Prepara un pionono de fresas y chantilly con la receta de Sandra Plevisani

Dale un giro al pionono tradicional con esta receta (Crédito: Yelmo)

El pionono es un postre clásico que se puede encontrar casi en cualquier panadería. Su versión más conocida es la rellena de manjar blanco, pero hay muchas versiones. Desde piononos de chocolate y fudge hasta piononos salados perfectos para los que no son tan entusiastas de los dulces.

En esta ocasión, la receta que te traemos es una que le da un pequeño giro a la tradicional, ya que le agrega fresas y crema chantilly, esta combinación no sólo acentúa el manjar blanco, sino que también le da un toque más ligero y de verano a este tradicional postre y no te preocupes si no eres un experto repostero, porque siguiendo las recetas de Sandra Plevisani todo es un éxito asegurado.

Si quieres aprender una variación del tradicional pionono con fresas y crema chantilly, continúa leyendo la siguiente nota con la receta de Sandra Plevisani.

INGREDIENTES

-5 huevos a temperatura ambiente (separar las claras de las yemas)

-½ taza de azúcar

-¼ de taza de azúcar adicional

-2/3 de harina preparada

-1 cucharadita de esencia de vainilla

-½ cucharadita de sal

-½ azúcar finita para espolvorear encima del secador

-2 tazas de manjar blanco

-250 gramos de fresas enteras y en láminas

-1/4 de cucharadita de crémor tártaro

-Crema chantilly al gusto

PREPARACIÓN

1.Lo primero que haremos será tener todos los ingredientes listos y preparados para usarlos. Ahora, precalentaremos el horno a 350°F o 180°C.

2. Engrasamos una lata o asadera con paredes altas de 42 x 30 cm aprox con aceite y usando una brochita.

3. Encima de la lata ponemos papel manteca y lo volvemos a engrasar y enharinar sacudiendo bien el exceso de harina para que nuestro pionono no se pegue y reservamos.

4. Batimos en la batidora las yemas con ½ taza de azúcar hasta que estén bien pálidas y doblen en tamaño (4 minutos aproximadamente). Agregamos la vainilla a la mitad del batido y reservamos.

5. En un recipiente aparte, batimos las claras y, cuando estén a punto nieve, les echamos como lluvia el 1/4 de taza de azúcar restante. Agregamos ¼ de cucharadita de crémor tártaro para estabilizar las claras.

6. Envolvemos con mucho cuidado las claras y las yemas usando el batidor de alambre y agregamos la harina previamente cernida 2 veces con la sal para que la masa quede más esponjosa.

7. Esparcimos la mezcla uniformemente con la ayuda de una espátula chata en la lata ya preparada con el papel manteca y horneamos nuestro pionono por lo menos 25 minutos hasta que al insertar un palito de metal salga limpio. Además, tiene que estar doradito por el lado de abajo, para eso revisamos con cuidado por ambos lados. Una vez esté listo, retiramos el pionono de horno.

8. Extendemos un secador de tela limpio en la mesa de trabajo y cernimos encima abundante azúcar finita.

9. Despegamos los costados con un cuchillito con punta y volteamos el pionono sobre el secador que está cubierto con azúcar finita, pelamos con cuidado el papel manteca y enrollar caliente el pionono con el secador para que no se rompa cuando lo desenrollemos para rellenar con el relleno deseado. Dejamos que el pionono se enfríe.

10. Una vez frío el pionono, lo rellenamos al gusto con manjar blanco, crema chantilly y fresas.

11. Luego, comenzamos a enrollarlo nuevamente con la ayuda del secador.

12. Decorar el pionono con más crema chantilly, manjar blanco y fresas enteras.

