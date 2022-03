Exportero del Manchester United y Chelsea: “Australia en este momento no está jugando bien” | ENTREVISTA

Mark Bosnich, exportero australiano, conversó con Infobae sobre el momento de su selección y la posibilidad de enfrentar a Perú

Mark Bosnich es un exfutbolista australiano, se desempeñaba como arquero y llegó a jugar en clubes ‘top’ de Inglaterra como el Manchester United y el Chelsea durante varias temporadas, aunque no pudo alcanzar protagonismo por distintas razones. Él regresó a su país por el 2008 y dos años después colgó los guantes.

Y es que, en este momento, la selección de Australia se encuentra con la primera opción para ser el rival de Perú en el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por el australiano Graham Arnold aseguraron el tercer puesto en el Grupo B de las Eliminatorias de Asia pese a perder 2-0 ante Japón, dado que tienen 15 puntos y son inalcanzables para Omán, cuarto con 11 unidades a falta de una fecha.

Por esa razón, Infobae llamó a Mark Bosnich, ex jugador australiano, para qué hablé sobre el momento de su selección.

“¿Tal vez Perú y Australia se vuelvan a encontrar en los play-offs?”, inicia la conversación Bosnich a Infobae.

Luego, el exarquero del Manchester United y Chelsea analiza el momento de su selección en las presentes Eliminatorias Qatar 2022.

“Australia en este momento no está jugando bien y ya no hay garantía de que venceremos al otro equipo asiático que ocupa el tercer lugar, ya sea Emiratos Árabes Unidos o Irak, lo que nos llevaría a los playoffs con Perú, Colombia o Chile”, dijo Mark Bosnich a Infobae.

Luego, Bosnich detalló un poco más sobre su selección. “Australia es un equipo más fuerte que Irak o los Emiratos Árabes Unidos, pero en este momento los jugadores están desanimados y no están jugando lo mejor posible, Hay fuertes rumores de que Australia puede cambiar de entrenador antes de los playoffs y la gente no habla de ningún equipo sudamericano todavía porque están preocupados de que si el equipo no mejora, es posible que no ganen a los Emiratos Árabes Unidos o Irak”, agregó.

Reflexiona el presente de Australia

“Australia comenzó la campaña muy bien, pero se han alejado. Las lesiones y el COVID-19 han jugado un papel, pero también para otros equipos. La razón principal ha sido la incapacidad de Australia para utilizar a sus mejores jugadores de manera efectiva, y su mentalidad defensiva tan pronto como las cosas salen mal. Empatar con China y Omán costaron mucho, y parece que el entrenador ha perdido a los jugadores”, reveló Mark Bosnich a Infobae.

Finalmente, al consultarle, sobre si sigue a Perú, quien podría ser su rival, pero todo depende que hoy consiga un triunfo Perú ante Ecuador. “Por supuesto, hemos estado siguiendo a todos los clasificados de todo el mundo. Una victoria contra Paraguay en casa asegurará el quinto lugar, su última victoria de Perú, fue en enero contra Colombia. El duelo de hoy ante Paraguay no será fácil”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: