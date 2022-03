Ministro del Interior sobre vacancia contra Pedro Castillo: “El presidente está listo”

En menos de 48 horas el presidente de la república, Pedro Castillo, acudirá al Congreso para responder a los cuestionamientos que le plantee la representación nacional. Sobre su asistencia al pleno, diversos integrantes del gabinete liderado por Aníbal Torres han mostrado su postura y comentado sobre lo que esperan del jefe de Estado. Varios se muestran seguros que el mandatario responderá a las interrogantes que pesan sobre él y su gobierno.

“(El presidente Pedro Castillo) está listo. Él hará sus descargos. Dejémoslo que él también se defienda, que haga sus descargos sobre el particular. También el Congreso tiene que hacer su trabajo. Ya el lunes lo van a definir”, fueron las palabras del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sobre los vínculos que existirían entre el mandatario y la cuestionada empresaria Karelim López, la misma que lo involucró en una supuesta mafia que operaría desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El recientemente nombrado ministro de Justicia, Félix Chero, se mostró más crítico sobre el proceso que le toca enfrentar a Pedro Castillo. Valoró la labor de fiscalización y control que ejerce el Congreso, pero cuestionó los fines de varias de sus acciones. “El control político en un sistema democrático es necesario, pero no puede desnaturalizarse su esencia constitucional para conjurar venganzas u otras motivaciones sin sustento ni fundamento”, escribió en su cuenta de Twitter.

Félix Chero Medina es el nuevo ministro de Justicia. Foto: Presidencia

“El pueblo exige trabajo de sus autoridades políticas, respeto a las instituciones democráticas y a la investidura del presidente constitucional y de todos los peruanos, el profesor Pedro Castillo”, añadió el titular del Interior.

También desde sus redes sociales, aunque con una carga más crítica, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavic, defendió la gestión de Castillo e hizo un llamado a algunos miembros de la oposición que deberán votar este lunes 28 de marzo. Al inicio de su publicación, recalcó que existe un deseo de retirar al presidente de su cargo desde el momento en que asumió sus funciones y calificó estos intentos como parte de una “estrategia golpista”.

“Los dos procesos de vacancia presidencial no son hechos aislados, la oposición vacadora busca recuperar el poder disfrazando sus ilegales acciones de control político. Exhorto a la oposición democrática a no sumarse al golpe de Estado, promovido por quienes no ganaron con los votos”, señaló.

MOMENTO CRUCIAL

Aprobado el pedido de moción de vacancia, el presidente de la república deberá presentarse ante el pleno del Congreso con el fin de esclarecer las dudas que este le plantee. Pedro Castillo ha confirmado su presencia ante la representación nacional, la misma que tendrá lugar el lunes 28 de marzo del 2022 a las 3:00 p.m. Según un comunicado del Congreso, a esa hora iniciará el debate y votación de la vacancia.

Foto de archivo del Presidente de Per[u, Pedro Castillo, en un acto en La Paz junto a su par de Bolivia, Luis Arce. Oct 30, 2021. REUTERS/Claudia Morales

Según Castillo, hay “una campaña demoledora contra el Gobierno. Sacando hasta el fin de semana unos mensajes y algunos montajes de algunos audios, algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo, y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a caer en este círculo mediático”.

También aseguró que un sector empresarial busca culparlo por el alza de los precios de productos de primera necesidad. “Algunos empresarios que no andan en este país (estarán) diciendo que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan y del pollo, generando una crisis para que este lunes haya una razón en el Congreso para ver de qué manera lo vacan al presidente”, agregó.

SEGUIR LEYENDO