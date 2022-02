Alejandro Cavero: Avanza País considera “abstenerse o votar en contra” de darle la confianza a gabinete Valer

Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, | Congreso de la República

Tan solo un día después de la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial, liderado por el congresista Héctor Valer, una nueva bancada se muestra en contra de otorgarle la confianza al referido Consejo de Ministros.

El congresista Alejandro Cavero de la bancada de Avanza País, señaló a Infobae que su grupo parlamentario considera darle una negativa al premier. Anteriormente, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) anunciaron que no respaldarán al equipo ministerial .

“Todavía no nos hemos reunido todos, lo haremos más tarde. Pero la idea que esta circulando es que todos nos abstengamos o votemos en contra”, aseguró.

Además, el parlamentario afirmó que Valer Pinto “no tiene bandera ni una ideología clara”, hecho “preocupante porque no es un premier que genere consenso entre los grupos políticos del Congreso”.

“Tampoco tiene los conocimientos y la preparación profesional para resolver los grandes problemas del país”, agregó.

Por otro lado, sobre la nueva moción de vacancia presidencial, que presentará la bancada de RP, destacó que “esta debe trabajarse con consenso y unidad entre todos los grupos de oposición para evitar que caiga en saco roto, como la ultima vez”.

“Nosotros (Avanza País) siempre hemos mostrado nuestra posición a favor de una vacancia. Lo hicimos desde diciembre cuando fuimos nosotros los que la propusimos. De esa fecha hasta ahora, las cosas no han hecho más que agravarse para justificar aún más una nueva moción”, precisó.

PEDIRÁN VACANCIA

A través de un comunicado del partido Renovación Popular, anunció que promoverá la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, solo un día después de que se presente el nuevo gabinete de ministros. En el documento donde firman 9 parlamentario de dicha agrupación, dejan en claro que no permitirán “más incompetencia por parte del jefe de Estado, Pedro Castillo”.

“El señor Pedro Castillo se ha burlado del Perú desde su postulación al cargo más importante del país. No tiene las competencias ni las bases mínimas de conocimiento para estar al mando del gobierno. Postuló sin saber qué significa gestionar desde el más alto nivel del Estado”, se lee en el comunicado.

Sobre su ultima entrevista que brindó para el canal CNN en español, donde Pedro Castillo asegura que está aprendiendo a gobernar, la bancada señaló que “ha quedado en evidencia que el país se encuentra en manos de un incapaz. Como congresistas y representantes legítimos del pueblo, estamos en la obligación moral y ética de levantar nuestra voz en protesta ante tantas incoherencias y desaciertos durante este gobierno fallido”.

VALER SERÁ ESCUCHADO

En conversación con RPP, el titular de la PCM Héctor Valer, aseguró que Pedro Castillo escuchará al Gabinete que encabeza y que tendrá en cuenta todo lo que le diga antes de escuchar a los asesores.

”Yo creo que, de acuerdo a ley, y como él mismo lo ha manifestado, escuchará al presidente del Consejo de Ministros”, señaló esta mañana en declaraciones a RPP.

Valer reveló que la conformación del nuevo gabinete, no fue algo que se suscitó de la noche a la mañana, sino que las conversaciones venían desde los primeros días iniciados el 2022, cuando miembros de su bancada de congresistas, Perú Democrático, se reunieron con Pedro Castillo. “A partir de ese momento se desarrolló todo un trabajo porque la idea del presidente era estabilizar la situación política en el país. En ese momento no me ofreció la presidencia (del Consejo de Ministros), no pensábamos siquiera ser ministros”, expresó el primer ministro.

