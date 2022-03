Tula Rodríguez cumple su promesa: Se viste y baila con plumas y lentejuelas tras triunfo de Perú

Tula Rodríguez bailó en plumas y lentejuelas. (Foto: Captura TV)

¡Cumplió su promesa! Tula Rodríguez se hizo presente en el set de En Boca de Todos para cumplir su promesa de volver a vestirse con plumas y lentejuelas. Recordemos que la conductora aseguró que volvería a vestirse con sus trajes de vedette si Perú le ganaba a Paraguay.

Es por ello que tras el glorioso triunfo de la selección peruana con 2 goles a favor, la presentadora demostró que es una mujer que cumple con su palabra y salió con su vestuario a realizar una pequeña coreografía al ritmo de la canción ‘Mujer Latina’ de Thalía en compañía de dos bailarines.

Al terminar de bailar se llevó los aplausos de todos sus compañeros y recibió una pequeña barra celebrando su baile. “Mis plumas y lentejuelas que me han dado la vida, mi familia y estabilidad, los amo, los quiero y van a estar siempre en mi corazón. Soy una señora pero también podemos vestirnos así”, dijo la también actriz.

Por su parte, Maju Mantilla no dudó en elogiar a la presentadora resaltando que se ve muy linda, mientras que Ricardo Rondón bromeó al asegurar que el traje no le quedaba muy bien y que estaba nerviosa. Esto causó la risa de Tula Rodríguez.

“Las plumas y lentejuelas me han dado de comer. Toda mi vida he sido bailarina, pero claro ahora estoy en base cuatro y no lo hago hace 20 años. Es normal que me ponga nerviosa“, señaló Tula, quien siempre ha expresado su amor por la camiseta ‘blanquiroja’ celebrando cada partido ganado de Perú.

No cabe duda que la animadora de 44 años aún mantiene el ritmo que la caracterizaba en sus épocas de oro en la década de los noventa, donde ganó popularidad y se lanzó a la fama al comenzar como bailarina de uno de los programas más sintonizados del Perú.

TULA RODRÍGUEZ SE INDIGNÓ TRAS DERROTA DE PERÚ ANTE URUGUAY

Millones de hinchas peruanos expresaron su indignación en redes sociales al ver que el árbitro brasileño, Anderson Daronco, no cobró un claro gol a favor de Perú en el encuentro que disputó contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por este motivo, Tula Rodríguez, expresó su total indignación al hablar sobre este partido, señalando que le quitaron a Perú la posibilidad de conseguir su boleto directo a la Copa del Mundo. “Para mí fue un golazo, el Perú entero lo vio, Trauco metió un patadón, esa pelota está dentro señores, teníamos que habernos ido con el empate, ya hubiera estado en otra situación. ¡FUE GOL Y PUNTO!“, exclamó bastante molesta.

“Estamos hablando de un partido de clasificación, no de un partido de la esquina de tu barrio, estamos hablando del pasaje al Mundial de Qatar. Ayer literalmente nos lo quitaron, es el sentir de todos los peruanos”, comentó.

En otro momento, la figura del árbitro brasileño fue puesto en el set y el cuy del programa no dudó en atacarlo, siendo apoyado por Tula Rodríguez. Ella señaló que el réferi no merecía respeto por su lamentable actuación.

“Respetar a alguien que ni siquiera tuvo el valor de poner el VAR en ese momento, fue completamente autoritario, dijo no fue gol sin siquiera ir a corroborar, estamos hablando hablando que era el pasaje para estar en el Mundial”, sentenció.

Tula Rodríguez desata su indignación por polémica derrota de Perú ante Uruguay. (VIDEO: América TV / En Boca de Todos)

