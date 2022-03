Perú vs. Uruguay: Árbitro Daronco tuvo antecedentes de errores garrafales en la final de la Supercopa Brasil

Perú vs. Uruguay: Árbitro Daronco tuvo antecedentes de errores garrafales en la la final de la Supercopa Brasil | Foto: Selección Perú

A minutos del final, un disparo de Miguel Trauco terminó con el balón y el arquero uruguayo Sergio Rochet dentro del arco. Era el justo empate en un partido equilibrado y para Perú la posibilidad de una clasificación directa a Qatar 2022, pero los de negro decidieron que la noche pintaba para que sea una polémica, que pese a la publicación del VAR por parte de Conmebol horas más tarde, aún generaría muchas dudas

Y aún esta jugada sería más polémica porque el brasileño Anderson Daronco, dejó seguir el juego y cuando Alexander Callens, defensa de la selección peruana, le pidió que consulte al VAR, el de negro le hizo señas de que ya le habían avisado desde el VAR que el balón no había ingresado al arco. Sin embargo, en este tipo de jugadas generalmente no la analiza el VAR en un minuto. Tardan, discuten, pasan la imagen una y otra vez y tienen que trazar la línea que decide si es válido el gol o no. Eso toma tiempo y por lo general, el árbitro detiene el juego y se dirige a la pantalla para ver in situ la jugada polémica, pero Daronco no hizo eso.

ÁRBITRO BRASILEÑO YA TIENE ANTECEDENTES DE DECIDIR MAL EN DUELOS DEFINITORIOS

Ojo, no es la primera vez que Anderson Daronco, árbitro brasileño, está envuelto en escándalos deportivos. Este año hace un mes cometió dos graves errores en la final de la Supercopa de Brasil, en el partido entre Atlético MG y Flamengo, que durante los 90 minutos quedó igualado 2-2 y se definió en tanda de penales, donde Atlético MG se impuso por 8-7-

Anderson Daronco, fue el juez principal de ese partido y cometió dos errores garrafales. En la primera parte no logró anotar o se hizo al desatendido, tras un toque provisional de mano del defensa Nathan Silva del Atlético MG, que cortó un contragolpe del Flamengo, en una jugada que al menos sería tarjeta amarilla. Además, en el segundo tiempo, solo aplicó tarjeta amarilla a Joao Gomes, quien entró con el pie por encima y golpeó violentamente a Vargas, en una jugada que mereció ser tarjeta roja.

En la tanda de penales, hubo otro hecho extraño en el partido, cuando el jugador Hulk cobró dos veces un penalti a favor de Atlético MG. Este suceso únicamente puede ocurrir, cuando todos los jugadores e incluido el portero comete un penal y el partido sigue empatado. Esta situación fue un suceso confuso.

De esta manera, los antecedentes del árbitro Anderson Daronco no son nada favorables. Incluso lo extraño es que este réferi era la primera vez que dirigía a Perú, pero ya tiene en su haber cuatro partidos dirigiendo a Uruguay y tenía un precedente de favorecer a los charrúas, tras su actuación en el encuentro Uruguay vs. Ecuador de estas eliminatorias cuando pasó por alto una patada de tarjeta roja al uruguayo Nández y una jugada en la que el Gimenéz le cometió penal al ecuatoriano Michael Estrada, donde su pierna quedó malherida.

