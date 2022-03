Jefferson Farfán: así vivió la ‘Foquita’ el Perú vs. Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022

Jefferson Farfán publicó un video de como vivió el Perú vs. Uruguay.

Jefferson Farfán se quedó fuera de la lista de convocados de la selección peruana por una lesión, no obstante el futbolista se reunió con amigos para alentar a la ‘bicolor’ en el partido contra Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Foquita’ vivió intensamente el duelo en Montevideo y así fue su reacción tras la jugada polémica sobre el final.

El ‘10 de la calle’ se reunió en su casa con sus amigos para vivir el Perú vs. Uruguay, entre ellos estaba Rinaldo Cruzado. Desde antes del pitazo inicial, se le veía con ‘cara de partido’ y cerró los ojos en señal de nerviosismo cuando escuchó el himno nacional. No se animó a cantar, pero al final aplaudió con efusividad, descargando toda su tensión.

En la primera llegada de peligro de la selección con centro de André Carrillo y cabezazo de Gianluca Lapadula, ‘Jeffry’ lamentó el fallo del delantero y se tapó la cara. Luego, se emocionó con una jugada colectiva. “Que linda”, expresó. Esa acción terminó en remate del ‘Bambino’.

En un remate de Yoshimar Yotún, la ‘Foca’ y Cruzado comentaron como el futbolista de Sporting Cristal debió pegarle al balón. Después de las risas y emociones, llegó el gol de Uruguay desde los pies de Giorgian De Arrascaeta. Se volvió a cubrir el rostro, pero esta vez gritó. Hubo silencio en la sala de Farfán.

Su reacción al gol no cobrado por el árbitro no podía faltar. Mientras que todos sus amigos gritaban “gol”, el jugador de Alianza Lima se quedó en su asiento con cara de sorpresa. Todos pedían la revisión en el VAR. Posteriormente, Farfán mostró fotos de la jugada polémica a sus acompañantes. “Esto no termina, el martes nos vemos en el estadio”, manifestó el hijo del futbolista en el cierre del video.

Jefferson Farfán alentó desde su casa a la selección peruana en la derrota ante Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022.

