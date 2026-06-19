Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 19 de junio de 2026

La imagen ilustra el monitoreo sísmico en Perú con un mapa del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que señala zonas de riesgo como Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, junto a dispositivos de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el 18 de junio de 2026, Perú experimentó tres sismos que impactaron distintas regiones del país, según registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los eventos ocurrieron en Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, donde la actividad sísmica volvió a manifestarse con magnitudes que oscilaron entre 3.7 y 4.8 grados, sin reportes de daños significativos.

El primer temblor, de 4.8 grados, tuvo su epicentro a 24 kilómetros al este de Pucallpa, en la región Ucayali, con una profundidad de 175 kilómetros. Más tarde, un segundo movimiento de 3.7 grados se registró cerca de Huacho, en la provincia de Huaura, Lima, mientras que el tercer sismo, de 3.8 grados, se localizó al noreste de San Pedro de Coris, en Churcampa, Huancavelica. Estos episodios confirman la constante actividad telúrica en el territorio peruano, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Zonas sísmicas y antecedentes en Perú

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas geológicas más activas del mundo. Esta franja concentra cerca del 85% de la actividad sísmica global y atraviesa la costa peruana de norte a sur. La convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos, algunos de los cuales han provocado daños significativos en el pasado.

Manos señalan epicentros sísmicos recientes en Piura y Arequipa sobre un mapa físico del Perú, parte del monitoreo en un centro de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) han reiterado en diversas ocasiones la importancia de la preparación ante estos fenómenos. Los registros históricos muestran que ciudades como Lima, Arequipa, Ica, Piura y Trujillo se encuentran en zonas de alta exposición, lo que exige mantener protocolos de seguridad y planes de evacuación actualizados.