Taylor Hawkins: cuando Kurt Cobain murió, Dave Grohl pensó en abandonar la música

Dave Grohl afronta un duro momento tras la muerte de Taylor Hawkins. (Foto: Instagram)

Una verdadera tragedia vive la banda estadounidense, Foo Fighters, por la muerte de su baterista Taylor Hawkins. Una situación bastante similar vivió décadas atrás su líder y vocalista Dave Grohl, quien tuvo que afrontar la pérdida de su amigo Kurt Cobain.

En una entrevista que tuvo años atrás, el exbaterista de Nirvana contó cuál fue su primera impresión al enterarse que su compañero se había suicidado. De acuerdo a sus declaraciones, en ese instante pensó en retirarse de la música.

“ No estaba seguro de volver a tocar música. Los sueños siempre me dan esta explosión inicial de felicidad y alegría, porque Kurt siempre está en ellos. Es como, ‘¡Oh! ¡todavía está vivo!’. Nunca hay explicación para eso. Solo ese sentimiento encantador”, indicó.

Además, en su libro Storyteller, contó que cuando decidió no continuar con Nirvana, Tom Petty le ofreció trabajo como baterista para Hearbreakers, pero rechazó la oferta laboral debido a que no tenía claro qué era lo que deseaba en ese momento de su vida.

“ Cada vez que me siento en un taburete de batería, veo a Kurt ”, recuerda. “Yo tenía una especie de trastorno de estrés postraumático y miedo de dejar que me derrumbara. Cuando Tom Petty preguntó, todavía no estaba listo para ir allí”, indicó.

Alejado de los escenarios, Dave Grohl se dedicó a escribir y grabar canciones que posteriormente se convertirían en el primer álbum de Foo Fighters. El exbaterista de Nirvana tuvo que reinventarse para convertirse en el líder de una nueva banda y tener más confianza.

“No conozco a muchas personas que se abrochen una cuerda bungee confiando en que van a sobrevivir la caída. Por eso lo haces. El simple hecho de no estar seguro de ti mismo puede ser un gran motivador. Sabes, no estoy seguro de poder hacer esto. Déjame ver si puedo. Déjame demostrar que estoy equivocado. Entonces, sí, me tomó una década sentirme cómodo como líder y cantante de Foo Fighters. Ahora me encanta ”, recordó.

Ahora el líder de la banda de rock debe de enfrentar otra tragedia en su larga carrera musical, pues su amigo Taylor Hawkins murió en un hotel de Bogotá, en Colombia, país al que llegaron para presentarse en el festival Estéreo Picnic como parte de su gira sudamericana.

Dave Grohl y Kurt Cobain eran buenos amigos en Nirvana. (Foto: Instagram)

COURTNEY LOVE Y SU ATAQUE A DAVE GROHL

Courtney Love, la expareja de Kurt Cobain, acusó al cantante y líder de la banda Foo Fighters, Dave Grohl, de haberse enriquecido con la música que grabó años atrás cuando era integrante de la banda Nirvana.

“Tres meses antes de abandonar Los Angeles firmé un documento que daba a Dave Grohl y a Krist Novoselic -bajista de Nirvana- el dinero de mis descendientes de forma perpetua. Estaba tan rota… Tenía tanto miedo y estaba tan cansada de él, que me vi obligada a firmarlo”, escribió.

“Pero es una mentira, por lo que ahora voy a eliminar mi firma de él. Porque no tiene sentido. El caos y la furia con que se dirigió hacia mí por la muerte de Kurt mientras él se enriquecía y aún hoy se continúa enriqueciendo, atiborrándose de la fortuna de Kurt y de su renombre.... ¡27 años! Ya es suficiente ”, sentenció.

