Los narradores chilenos no contuvieron su lamento tras escuchar los goles de Perú a Paraguay.

La selección de Chile no pudo hacer respetar la casa y cayó por 2 a 0 ante su similar de Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Necesitaban de un triunfo y esperar los resultados, tanto de Perú como de Colombia para tentar una opción de cara al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, los narradores ‘sureños’, en pleno partido con los ‘charrúas’, estuvieron al tanto de los goles de la ‘bicolor’, mostrando su total desazón .

A través del medio Latina Noticias, mediante su programa ‘Latina Noticias Mediodía’ de este miércoles 30 de marzo, dieron a conocer cómo vivieron los encargados de la transmisión de ‘La Roja’ para Chilevisión.

“Señoras y señores de Chilevisión, ojalá tengamos una jornada épica, una jornada inolvidable. Ojalá hoy (ayer), cerca de las 23 horas, esta selección tenga los pasajes para su tercer mundial . En el fútbol todo es posible”, fueron las primeras palabras de Claudio Palma, narrador principal del encuentro.

Luego se puede apreciar una jugada de Joaquín Montecinos, quien es un extremo, pero que en esta acción encaró hacia el medio y le pegó al arco con tres dedos para buscar inquietar al portero Sergio Rochet, aunque el balón se fue desviado. Hasta que al minuto 3 de haber iniciado el encuentro, escucharon el gol de Perú ante Paraguay. “Pero hay gol de Perú. Ya iremos con esta mala noticia por ahora, pero queda mucho . Está ganando Perú ya. Ya le diremos quién hizo el gol”, señaló el comentarista

Tiempo después, específicamente a los 40 minutos del primer tiempo, las malas noticias no dejaron de llegar para el comunicador chileno. “Hay noticias en Perú, me dicen. Yo ya no veo noticias, todo es negativo en este país. Estoy triste y ahora el jefe me dice, otra noticia más en Perú: 2 a 0 gana Perú. Yoshimar Yotún es el autor de la segunda cifra de Perú que está cumpliendo con su tarea en el Nacional de Lima”, añadió Palma.

Pero eso no fue todo, ya que llegó la primera conquista de los uruguayos a los 79 minutos mediante Luis Suárez. “ El balón por aire, arriba Suárez. Se acabó, se acabó todo. El ‘Pistolero’. Soltaron las marcas y de ‘chilena’ el experimentado Luis Suárez , goleador histórico de ‘La Celeste’, goleador histórico de las Clasificatorias, el jugador con más partidos en la República Oriental del Uruguay. A quemarropa, una ‘chilena’, 34 minutos, Uruguay 1, Chile 0. Dejaron solo a un pistolero en el área”, expresó Claudio.

Y cuando parecía que la situación no podía empeorar, llegó el segundo tanto del cuadro ‘charrúa’ por obra de Federico Valverde. “De Arrascaeta, toca la pelota para Suárez, balón al área. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! 2 a 0. Valverde con un bombazo, una mala salida de Chile. Partido liquidado, 89 minutos Valverde y Uruguay 2 Chile 0 en San Carlos ”, finalizó.

Los encargados 'sureños' de la transmisión del Chile vs. Uruguay no ocultaron su molestia al escuchar los goles de Perú ante la 'Albirroja'. | Video: Latina Noticias

CHILE PENDIENTE DE PERÚ Y COLOMBIA

Esta derrota de ‘La Roja’ significó una gran decepción para toda la selección, hinchas y prensa de Chile. Y es que llegaron a estas instancias dependiendo de los resultados de Perú ante Paraguay y Colombia ante Venezuela. La ‘bicolor’ se impuso por 2 a 0 a los ‘guaraníes’, por lo que eliminó cualquier chance de sus máximos perseguidores al estar en mejor posición en la tabla. Solo los ‘cafeteros’ pudieron ganar de visita a la ‘Vinotinto’, pero de todos modos, el resultado no le sirvió.

Tanto chilenos como colombianos debían esperar una ‘ayuda’ de la ‘Albirroja’ en Lima para tentar una opción en la fase previa a la Copa del Mundo, pero esto no sucedió. En el caso de los ‘sureños’, se quedarán fuera por segunda vez consecutiva tras lo ocurrido en Rusia 2018, cuando finalizaron en la sexta posición con 26 puntos, los mismo que Perú, pero con peor diferencia de goles.

