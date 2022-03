Perú vs Paraguay se transmitirá en pantalla gigante en el Circuito Mágico del Agua

Perú vs Paraguay en Pantalla Gigante | Foto: MML

Y llegó el gran día. Este martes 29 de marzo se juega el Perú vs Paraguay y nuestra selección se juega su última oportunidad para asistir al Mundial de Qatar 2022 a las 18.30 horas, en el Estadio Nacional, que seguramente lucirá hasta su máxima capacidad permitida. Pero para quienes no pueden asistir al coloso de José Díaz, hay otras posibilidades de ver el partido con los hinchas de la blanquirroja, como la que ofrece el Circuito Mágico del Agua.

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que el duelo entre Perú y Paraguay será transmitido en vivo durante el Festival del Hincha Peruano, en el Circuito Mágico del Agua.

PERÚ VS PARAGUAY EN PANTALLA GIGANTE

El partido se podrá ver en tres pantallas gigantes; además, como antesala habrá un show musical con animación y se entregarán premios a los asistentes. Las actividades iniciarán desde las 14.00 a 22.00 horas.

Además, la Municipalidad de Lima señaló que los visitantes al festival también podrán firmar la Blanquirroja que estará en el Estadio Nacional acompañando a los fanáticos del deporte rey y a la selección peruana.

Otros juegos son el “Salta como el capi”, “Fútbol net”, “Billar fútbol” y “La puntería del hincha”, entre otros.

ENTRADAS

Cabe indicar que el precio de la entrada para todo el Circuito Mágico del Agua, que incluye la zona Tangüis para ver el partido, es de 12 soles. Pero si solo quieres ingresar a ver el encuentro futbolístico el precio a pagar es de 8 soles.

Por otro lado, como parte de la actividad “Lima Joven alienta a la selección”, el lunes 28 de marzo, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, participó en la firma de una camiseta gigante de 5.20 m por 3.25 m, en la alameda Chabuca Granda.

“Esta actividad ha sido promovida por jóvenes; así, vecinos y vecinas han venido a colocar frases de impulso y estímulo para nuestros jugadores. Esta gran camiseta será puesta en el balcón de la Municipalidad de Lima como parte del aliento a nuestra selección”, dijo Muñoz.

TRANSMISIÓN DE PERÚ VS PARAGUAY EN EL MUNDO

Argentina | TyC Sports Play, TyC Sports 2

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | Canal del Fútbol

México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá | Sky HD

Paraguay | Tigo Sports

Perú | Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Estados Unidos | Fubo Sports Network

Uruguay | VTV Uruguay

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS PARAGUAY

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (Este): 19:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo)

ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Peña, Flores; Cueva, Lapadula.

Paraguay: Silva; Rojas, Alonso, Alderete, Balbuena; Sánchez, O. Romero, Cubas, Ortiz; A. Romero, Enciso.

