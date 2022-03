Castillo culpó a la prensa de incentivar la moción de vacancia: “Se consideraron reportajes periodísticos tendenciosos y contradictorios”

Pedro Castillo sorprendió al declarar a la prensa en Chiclayo.

Pedro Castillo se presentó esta tarde ante el Congreso de la República para defenderse de las acusaciones tras la segunda moción de vacancia que enfrenta. Durante su discurso, el jefe de Estado culpó a la prensa de incentivar dicha admisión y no dudó en expresar que “no hay ningún medio probatorio incorporado que acredite alguna irregularidad ante estos relatos”.

“La emoción da hechos nuevos como hemos demostrado. La moción se ha construido sobre una infinidad de elementos y situaciones con la única finalidad de dar apariencia a que se trate de un documento consistente. Es por ello, que al no contar con pruebas y argumentos sólidos también se excluyeron hechos que están en investigación y en otras instancias. Hechos que han llamado poderosamente la atención es que la emoción se ha elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios, sin corroboraciones. No hay ningún medio probatorio incorporado que acredite alguna irregularidad. Todos los relatos se basan en ciertos medios de comunicación. Está moción es el mejor ejemplo de cómo el juicio mediático ha logrado que se admita una moción de vacancia”, dijo el mandatario.

Asimismo, Pedro Castillo sostuvo que los puntos en que lo están cuestionando no tienen fundamento alguno, ya que se sigue la investigación y no hay una sentencia sobre ello.

“La vacancia promovida por capacidad moral permanente, todos saben que no contiene ni un solo elemento que la sustenten válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa en la moción en debate . Solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho. Bajo dicho contexto, es preciso recordar que los peruanos y peruanas nos regimos por la Constitución y por un conjunto de normas, en ese sentido cuando a un ciudadano se le acusa de algo, ese hecho debe estar debidamente marcado en la norma con la cual se le pretende sancionar. No respetar esta garantía solo conduce al abuso y a la arbitrariedad, a entender que habría una infinidad de situaciones que ameritan la vacancia seguramente esa fue la intención de sus promotores”. añadió.

Durante su discurso, el mandatario había afirmado que la lucha que viene realizando no es por el apego al poder, sino para servir al país, superar las crisis institucional y lograr el crecimiento económico y que se presentaba ante el Congreso para mostrar su máximo respeto por el estado constitucional y sus herramientas de control, y en coherencia con su discurso del pasado 28 de julio de 2021, “nunca haré tabla rasa de la legalidad”.

“Estoy aquí con la tranquilidad y les digo que la lucha que libro ahora no es por el apego al poder, que es temporal por un periodo de cinco años y por mandato popular, mi lucha es para servir al país para superar la crisis institucional, lograr el crecimiento económico y poner por encima el interés del Perú y de los peruanos”, manifestó.

El jefe de Estado sostuvo que había asistido al Congreso para defenderse de la moción del orden del día que formula un pedido de vacancia al cargo de presidente.

“Y en ese acto no solo les hablo a ustedes sino por su intermedio me acerco y me dirijo a mi pueblo, sometido a las reglas de la democracia que permitieron a un maestro rural llegar a la presidencia y con el peso de la responsabilidad que eso implica estaré siempre dándole la cara al país”, agregó.

