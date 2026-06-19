Melcochita enfrenta a Susan Villanueva por revelar abusos de su infancia y ella expone audios: “Gracias a mi desgracia tienes más trabajo”

Susan Villanueva aseguró que decidió hablar para cerrar heridas y proteger a sus hermanas menores. Sin embargo, la respuesta de su padre terminó profundizando una fractura familiar que ahora se encuentra bajo el escrutinio público. ATV/ Magaly TV La Firme.

La relación entre Susan Villanueva y su padre, el reconocido cómico Melcochita, atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de que ella decidiera hablar públicamente sobre los episodios de violencia física y abuso sexual que sufrió durante su infancia. Lo que para Susan significó un paso importante en su proceso de sanación terminó desencadenando una nueva polémica familiar que hoy se desarrolla ante la mirada de miles de personas.

Durante una entrevista cargada de emoción, Susan recordó los difíciles momentos que marcaron su niñez y confesó que las secuelas continúan presentes pese al paso de los años. Con la voz quebrada, reconoció que hay heridas que nunca terminan de cerrar.

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“Creo que uno nunca se cura al cien por cien”, afirmó al referirse al impacto que dejaron las experiencias traumáticas que vivió cuando era niña.

La hija del humorista también admitió que todavía enfrenta momentos de profundo dolor cuando recuerda lo ocurrido. Al ser consultada sobre si llora a solas, respondió sinceramente: “Muchas veces sí”.

Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita le reclama por hablar públicamente y ella expone los audios

Tras la difusión de sus declaraciones, Susan recibió una llamada de su padre. Sin embargo, según contó, la conversación estuvo lejos de ser un acercamiento afectuoso o una muestra de apoyo. Molesta por la reacción del artista, decidió difundir los audios de esa comunicación. En ellos se escucha a Melcochita cuestionar las declaraciones de su hija y minimizar el impacto que podrían tener sobre él.

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“Está bien, tú puedes seguir con tu novela, ¿no? Yo no digo nada, es tu modo de pensar. Al contrario, me da más trabajo, me hago más popular”, se escucha decir al cómico.

La frase generó indignación en Susan, quien respondió de manera contundente y le recordó que los hechos que relató forman parte de una historia real que no puede ser borrada.

“Lo que yo hablo no es mentira y tú lo sabes más que nadie. Son cosas que pasaron y por más que los quieras borrar y hacer que nunca pasó, sí pasó. Gracias a mi desgracia te has hecho más famoso y tienes chamba, más trabajo”, le reclamó.

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Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Para mí es una burla”: Susan responde a las declaraciones de su padre

La tensión aumentó cuando Melcochita puso en duda parte de las acusaciones formuladas por su hija. En otro fragmento de la conversación difundida públicamente, el humorista aseguró que gran parte de los hechos relatados no eran ciertos.

“Son cosas que, que son ciertas, como no son ciertas, porque como no está de acuerdo y ustedes están buscando que yo me separe de ella. Que se cree que me van a hacer daño, que me voy a sentir mal, pero no, pues. Porque yo sé que todo lo-- un ochenta por ciento, pues es mentira”, manifestó.

Las palabras golpearon profundamente a Susan, quien confesó sentirse revictimizada por la actitud de su padre.“Para mí es una burla. Al decir esto es como si me estuvieran cicatrizando de nuevo, como si me estuvieran azotando, violando y haciendo todo de nuevo”, expresó.

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Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

La dura infancia de Susan tras abandonar su hogar y vivir en internados

Uno de los aspectos más impactantes de su relato estuvo relacionado con la etapa que vivió después de abandonar su hogar cuando apenas tenía diez años.

Según contó, decidió escapar para evitar continuar sufriendo situaciones de violencia. Inicialmente buscó refugio con la familia de una amiga, pero terminó ingresando al sistema de protección infantil en Estados Unidos. “Yo he sido hija del estado de Estados Unidos. Yo me he criado todos los años en un internado”, relató.

Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

La experiencia tampoco fue sencilla. Susan explicó que pasó por diversos centros donde convivió con menores que enfrentaban graves problemas sociales y emocionales.

“Primero me mandaron a una casa de familia y después de ahí me mandaron ya a internados donde pasas procesos. Yo estaba con niños asesinos, niños drogadictos, niños que se suicidaban. Entonces, para mí fue pe-peor todavía”, recordó.

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Aquella etapa marcó profundamente su desarrollo emocional. Según explicó, cuando pensó que había dejado atrás una pesadilla, terminó enfrentándose a otra. “Si ya había acabado un terror, empecé otro”, afirmó.

Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

La preocupación por sus hermanas y el temor a que la historia se repita

Susan reveló que una de las razones por las que decidió volver a hablar públicamente sobre su pasado es la preocupación que siente por sus hermanas menores. La hija de Melcochita teme que otras niñas puedan atravesar experiencias similares y considera importante visibilizar situaciones que muchas veces permanecen ocultas dentro de las familias.

Por ello insiste en que contar su historia no busca generar polémica, sino advertir sobre las consecuencias del silencio y la falta de protección cuando un menor atraviesa situaciones de violencia.

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Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante el programa, la conductora Magaly Medina reflexionó sobre el caso y destacó que el dolor de Susan sigue vigente pese a los años transcurridos.

“Melcochita no ha sabido responder de repente con cariño, con amor, con sensibilidad al dolor que todavía tiene su hija, a un trauma que sin duda, aunque hayan pasado los años, todavía a ella le causan dolor cada vez que lo revive”, comentó.

Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las acusaciones sobre dinero y la relación con la actual pareja de Melcochita

Otro tema abordado durante la entrevista fueron las acusaciones relacionadas con supuestos intereses económicos. Susan negó rotundamente haberse aprovechado de su padre y explicó que incluso lo ayudó cuando buscaba oportunidades laborales.

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“Yo jamás le he robado. Cuando él vino acá, yo lo ayudé a buscar trabajo porque él quería trabajar, quería su plata, lo ayudé a buscar trabajo y él toda su plata, un día antes de irse me dijo: ‘Deposítale toda la plata a Heidi’. Y fue lo que yo fui haciendo”, aseguró.

Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

También recordó que, cuando atravesó problemas económicos debido a una lesión laboral, no encontró respaldo por parte de su padre. Según contó, Melcochita le sugirió que buscara alternativas para generar ingresos y le recomendó “vender tamales”, una respuesta que aumentó su sensación de abandono.

Respecto a Heidy, actual pareja del cómico, Susan aclaró que no mantiene problemas personales con ella. No obstante, expresó preocupación por la diferencia de edad entre ambos y por las decisiones que puedan tomarse en el futuro.

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“Ella no va a estar a su lado cuando él, él esté mal. No hay forma, es una chica de veintidós años. Yo le digo: ‘No te embaraces, mira lo que yo pasé, mira mi historia, mira las hijas que él tiene. Él no va a estar ahí para esas hijas y menos va a estar pa’ tu hijo ahí’”, sostuvo.

Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cuando necesitaba protección, no había nadie”: la confesión más dolorosa de Susan

A lo largo de la conversación, Susan dejó en evidencia que una de las heridas más profundas de su vida está relacionada con la ausencia de figuras protectoras durante su infancia.

La hija del artista confesó que durante años asumió el papel de defensora de su padre, pese a que era ella quien necesitaba apoyo cuando era niña. “Yo ya me cansé siempre de ser la que está ahí defendiendo, porque cuando yo necesitaba de un adulto en mi vida para protegerme, no había nadie”, afirmó.

La entrevistada también resumió el dolor que siente al escuchar las declaraciones de su padre. “Yo tengo una herida por dentro y esa herida me va a quedar toda la vida. Sus palabras es como que nunca tuvo conciencia, nunca un corazón, un aprecio, un amor por sus hijos. Yo lo amé, pero a mí una persona que nunca me amó”, expresó.

Susan Villanueva revela audios de Melcochita tras denunciar abusos en su infancia: “Para mí es una burla”. Captura: Magaly TV La Firme.