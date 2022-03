Pedro García reveló qué le dijo el portero de Uruguay cuando le enseñó el video del polémico gol no cobrado a Perú

Pedro García habló con los portero de Uruguay sobre polémico gol y esto le dijeron.

El polémico gol no cobrado a Perú sigue dando que hablar, pues hasta que no salgan las imágenes del VAR, los peruanos no sabrán qué pasó realmente en la acción del portero Sergio Rochet. Pero, ¿qué piensa el principal protagonista de la jugada?

Pedro García, periodista peruano enviado a Montevideo, tuvo la oportunidad de hablar no solo con Sergio Rochet, sino también con el meta suplente Fernando Muslera, sobre lo ocurrido en los minutos finales del encuentro por la penúltima fecha de Eliminatorias.

“Primero me acerco a Sergio Rochet y sonriente me dijo: ‘tiene que estar toda adentro’ . Por supuesto que es su opinión automática. Sin repeticiones del VAR, no puede saber si entró o no”, contó en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Tras ello, intervino el comentarista Diego Rebagliati. “Él es quien tiene la mejor sensación. Dentro de lo difícil que se le plantea la jugada, tiene el recurso de estirar los brazos lo más que puede. Es un reflejo bueno el de Rochet”, acotó.

“Así como no podemos asegurar que la pelota entró toda, también te puedo asegurar que una buena parte de la pelota entró”, agregó el también exfutbolista nacional.

Pedro García retomó su cruce y ahora reveló la reacción de otro integrante de Uruguay. “También hablé con Fernando Muslera. ‘Si el VAR no lo llama (al árbitro) está fuera’, me dijo” , señaló Pedro García.

Pedro García reveló qué le dijeron los porteros de Uruguay sobre polémico gol no cobrado. (Video: Movistar Deportes).

Para finalizar, el reportero Michael Succar dio su postura. “Mañana vamos a sentir un poco de paz, espero, cuando veamos la publicación de las imágenes del VAR. También entenderemos el porqué de la toma de decisiones”, lanzó.

“Pido por favor que no se extienda más (esta polémica). Para ganarle a Paraguay hay que enfocarnos en cosas que no se hicieron bien hoy. Hay que poner energía donde tenemos que ponerla”, cerró.

