Hernán Condori confirma vencimiento de 8 mil 580 dosis de vacunas AstraZeneca

Hernán Condori, ministro de Salud durante Consejo de Ministros. | Foto: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

El ministro de Salud, Hernán Condori, se pronunció sobre las vacunas contra la COVID-19 que han vencido y las que estarían prontas a vencer. Así, señaló que es falso que haya 6 millones de dosis de vacunas del laboratorio Sinopharm con fecha de vencimiento cercana; pero sí confirmó que se han vencido 8 mil 580 dosis de vacunas AstraZeneca.

“El Perú recibió 1.6 millones de dosis que vencían el 28 de febrero. De ese millón 600 dosis, sí han vencido 8 mil 580 dosis, pero un millón como dicen, eso no”, aclaró.

“Es falso que haya 6 millones de dosis de vacunas Sinopharm por vencer. Tenemos menos de 5 millones y medio de dosis cuyo vencimiento será entre octubre del 2022 y octubre del 2023″, agregó el ministro en la conferencia de prensa del 24 de marzo, luego del Consejo de Ministros.

Además, Condori indicó que el 22 y 23 de diciembre del 2021 llegaron 2.4 millones de dosis de Astrazeneca, las cuales vencerán el 31 de marzo. De esa cifra aún queda un millón de fármacos y se están aplicando de forma diaria en la población que acude, principalmente, a administrarse su dosis de refuerzo. Por otro lado, otro lote de 3 millones de dosis del mismo laboratorio llegaron el 1 y 3 de marzo y vencerán el 30 de abril.

“Durante casi en toda la pandemia se han estado recibiendo lotes con fechas de vencimiento próximas de dos meses o dos meses y medio”, explicó.

Por otro lado, Condori informó que desde fines de enero hasta ahora, se han detectado 16 casos de la variante del covid BA2 en el Perú y que “está siendo controlado”.

JUSTIFICA DESACELERACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN QUE LA POBLACIÓN TIENE MENOS MIEDO AL VIRUS

El día 22 de marzo, Condori, se pronunció por el preocupante descenso en la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 en el Perú. Justificó la situación indicando que antes era muy fácil vacunar a la población porque “había una gran cantidad de fallecidos, la gente acudía y las vacunaciones eran 24 horas y hacían colas”.

“Ahora como no ven eso... Un poquito también está de nuestra parte como ciudadanos. Yo como ministro me encargo de conseguir las vacunas, 780 mil dosis, me encargo del pago del personal; pero le pido a la población acudir a los centros de vacunación, completemos nuestras dosis para mañana más tarde poder quitarnos nuestras mascarillas y estar abrazados todos familiares y amigos. Acá la lucha es de todos, autoridades y comunidad”, recalcó el titular del Minsa.

Sobre el vencimiento de las vacunas, cuestionó a los exministros porque “los contratos que han realizado son prácticamente con una caducidad de las vacunas de dos meses a dos meses y medio. Los lotes han llegado con ese vencimiento. ¿Qué hicieron ellos?”.

Señaló que en toda la pandemia hemos tenido dosis por vencer, pero se sigue vacunando. Y se justificó asegurando que este problema también se repite a nivel mundial, donde hay dosis por vencer, y eso no es nada oculto.

Del mismo modo, en su visita en Cusco el 21 de marzo, el titular del Minsa también respondió a los cuestionamientos por el lento ritmo de vacunacion.

“Ustedes siempre me preguntan lo mismo. Pregunten sobre el tema de salud, la organización no ha bajado en lo absoluto. No ha bajado el proceso de vacunación, estamos hablando a nivel Nacional, estamos a diario vacunando de casa en casa de una manera más rigurosa”, sostuvo el cuestionado ministro.

También dejó en claro la posición del gobierno frente a la postura de combatir la COVID-19, sobre todo ante la eminente posibilidad de enfrentar una cuarta ola de contagios.

