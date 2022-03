Congreso: Parlamentarios solicitaron anular el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos

Los parlamentarios también solicitaron que no se necesite mostrar el carnet de vacunación. | Foto: Composición (Infobae)

El Perú ha aprobado una medida para que todas las personas mayores de 18 años deban acreditar tener las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para ingresar a espacios cerrados. Pero antes que se anunciara la medida, un grupo de parlamentario envió una carta de oficio al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que se anule el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos . Además, piden que ya no se necesite presentar el carnet de vacunación para ingresar a instituciones o establecimientos comerciales.

La carta fue emitida el 15 de marzo y habría sido iniciativa del parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero. Además, tiene también las firmas de sus colegas Patricia Chirinos, Adriana Tudela, Norma Narrow, Alejandro Muñante, entre otros.

“La población ha recibido con mucho entusiasmo el levantamiento de una serie de restricciones, el reinicio de clases escolares presenciales y las medidas que permiten la realización de actividades económicas sin prohibiciones. Sin embargo, consideramos que se mantienen algunas medidas que no guardan relación con la situación actual”, se lee en la misiva.

En la misma, los congresistas sostienen que este levantamiento tendría un impacto positivo en la reactivación económica del país y “el progresivo retorno a una vida cotidiana saludable y productiva”.

El mensaje efectivamente fue remitido a la PCM.

TRES DOSIS OBLIGATORIOS PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el 24 de marzo de 2022, se aprobó esta nueva medida que hace obligatorio la presentación del carnet de vacunación con las tres dosis de la vacuna a mayores de 18 años para ingresar a espacios cerrados.

“Se ha aprobado la obligatoriedad de la tercera dosis de la vacunación contra el covid-19, para que todas las personas mayores de 18 años puedan ingresar a espacios públicos y privados, y así evitar que pongan en riesgo la salud de los demás”, dijo el jefe de gabinete, Aníbal Torres, ante la prensa.

“No pueden dejar ingresar a personas que no tengan las tres vacunas”, advirtió el premier luego de anunciar que el gobierno está estudiando la posibilidad de aplicar “una cuarta dosis de refuerzo”.

Torres precisó que este requerimiento incluye a los trabajadores del sector público y a ellos les advirtió que quien “no tenga las tres dosis podría perder su empleo”.

Sin embargo, pese a este anuncio, el premier precisó que la vacuna contra la COVID-19 en el Perú no es obligatoria: “Como hemos dicho la vacuna no es obligatoria, pero el que toma la decisión de no vacunarse no tiene derecho de perjudicar a los demás ”, señaló.

TERCERA OLA DE COVID-19 EN EL PERÚ

Por otro lado, se recuerda que el entonces titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, reconoció el 4 de enero que el Perú enfrentaba una tercera ola de la enfermedad. Ello luego de un sostenido incremento de casos desde mediados de diciembre de 2021. Los casos y decesos a causa de la misma se han reducido sustancialmente desde entonces, pero no se deja de hablar de la posibilidad de enfrentar una cuarta ola.

Así, las autoridades consideran que la vacunación contra la COVID-19, la cual inició el 9 de febrero de 2021, ha permitido que muchos contagiados tengan síntomas leves al contraer la variante ómicron. Hasta ahora, más del 80% de la población mayor de 12 años está vacunada con dos dosis, lo que representa cerca de 25,6 millones de personas. Por otro lado, el 42,8% de la población objetivo tiene una tercera dosis de refuerzo, según las cifras oficiales del Minsa.

Sin embargo, el Perú también acumula una de las tasas de mortalidad más alta a nivel mundial. Desde marzo de 2020, el país acumula más de 3,5 millones de casos de COVID-19 y más de 211 mil muertes.

