David Weiner, periodista australiano, tras el rol de Perú en el mundial 2018: “Cualquier ocasión contra un sudamericano es una competencia feroz”

Actualmente, la selección peruana se ubica en el quinto lugar con 21 puntos. Es decir, accedería a jugar el repechaje de la Copa del Mundo contra una selección de Asia.

En este momento, la selección de Australia se encuentra con la primera opción para ser el rival de Perú en el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por el australiano Graham Arnold aseguraron el tercer puesto en el Grupo B de las Eliminatorias de Asia pese a perder 2-0 ante Japón, dado que tienen 15 puntos y son inalcanzables para Omán, cuarto con 11 unidades a falta de una fecha.

Es por eso, que Infobae se contactó con David Weiner, Jefe de Contenido Digital, A-Leagues (Australia) para que nos dé detalles sobre el presente de su selección y narré el sentir de sus compatriotas tras su participación en las Eliminatorias de Asia rumbo a Qatar 2022

Cuéntanos un poco sobre, ¿qué opinión te ha dejado el momento de Australia en las Eliminatorias?

Este es el estado de ánimo más frágil que ha habido alrededor del equipo nacional durante mucho tiempo. La confianza de los fanáticos es baja. La última vez que Australia no estuvo en la Copa Mundial de la FIFA fue en 2002, y hay un temor genuino de que no estemos en Qatar.

Leí que Australia ha sufrido bajas importantes en estos recientes juegos, ¿qué sucedió?

En un momento de gran importancia, Australia ha tenido una mala suerte con las lesiones, especialmente con Tom Rogic, Aaron Mooy, Adam Taggart y Jackson Irvine para este campamento, y Harry Souttar a largo plazo. Estos son jugadores cruciales en un equipo donde la profundidad ya es un problema.

Incluso un jugador de la selección de Australia desistió de ser convocado porque se casó, ¿qué pasó?

La boda del delantero del Melbourne City, Jamie Maclaren, se pospuso varias veces debido a los bloqueos de COVID en Australia en los últimos años. Sin embargo, su decisión de no viajar a Arabia Saudita como resultado de su boda reprogramada ha polarizado la opinión y ha generado críticas de algunos ex Socceroos que ahora son expertos.

Sobre el papel Australia es la favorita para llegar al repechaje con el quinto de Conmebol ¿lo ves así?

No necesariamente. Emiratos Árabes Unidos eliminó a Australia de la Copa Asiática 2019 y aunque se han separado de Bert van Marwijk, un partido único en el Medio Oriente no es algo que beneficie a Australia. Esta posición proviene de los malos resultados contra Omán, China y un empate 0-0 con Arabia Saudita en casa, por lo que no es garantía de que Australia llegue al play-off intercontinental.

Perú tiene grandes posibilidades de llegar a los playoffs, ya que depende de ellos mismos, ¿Sabes algo sobre Perú y sus jugadores?

Claro. Recordamos bien a Perú del Mundial 2018. Si bien los nombres en el papel no tienen el mismo peso del fútbol de clubes que otros en América del Sur, sabemos que cualquier ocasión contra un sudamericano es una competencia feroz, y vimos cómo llegó al play-off por el tercer lugar en la Copa América del año pasado.

David Weiner, periodista australiano da detalles de su selección y habla de Perú

¿Crees que fue una buena decisión para Australia jugar en Asia para las eliminatorias? Pregunto por las largas horas de viaje y eso es un desgaste físico.

Sí, esta decisión ocurrió hace más de 15 años y cambió la historia del fútbol australiano. Durante este tiempo hemos jugado más partidos y hemos estado expuestos a todas las diferentes condiciones futbolísticas. Sí, ha sido logísticamente muy difícil por las pruebas fuera del campo,

Australia podría haberse integrado más en la región asiática, pero la motivación para mudarse a Asia, un gran logro político, fue para que nos ganáramos nuestro lugar en la Copa del Mundo y ya no nos enfrentáramos a una lotería para estar en la Copa del Mundo a través de Oceanía. Quizás recuerden en 2002 y 2006, los play-offs contra Uruguay.

¿Estás satisfecho con el trabajo del técnico australiano Graham Arnold y cómo es su relación con sus jugadores?

La posición de Graham Arnold está bajo un fuerte escrutinio en este momento. En un momento de esta campaña, Australia estaba en una racha invicta récord. Pero cuando llegaron las grandes pruebas, la plantilla ha fracasado. Es muy difícil ser entrenador del equipo nacional de Australia: las distancias recorridas y el tiempo que pasamos juntos son muy pequeños. Pero el equipo tiene poca confianza, y las tácticas y selecciones están siendo cuestionadas. No sería una sorpresa si no estuviera a cargo de los play-offs.

En las calles de Sydney, ¿cómo estás viviendo la participación de tu equipo en estas Eliminatorias para Qatar?

La preparación para la derrota por 2-0 ante Japón fue lo menos emocionado que puedo recordar para un partido tan grande. Había una sensación de inevitabilidad antes de que la pelota fuera pateada. Los resultados, la falta de profundidad y el rendimiento están obligando a algunas reflexiones muy grandes en el fútbol australiano en este momento.

¿Crees que tienen un mejor plantel que el quinto de Sudamérica?

Creo que Australia siempre debe aspirar a no temer al quinto en Sudamérica, y como vimos en 2005 contra Uruguay, o contra Chile en la Copa del Mundo de 2014, apuntar a igualarlos por físico, técnica y ambición. Por el momento, ‘los Socceroos’ tendrían que estar en su mejor momento para eliminar el quinto en Sudamérica.

