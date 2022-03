Frase de Paolo Guerrero revive tras el Perú vs. Uruguay: “Siempre la misma m...”

Los usuarios en redes sociales usaron la frase de Paolo Guerrero para poder expresar su malestar por el último resultado de la selección.

El encuentro del Perú vs. Uruguay por las eliminatorias sudamericanas ha despertado una serie de reacciones entre los peruanos y extranjeros que siguieron el minuto a minuto de este decisivo partido para obtener un cupo que nos lleve nuevamente a un Mundial. El polémico arbitraje de Anderson Daronco ocasionó que varias figuras de nuestro país expresaran su molestia por lo ocurrido en el Centenario de Montevideo.

Quienes también se manifestaron fueron los hinchas que se mantuvieron activos en las redes sociales, sobre todo en Tiktok y Twitter. Esta comunidad de creadores eligieron una de las frases de Paolo Guerrero para reflejar cómo se sentían con la no validación de un gol a favor de la selección peruana. Aunque el ‘Depredador’ no fue convocado para defender a la bicolor, no hay duda de que sigue siendo uno de los referentes para la hinchada nacional.

LA FRASE DE PAOLO GUERRERO

Para plantear el contexto del video viral sobre el partido Perú vs. Uruguay, tenemos que hacer un viaje al pasado que nos aterrice al 2017.

En ese momento, el jugador llevaba el cintillo de capitán y no logró controlar su temperamento cuando Carlos Sánchez destrozó las barreras del arco, sumando un gol a favor de la selección de Uruguay. Mientras los charrúas celebraban, el ‘Depredador’ no se contuvo y se acercó al ‘Mudo’ Alberto Rodríguez para hacerle un reclamo a vista y paciencia de todos.

Guerrero le expresó su rabia y malestar por lo que sucedió: “Siempre... Siempre la misma mier... Siempre, con...”. Estas palabras mencionaba mientras gritaba a la nada y pateaba el grass.

El ‘Mudo’ solo atinó a responderle “pero, ¿qué he hecho?”. Todo indica que ese reproche habría sido hacia él por ser uno de los más experimentados en la selección peruana. Incluso, Pedro Gallese y Christian Cueva se acercaron a Paolo para intentar calmarlo, pero este se alejó y continuó botando su ira en la cancha.

Selección Peruana: la furia de Paolo Guerrero tras el gol de Uruguay

En aquella fecha se jugó el Perú vs. Uruguay por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. Pese a los reclamos y la furia del capitán, las selección peruana se quedó con la victoria, gracias a los tantos de Paolo Guerrero y Edison Flores.

Algunos usuarios en redes sociales se pusieron nostálgicos en las plataformas digitales, mencionando que la presencia del 9 se hace extrañar en este tipo de encuentros, sobre todo cuando se trata de hacer reclamos y defender el arco a como de lugar.

¿QUÉ PASARÁ CON PERÚ?

Luego de lo sucedido en el partido por las eliminatorias, la selección de Ricardo Gareca tiene una última oportunidad para lograr ingresar a la zona de repechaje y aferrarse al sueño de llegar a Qatar 2022. Para esta ocasión, seremos locales en el Estadio Nacional. La cita ha sido programada para el martes 29 de marzo desde las 6:00 p.m.

La venta de entradas para el Perú vs. Paraguay se dará por medio de un sorteo en la que todos los interesados tuvieron que inscribirse en la página web de Joinnus. Solo aquellos que logren conseguir una entrada y cuenten con sus dosis completas de la vacunación contra la COVID-19 podrán ingresar al estadio.

Según la tabla de posiciones actualizada de las eliminatorias sudamericanas, Perú se encuentra en la quinta posición con 21 puntos, dejando atrás a Chile, Colombia y Paraguay. De la región, Brasil y Argentina son los países que más puntaje acumularon, siendo 42 y 35 respectivamente.

SEGUIR LEYENDO