Guido Bellido: “El jueves pasado un árbitro nos robó el partido, espero que los fujimoristas no nos roben el gobierno”

Pedro Castillo se presentará hoy en el Congreso de la República donde se defenderá de las acusaciones expuestas por la oposición en la moción de vacancia presidencial. La presencia del mandatario en el Parlamento está programada para las 5:00 p.m. (hora peruana).

Ante ello, el congresista de Perú Libre y exprimer ministro, Guido Bellido, se pronunció en Twitter y comparó la polémica del gol no cobrado en el Perú vs. Uruguay con la situación política actual.

“El jueves pasado un árbitro nos robó el partido, espero que este lunes los Fujimoristas no nos roben el gobierno legítimamente ganado en las urnas por el pueblo”, dijo en la red social, donde algunos seguidores y opositores a Pedro Castillo le pidieron no meterse con la selección peruana y que lo mejor es que “se vayan todos”.

Desde que se aprobó la moción de vacancia y con ello la presencia de Castillo Terrones en el Pleno del Congreso, los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y la oposición no se han detenido. Incluso, el mismo presidente ha lanzado diatribas contra aquellos que están detrás de la vacancia presidencial.

Desde Cajamarca respondió a las críticas y dijo que “no me voy a chupar, yo no me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo, para mí no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto”.

Pero hoy, en un tono más pausado y conciliador recalcó que “estoy pensando en el país. A nosotros nos han elegido para atender las grandes demandas. Hemos sido elegidos democráticamente. La voluntad popular está expresada en las urnas y no la vamos a defraudar. Esperemos que el día de hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos”, señaló el jefe de Estado

Pedro Castillo afronta una moción de vacancia presidencial

ASISTE AL CONGRESO

El Congreso peruano debate hoy la moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo por supuesta corrupción y falta de rumbo, una figura que ya condujo a la caída de dos mandatarios desde 2018.

La sesión plenaria del parlamento peruano está prevista para las 3:00 p.m. (hora peruana), “con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República”, según la convocatoria de la jefa del Congreso, la conservadora María del Carmen Alva.

El desenlace es una incógnita pues la oposición carece de los 87 votos necesarios que exige la Constitución para remover a un mandatario. De los 130 legisladores, los opositores suman unos 80, mientras que los oficialistas del marxista Perú Libre y grupos afines bordean los 50.

“Para ser honesta no existen todavía los votos. Hay, aproximadamente, 76 votos”, dijo el domingo Norma Yarrow, del derechista Avanza País, uno de los partidos que impulsa la destitución.

Aníbal Torres comparó la vacancia con un golpe de Estado.

Si Castillo es destituido será reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, aunque si ella desiste le corresponderá a la jefa del Congreso asumir el cargo.

La sesión empezará con un discurso de Castillo, quien dispone de hasta una hora para responder a los cuestionamientos en su contra. Luego su abogado seguirá los pormenores del debate, con derecho a réplica. El presidente no participa de esta etapa.

Se trata de la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021 tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar.

Sin embargo una destitución ronda en el aire desde su elección en 2021, cuando sus rivales denunciaron “fraude” a pesar del aval a su victoria de la OEA, Unión Europea y Estados Unidos.

LAS RAZONES PARA VACAR A CASTILLO

El Congreso decidió hace dos semanas llevar a Castillo a un juicio político relámpago por 76 votos, 41 en contra y una abstención.

La oposición acusa a Pedro Castillo, un maestro rural de 52 años, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes, algo inédito en Perú.

Para hacer realidad su deseo los opositores apelan a un polémico y flexible artículo constitucional, que permite destituir al presidente en base a una evaluación política más que jurídica.

“Declárese la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución política del Perú”, dice el texto de la moción de destitución.

En coincidencia con el juicio político al presidente, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos divulgada este lunes por el diario La República reveló que el 79% de los peruanos reprueba el desempeño del Congreso, por sobre la desaprobación a Castillo (66%, según el último sondeo de Ipsos, tres puntos menos que en febrero).

Desde 2017, por el Congreso de Perú han pasado seis mociones de vacancia. Pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski (derecha), en 2018, y Martín Vizcarra (centro), en 2020.

Una de las razones por las que se volvió recurrente ese mecanismo es la ausencia de mayoría parlamentaria del gobierno de turno. Ello ocurre desde 2016, cuando Perú ingresó a una dinámica de choque de poderes que lo llevó a tener hasta tres presidentes en una semana en noviembre de 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha mostrado su preocupación señalando que “la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos”.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se solidarizó con Castillo Terrones e instó a respetar la “voluntad popular”, en un comunicado del 14 de marzo.

A pesar de la tensión política, Perú se encuentra en calma y todas las actividades públicas y privadas se desarrollan con normalidad.

