Minsa: exjefa de inmunizaciones insiste que hay desaceleración en el ritmo de vacunación contra la COVID-19

Gabriela Jiménez renunció a su cargo de directora de inmunizaciones del Minsa

Gabriela Jiménez se desempeñó hasta inicios de febrero como jefa de inmunizaciones del Minsa hasta que llegó como ministro Hernán Condori. Cuando renunció a su cargo, hizo un llamado de alerta, ya que argumentaba que se había disminuido la intensidad de la vacunación contra la COVID-19.

En entrevista con canal N, la especialista señaló que toda la información revelada está basada en el contexto epidemiológico actual. Indicó que si bien estamos viviendo una disminución de lo que fue la tercera ola pandémica, Jiménez considera que “es un escenario ideal para prepararnos para una eventual cuarta ola”, considerando las variantes Ómicron y BA.2.

Dijo también que se debe tomar en cuenta lo que Chile y Uruguay están haciendo para prepararse de cara a lo que podría venir. Dicho esto, la médico cree que hay que hablar de lecciones aprendidas, y seguir recomendando y exhortando a la población que no bajemos la guardia, ya que es importante seguir cerrando filas en relación a la tercera dosis.

“Hasta el mes de febrero contábamos con un promedio de 210 mil dosis administradas diariamente, de las cuales 110 mil correspondían a la tercera dosis”, refirió Jiménez. Sin embargo, lo que se ha visto en estos 21 primeros días de marzo es ciertamente una tasa de variación negativa.

Sostuvo que estamos a 50% de producción diaria de vacuna y tercera dosis. “Estamos hablando de un promedio de 57 mil dosis administradas diarias”. Dejó en claro que la idea no es enfrentarnos entre compañeros, sino decir las cifras correctas.

Pero, ¿acaso el universo de vacunados no se va reduciendo con el tiempo? Jimenez afirma que lo que tenemos como resultado es que el 36% de la población ha recibido tres dosis, lo que es una cobertura muy baja. Recuerda que en diciembre se alcanzó 80.04% de población con dos dosis, y tres meses después lo ideal era pasar la valla de 50% con tres dosis.

Aseveró que con el ritmo actual, estaríamos cerrando a fin de mes un máximo de 38% de población con tres dosis. Por lo que recalcó que es necesario superar esa cobertura.

“Si ya hemos conseguido que el 80% recibió segunda dosis ya no tenemos que hablar de ese hito, el hito ahora es asegurar que esas personas que son consideradas rezagadas, reciban la tercera y estén preparadas para una eventual cuarta ola”, puntualizó.

Respecto a algunas dosis de vacunas que estarían por vencer, sobre todo las de los laboratorios AstraZeneca y Sinopharm, Jiménez dijo que este tema es bastante preocupante y sería una situación bastante delicada. Añadió que si el ritmo de vacunación sigue bajo, el riesgo de que venzan las dosis se incrementa.

MINISTRO SE DEFIENDE

Esta mañana el ministro de Salud, Hernán Condori, expresó que el proceso de vacunación contra la COVID-19 no ha disminuido en nuestro país. Sin embargo, las cifras presentadas dicen lo contrario. Incluso, en el último reporte, indican que más de un millón de vacunas están por vencer.

Durante su visita en Cusco, el titular del Minsa no dudó en responder ante los duros cuestionamientos de la prensa sobre el tema de las inmunizaciones.

“Ustedes siempre me preguntan lo mismo. Pregunten sobre el tema de salud, la organización no ha bajado en lo absoluto. No ha bajado el proceso de vacunación, estamos hablando a nivel Nacional, estamos a diario vacunando de casa en casa de una manera más rigurosa”, sostuvo el cuestionado ministro.

Asimismo, dejó en claro la posición del gobierno frente a la postura de combatir la COVID-19, sobre todo ante la inminente posibilidad de enfrentar una cuarta ola de contagios.

“Se ha logrado un presupuesto de 1 millón 23 mil soles para que a nivel Nacional tengamos más vacunadores, más brigadas de vacunación y que estén en todos los sectores”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: