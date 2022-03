Hinchas peruanos limpian las calles tras banderazo en Montevideo previo al Perú vs. Uruguay

Hinchas peruanos se tomaron el tiempo de limpiar las calles después del banderazo.

La selección peruana tiene una de las mejores hinchadas del mundo. Los fanáticos de la ‘bicolor’ se hicieron presentes en las afueras del hotel de concentración de los dirigidos por Ricardo Gareca para brindarles su respaldo previo al duelo ante Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022. Se vivió una verdadera fiesta y como si fuera poco, un gran número de peruanos limpiaron las calles al finalizar el banderazo.

Un video de hinchas de la ‘blanquirroja’ se hizo viral en las redes sociales. Esto se debe a que los cientos de peruanos que realizaron un banderazo ayer por la noche, se tomaron el tiempo de quedarse después de la celebración para limpiar las calles. Se les ve recogiendo en bolsas de plástico desde niños hasta adultos. Un gran gesto de la ‘12′.

La gran iniciativa no solo repercutió en los medios locales, sino en la prensa extranjera. “Es de felicitar. Hinchas peruanos se juntaron para realizar un banderazo en apoyo a su selección. ¿Luego que hicieron? Juntar toda la mugre que habían dejado. Sin palabras”, escribió una página de noticias ‘charrúa’.

“Desde la tarde los hinchas peruanos hicieron notar su presencia en la zona de Pocitos, donde se encuentra la delegación. De a poco fueron llegando, coparon la rambla con sus bombos y banderas albirrojos, y posteriormente dejaron todo impecable. No se encontró basura ni vidrios rotos en las inmediaciones”, se puede leer en el portal Fútbol Uy.

Hinchas peruanos limpian las calles de Montevideo tras banderazo.

BANDERAZO ‘BLANQUIRROJO’

De acuerdo con los reportes por varios canales que estuvieron en la escena de los hechos, fueron alrededor de 500 hinchas, quienes armaron el banderazo en los exteriores del hotel Hilton Garden Inn. Alentaron sin parar y dieron todo su apoyo a los jugadores y al comando técnico de la ‘bicolor’ a puertas de jugar un trascendental partido ante ‘La Celeste’ en el mismo mítico Centenario de Montevideo.

Tan pronto empezaron los cánticos y sonidos de los instrumentos que llevaron los fanáticos en dicho espacio público, los jugadores nacionales empezaron a salir de a pocos para grabar lo acontecido y envolverse en ese calor humano que solo la hinchada puede otorgar en un momento tan decisivo del proceso clasificatorio.

Además,también se desplegaron fuegos artificiales que pusieron la emoción para este recordado suceso que seguramente los llenará de motivación. En ese sentido, agradecieron este enorme gesto que han hecho los hinchas, quienes en su mayoría realizaron grandes sacrificios para llegar a Montevideo y, sobre todo, conseguir una entrada para el encuentro de hoy.

Banderazo en la previa del Perú vs. Uruguay

PERÚ VS. URUGUAY

La selección peruana saldrá en búsqueda de una victoria esta noche que le permita estar más cerca del sueño de ir a un Mundial de forma consecutiva. No obstante, no la tendrá nada fácil. Su rival, Uruguay no ha perdido de la mano de Diego Alonso tras la salida de Óscar Washington Tabárez. Le ganó a Paraguay de visita y goleó a Venezuela en condición de local.

Si analizamos el historial de partidos entre ambas selecciones, también se podría decir que es una plaza complicada para la ‘bicolor’. Perú no le gana a Uruguay en condición de visita desde el 02 de junio del 2004. En ese entonces, el ‘equipo de todos’ superó 3-1 a los uruguayos con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Anderson Daronco dará el pitazo inicial a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Centenario, el cual lucirá con un aforo al 100% y entre un mar de camisetas celestes, habrá un sector blanco y rojo con todos los peruanos que hicieron maravillas para viajar y conseguir entradas.

