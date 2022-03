Independencia: Alcalde José Pando es amenazado de muerte por mafia del “Tren de Aragua”

El alcalde del distrito de Independencia, José Pando, teme por su vida y la de su familia, luego que denunciara que integrantes de la organización criminal de “El tren de Aragua” lo amenazaran de muerte. A través de un encuentro con la prensa, contó cómo es que estos sicarios lo contactaron.

El burgomaestre indicó que todo esto se debe porque viene gestionando con la policía y sus diversos gerentes municipales los cierres de prostíbulos en este sector de Lima Norte, el cual se dedican a la explotación sexual de extranjeras y menores de edad.

“El día miércoles a las 9 de la mañana me llamaron por teléfono diciendo que van a matar a mi familia y a mi. Que deje de cerrar los negocios que están alrededor del distrito de Independencia”, sostuvo.

Para esto, el alcalde aseguró que las amenazas surgieron desde el 21 de marzo cuando realizaron un operativo en el distrito, en el cual se cerraron 6 prostíbulos clandestinos.

“Se han conseguido mi número, han tomado foto de mi domicilio. Además han tomado foto a los supervisores que trabajan conmigo realizando estos operativos”, agregó.

Además a todo esto, Pando señaló que al momento de intervenir estos lugares también se halló drogas y pastillas que utilizarían para dormir a las personas y así robarles o en el peor de los casos asesinarlos.

“ Le hago un llamado al presidente Pedro Castillo que tome cartas en el asunto, no esperemos que acribillen a un alcalde para que recién se tomen cartas en el asunto y darle protección más que nada a los niños”, aseveró.

Cabe mencionar que el alcalde ya solicitó al Ministerio Público garantías para él la de su familia. Sin embargo, aseguró que es necesario que las autoridades competentes también intervengan cuanto antes porque los criminales no pueden ganarle a la justicia.

Recordemos que Independencia es uno de los distritos en que las mafias han tomado control sobre el cobro de cupos a prostitutas, es por esta razón que el alcalde ha sido amenazado de muerte.

Efectivos de la PNP y el Serenazgo de Breña clausuraron este 22 de febrero un prostíbulo clandestino que operaba en un edificio multifamiliar. | Video: América TV

AUDIOS REVELAN AMENAZAS

José Pando, alcalde de Independencia mostró para la prensa los audios que viene recibiendo constantemente tras la lucha que ha iniciado contra la explotación sexual clandestina en su distrito. El burgomaestre asegura que pese a esto seguirá trabajando en pro a su comunidad.

“Te voy a dar una segunda oportunidad, si sigues bajando para el boulevard a cerrar los negocios y todo, ya tú sabes que te tengo ubicado, que se va a morir tu familia, todos se van a morir [...] Solamente te estoy hablando, te habla parte del Tren de Aragua, tú sabes ya cómo es la película”, se escucha decir en uno de los audios.

La autoridad edil manifestó a La República, que estos mensajes al WhatsApp llegaron una hora antes de la inauguración de un centro de monitoreo, reunión donde participó el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, el general Tiburcio y coroneles.

“Es muy preocupante porque ya se han ido fuera de límite los delincuentes venezolanos, ahora están amenazando autoridades”, expresó.

¿Qué culpa tiene mi familia, los niños dentro de ello? Y todo por limpiar las discotecas y prostíbulos clandestinos”, añadió.

Antes de culminar, el alcalde aseguró que no se amilanará y que seguirá combatiendo la delincuencia en su distrito.

“No voy a permitir que me estén extorsionando de esta manera, no vamos a darle un metro más a la delincuencia [...] El mensaje es para los venezolanos, si quieren trabajar tendrán las puertas abiertas, pero no podrán delinquir”, puntualizó.

