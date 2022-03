Exdirectivo de CONAR: “Los jugadores debieron presionar y pedir la revisión del VAR”

Exvocero de CONAR: "Los jugadores debieron presionar y pedir la revisión del VAR"

Este jueves Uruguay selló su clasificación al Mundial de Catar 2022 tras vencer por 1-0 a Perú y aseguraron su cupo directo a la Copa del Mundo, dejándole a la bicolor, a Colombia y a Chile la lucha por el repechaje en la última fecha.

Sin embargo, a los 91 minutos una jugada polémica generó mucha molestia en los jugadores de la selección peruana, puesto que, un remate de Miguel Trauco, pareció colarse en el arco defendido por Sergio Rochet, y el arquero, sorprendido por el remate, contuvo el balón, en una situación un poco controversial tras la decisión del árbitro brasileño Anderson Daronco.

Lo sorprendente es que a pesar de las protestas de los jugadores peruanos, el réferi brasileño Anderson Daronco no se detuvo y todo siguió igual. Luego se ve que habla por el auricular con los árbitros asistentes, pero nunca se acerca al video a verificar por sí mismo la jugada. Poco después, sentenció el triunfo charrúa con el pitazo final a los 90′+5.

Poco antes de la medianoche, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) responsable de las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, publicó el video que revelaba la conversación entre los árbitros y las imágenes que valoraron para no cobrar el tanto.

Para esto, Infobae se comunicó con el exdirectivo de CONAR, Juan Francisco Gaviria, para que nos dé su opinión al respecto.

Desde un principio de la conversación, Juan Francisco Gaviria dejó en claro que Perú no tiene peso en el ámbito dirigencial para hacer respetar sus derechos. “Lamentablemente, no tenemos peso dirigencial, desde ese frente muy poco o nada podemos hacer. Habría que esperar a que publiquen transparentemente los audios del VAR y ver las tomas desde arriba para ver si el balón ingresa o no al cien por ciento. No se puede ver la toma fija, se tiene que ver la jugada en movimiento”, manifestó en un primer momento a Infobae.

VAR DEBIÓ PONER LAS DIFERENTES TOMAS

Luego, tras la revelación de los audios del VAR por Conmebol, Juan Francisco Gaviria comentó lo siguiente: “Sí, sigue siendo polémica por la toma. Los jugadores debieron presionar y pedir la revisión del VAR, pero el mismo desconcierto nos jugó en contra. El video del VAR muestra una cámara y ese sistema tiene varias tomas”, agregó.

Para el exdirigente de CONAR, la Conmebol debió poner las diferentes tomas de esa jugada. “La cámara que menos favorece es la que muestran”, sentenció Juan Francisco Gaviria a Infobae.

LA FINAL SERÁ EL MARTES

La Selección Peruana mantiene el sueño de clasificar al Mundial. Para ello, tendrá que conseguir un buen resultado en la última fecha ante Paraguay.

Perú llega de perder 1-0 ante Uruguay, mientras que la albirroja ganó 3-1 a Ecuador. Y ambas se medirán el próximo martes 29 de marzo, en un partido decisivo que se desarrollará en el Estadio Nacional de Lima.

Perú vs. Paraguay: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m.

Paraguay: 6:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

España: 00:30 a.m. (25/03)

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:30 p.m.

