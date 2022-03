Pedro Castillo tras polémica en el Perú vs Uruguay: “Me siento indignado porque nos robaron el partido

Pedro Castillo también opinó que lo sucedido en el partido fue "un robo". | Foto: Composición (Infobae)

El presidente de la República, Pedro Castillo, visitó este 25 de marzo la región de Ayacucho, donde participó en el foro de masificación de gas. En ese mismo momento, mientras se dirigía a la ciudadanía, se pronunció sobre el resultado del partido entre Perú y Uruguay, donde el país perdió un gol luego de una polémica jugada.

“Tengo que decirle al país que en la cancha dónde están nuestros hermanos descendiendo la blanquirroja, debo decirle que también me siento un tanto indignado porque se nos robaron el partido”, dijo Castillo.

La jugada en cuestión, que ha sido calificada como “robo” por diversos medios de comunicación, se refiere al momento en el que el arquero uruguayo ingresa al arco para detener la pelota lanzada por Miguel Trauco. Muchos afirmaron que el balón ingresó en el arco, de modo que solicitaron que se considere el punto. Sin embargo, el árbitro, Anderson Daronco, no consultó el VAR y el partido terminó con un marcador en 1 a 0.

Luego se difundió el audio del VAR, donde los asistentes de Daronco le indicaron que el balón no ingresó totalmente al acro y, por ello, no se contabilizaba el gol. Aún así, diversos políticos y medios internacionales han llamado a esta jugada como la polémica del día.

“En fútbol hay que jugarla bien y no es posible que así también como existen malas intenciones, en el Perú políticamente también no tenemos tiempo para hacer caso o para entretenernos en cosas que no quieren agendar grandes temas como la masificación del gas para Ayacucho, para la macro sur y todo el país”, agregó Pedro Castillo, haciendo una clara referencia a las acciones de la oposición peruana, donde se discutirá una moción de vacancia el lunes 28 de marzo.

Pedro Castillo se pronuncia sobre polémica en el Perú vs Uruguay

PROMETE MASIFICACIÓN DEL GAS EN AYACUCHO

El mandatario también se refirió al compromiso que hizo a inicio de su campaña y gobierno, de masificar el gas natural en el sur del país. Así, señaló que ese mismo día se pondría en contacto con el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, para que asuma el compromiso.

“Masificar el gas natural fue uno de nuestros compromisos y por ello, hoy vengo a anunciarles que este gobierno ejecutará las obras de infraestructura y de distribución del gas natural, empezando por Ayacucho”, señaló el mandatario.

Asimismo, señaló que continuará viajando a las regiones del sur del país para verificar las condiciones de vida de los ciudadanos. Además, hizo un llamado al Congreso de la República, a que se apruebe el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo sobre la masificación del gas natural en el país.

“Vamos a regresar no solamente a Puno, Ayacucho, sino a ver la macro sur. (...) Los objetivos centrales de este gobierno es mejorar las condiciones de vida de todos los compatriotas. Nosotros hace tiempo hemos presentado al Congreso la República un proyecto de ley para que normativamente se den todas las herramientas necesarias para implementar la masificación del gas y desde acá hago un llamado al Parlamento para que pongan los temas emergentes del país (...) en agenda y que se debata”, señaló.

“Voy a dar la instrucción ahora mismo el ministro de Energía y Minas para que se siente con las autoridades de Ayacucho y ante la población firme este convenio, para hacer de una vez por todas la masificación de este recurso importante”, prometió el presidente.

Con ello, el presidente resaltó que las acciones en Ayacucho se tomarán en la brevedad de lo posible. Incluso hizo mención a la implementación de los juegos bolivarianos, a lo que llamó “un compromiso con el gobierno”. Señaló que justamente estaba en la región para ratificar dicha promesa.

SEGUIR LEYENDO