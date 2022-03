Magaly Medina furiosa con árbitro que no cobró gol de la selección peruana: “Es un robo descarado”

Magaly Medina indignada por mal arbitraje en el Perú vs. Uruguay. (Foto: Captura de ATV y Movistar Deportes)

La derrota de la selección peruana en el estadio Centenario de Montevideo ha causado gran indignación entre los hinchas de la ‘bicolor’, pues el árbitro del encuentro no cobró un claro gol a favor del equipo de Ricardo Gareca. Magaly Medina también opinó sobre el tema y mostró su indignación.

“ Me solidarizo con los hinchas de mi país, porque si bien es cierto, yo no soy admiradora del fútbol, soy muy critica con el fútbol, pero sin embargo toda la vida he respetado a la hinchada, porque respeto a mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia, todos los que viven y sufren por el fútbol, porque esa una gran alegría que tiene nuestro país cuando ganan”, indicó.

La popular ‘Urraca’ calificó de escándalo mundial lo sucedido en Uruguay, pero señaló que los jugadores de la selección peruana debieron haber presionado al árbitro para que pida las imágenes del VAR y así verifique que efectivamente hubo un gol.

“ Es realmente un escándalo lo que ha pasado y un escándalo a nivel mundial , ¿qué puede haber pasado? Yo pregunto a los que conocen me decían que los jugadores en ese momento tuvieron que haber detenido el partido”, dijo.

“Yo digo que ahí falta un líder, en la cancha falta un líder, uno que se pare y diga: “Acá nos paramos hasta que el árbitro no vaya a ver el VAR”. Y así, porque el árbitro estaba comunicado y parecía que le decían que siga con el partido”, añadió.

La acción llegó a poco del final del partido y el gran protagonista fue Sergio Rochet, que aparentemente se metió con todo y balón a su arco.

ARREMETE CONTRA LA FIFA

En otro momento Magaly Medina sorprendió a más de uno al señalar que la FIFA estaría detrás de la victoria de Uruguay, pues con este resultado ellos se clasificaban de manera directa a Qatar 2022.

“ No nos vamos a hacer los tontos, a la FIFA le interesa más que Uruguay vaya al mundial que el Perú , así como los concursos de belleza, los festivales, hay intereses ocultos, no nos vamos a hacer los tontos”, comentó.

CRÍTICA A PEDRO GALLESE

La polémica periodista también cuestionó el liderazgo de Pedro Gallese, argumentando que debió parar el partido para exigir que el VAR sea revisado. Asimismo, puso de ejemplo a Paolo Guerrero, quien siempre reclama a los árbitros cuando siente que hay una injusticia contra el equipo de todos.

“Yo creo que Gallese que es el capitán debió ponerse los pantalones y parar, porque sus compañeros le estaban gritando y diciendo. Al margen de mis diferencias con Paolo Guerrero, yo creo que si Paolo Guerrero hubiera estado comandando ese equipo se hubiera parado y hubiera hecho el ‘chongazo’ ”, indicó.

“Sí, ese es un robo, un robo descarado, así es, hay que actuar en el momento. Un líder de un equipo tiene que ponerse a pensar y estar en todos lados, por eso mismo sus compañeros lo van a seguir. No hubo un liderazgo en la cancha y los chicos estaban confundido”, sostuvo.

RECONOCE QUE PAOLO GUERRERO ES UN BUEN CAPITÁN

“ Guerrero no es de mi simpatía personal, pero hay que reconocer que como capitán siempre se hizo respetar , ahí no hubo nadie que se hiciera respetar en la cancha, dejaron que el partido siguiera”, comentó.

“Una pena me da por tantos hinchas que viajaron emocionados, que se endeudaron, que siguen al Perú, que lloran por la camiseta. El Perú en este momento necesita alegrías, no frustraciones como estas, ya suficientemente frustrados estamos con la política de nuestro país”, sentenció.

Magaly Medina inició su programa bastante indignada al ver que no le cobraron un claro gol a la selección peruana en Montevideo.

