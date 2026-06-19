Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 19 de junio de 2026

Un reciente movimiento telúrico activó las alertas en el país, con epicentros en Arequipa, Lima y Pasco, según el Instituto Geofísico del Perú, que resalta la importancia de la prevención y la preparación en zonas vulnerables

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Un mapa de Perú con círculos y líneas rojas, tres dispositivos de alerta sísmica con luces rojas, una libreta, un bolígrafo, una radio y una linterna.
La imagen ilustra el monitoreo sísmico en Perú con un mapa del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que señala zonas de riesgo como Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, junto a dispositivos de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el 18 de junio de 2026, Perú experimentó tres sismos que impactaron distintas regiones del país, según registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los eventos ocurrieron en Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, donde la actividad sísmica volvió a manifestarse con magnitudes que oscilaron entre 3.7 y 4.8 grados, sin reportes de daños significativos.

El primer temblor, de 4.8 grados, tuvo su epicentro a 24 kilómetros al este de Pucallpa, en la región Ucayali, con una profundidad de 175 kilómetros. Más tarde, un segundo movimiento de 3.7 grados se registró cerca de Huacho, en la provincia de Huaura, Lima, mientras que el tercer sismo, de 3.8 grados, se localizó al noreste de San Pedro de Coris, en Churcampa, Huancavelica. Estos episodios confirman la constante actividad telúrica en el territorio peruano, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Zonas sísmicas y antecedentes en Perú

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas geológicas más activas del mundo. Esta franja concentra cerca del 85% de la actividad sísmica global y atraviesa la costa peruana de norte a sur. La convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos, algunos de los cuales han provocado daños significativos en el pasado.

Vista cenital de manos señalando epicentros marcados en rojo sobre un mapa del Perú, junto a un sismógrafo y una laptop con gráficos sísmicos.
Manos señalan epicentros sísmicos recientes en Piura y Arequipa sobre un mapa físico del Perú, parte del monitoreo en un centro de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) han reiterado en diversas ocasiones la importancia de la preparación ante estos fenómenos. Los registros históricos muestran que ciudades como Lima, Arequipa, Ica, Piura y Trujillo se encuentran en zonas de alta exposición, lo que exige mantener protocolos de seguridad y planes de evacuación actualizados.

11:37 hsHoy

Sismo en Cajamarca

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 3.5 registrado a la 01:58 de la madrugada del 19 de junio de 2026. El evento tuvo una profundidad de 16 kilómetros y su epicentro se localizó a 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Jaén, en la región Cajamarca.

Según el reporte oficial, el movimiento telúrico se percibió con una intensidad de II-III en Jaén, lo que indica que fue sentido levemente por la población sin causar daños materiales ni víctimas. Las autoridades recomendaron mantener la calma y recordar las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos.

11:28 hsHoy

Recomendaciones de expertos para la población

Especialistas en gestión de riesgo y sismología recomiendan a la ciudadanía informarse exclusivamente por canales oficiales, como el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante cualquier evento sísmico. Según declaraciones recogidas por Associated Press, los expertos insisten en la importancia de la calma y la ejecución de procedimientos previamente ensayados con la familia, en la oficina o en centros educativos.

Vista a nivel de calle de personas caminando por una avenida, pasando señales de evacuación, hacia una gran carpa azul. Edificios modernos y antiguos bordean la calle bajo un cielo nublado.
Residentes de una ciudad costera peruana evacuan edificios siguiendo rutas señalizadas de Defensa Civil y se congregan ordenadamente en un punto de encuentro tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados por la agencia afirman: “Antes de un sismo, resulta fundamental identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, así como rutas de evacuación libres de obstáculos.” También recomiendan participar en simulacros nacionales y mantener la comunicación constante con familiares y vecinos para actuar en conjunto si ocurre un movimiento fuerte.

Una calle con personas evacuando edificios modernos y coloniales. Un letrero verde prominente indica "ZONA SEGURA" al centro. Cielo parcialmente nublado.
Personas evacúan edificios modernos y coloniales de una ciudad peruana, reuniéndose en la calle cerca de una señal de "Zona Segura" tras un sismo leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)
10:13 hsHoy

¿Qué hacer durante un sismo?

Al momento de percibir un temblor, los especialistas sugieren mantener la serenidad y aplicar la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo una mesa resistente o escritorio. Es preferible evitar correr, utilizar ascensores o permanecer cerca de ventanas y objetos que puedan caer. Si la persona se encuentra en la calle, debe alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones antiguas o con daños estructurales.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones donde el temblor ocurre mientras se conduce, la recomendación es detener el vehículo en una zona segura lejos de puentes o túneles, y permanecer dentro hasta que el movimiento finalice. Posteriormente, se debe encender la radio para recibir información oficial y evitar el uso de líneas telefónicas, reservando estas para emergencias.

08:54 hsHoy

¿Qué debo tener en casa para estar prevenido ante un terremoto en Perú?

La preparación ante un terremoto comienza con la elaboración de una mochila de emergencia. El INDECI recomienda incluir en la mochila agua potable para al menos tres días, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, dinero en efectivo y mascarillas. Además, se aconseja guardar copia de llaves, ropa de abrigo, una manta ligera y cargadores portátiles para dispositivos móviles.

Familia de cuatro sentada en el suelo de un salón, empacando una mochila de emergencia con agua, comida, linterna, manta, botiquín y documentos.
Padres e hijos colaboran en la preparación de una mochila de emergencia en su sala de estar, asegurando tener listos suministros básicos como agua, alimentos y botiquín ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia Reuters detalla en sus reportes sobre prevención: “Las familias deben revisar periódicamente el contenido de la mochila y ubicarla en un lugar accesible para todos los integrantes del hogar.” De igual modo, mantener una lista de contactos de emergencia y tener un plan de encuentro familiar resulta esencial si las comunicaciones se ven interrumpidas por el evento.

Infografía que muestra una mochila de emergencia central y los iconos de sus contenidos esenciales: documentos, agua, alimentos, ropa, higiene, botiquín y herramientas.
Esta infografía detalla los elementos cruciales que debe contener una mochila de emergencia, organizada en categorías como documentos, alimentos, higiene, ropa y herramientas, vital para la preparación ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:58 hsHoy

La importancia de la cultura preventiva

La recurrencia de sismos en el territorio peruano ha impulsado campañas educativas en escuelas, empresas y organismos públicos para fortalecer la cultura preventiva. Organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han colaborado en el diseño de materiales didácticos y programas de capacitación dirigidos a la población vulnerable.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el sector académico, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el IGP han desarrollado estudios sobre el comportamiento de las construcciones ante eventos sísmicos. Estos informes concluyen que la adecuada supervisión de las obras y el respeto a los códigos técnicos de edificación reducen el riesgo de colapso y permiten una respuesta más eficiente ante emergencias.

07:10 hsHoy

Sismo en Cajamarca

Un sismo de magnitud 3.5 se registró el 19 de junio de 2026 a la 1:58 de la madrugada, con una profundidad de 16 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al noroeste de Jaén, en la región Cajamarca.

Según los reportes, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad entre II y III en Jaén, lo que indica que fue percibido levemente por la población, sin reportarse daños materiales ni víctimas.

Mapa satelital de la región de Cajamarca en Perú, mostrando una estrella amarilla marcando el epicentro cerca de Jaén, con un sismógrafo registrando ondas en el primer plano
Un sismo de magnitud 4.9 sacudió la región de Cajamarca, Perú, el 7 de marzo de 2026, con epicentro a 22 km al noroeste de Jaén. (Composición: Infobae Perú)
06:51 hsHoy

Reporte actualizado y monitoreo constante

El monitoreo en tiempo real permite a las autoridades emitir alertas tempranas y coordinar la respuesta ante posibles emergencias. El IGP mantiene estaciones sismológicas distribuidas en todo el país, lo que facilita la detección rápida de movimientos telúricos y la difusión inmediata de información oficial a través de canales digitales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Sala de monitoreo sísmico del IGP. Tres operadores de espaldas ven pantallas. Central: logo IGP. Laterales: mapas de Perú con epicentros y gráficos de actividad sísmica.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) observan pantallas que muestran mapas sísmicos y gráficos de actividad en tiempo real, garantizando la vigilancia permanente del país ante movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación entre entidades como el CENEPRED, INDECI y los gobiernos regionales resulta clave para evaluar daños, canalizar ayuda y restablecer servicios básicos tras un evento mayor. La activación de protocolos de emergencia y la movilización de brigadas de rescate forman parte del esquema nacional de respuesta ante desastres.

05:43 hsHoy

Perspectivas y próximos pasos

El Instituto Geofísico del Perú continuará evaluando la secuencia sísmica registrada el 17 de junio y actualizando los reportes para mantener informada a la ciudadanía. Se mantiene la recomendación de revisar las condiciones estructurales de viviendas y edificios, así como de participar en actividades de sensibilización promovidas por las autoridades locales.

Primer plano de un sismógrafo profesional con su aguja marcando ondas en un rollo de papel cuadriculado. En el fondo desenfocado, se distingue el logo del IGP.
Un sismógrafo profesional registra movimientos sobre un rollo de papel cuadriculado, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) visible en el fondo, simbolizando la constante vigilancia sísmica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades responsables recuerdan que la prevención y la preparación son las herramientas más efectivas frente a la amenaza sísmica que caracteriza al territorio peruano. La participación activa de la población y el acceso a información confiable constituyen factores determinantes para reducir riesgos y proteger vidas ante futuros eventos.

05:24 hsHoy

Perú, zona de constante movimiento telúrico

Durante el 18 de junio de 2026 se registraron tres sismos de baja a moderada magnitud en diversas regiones de Perú, según reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los eventos, que impactaron áreas como San Pedro de Coris, Huacho y Pucallpa, no han causado daños materiales de relevancia hasta el momento, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

Mapa físico de América del Sur con Perú resaltado, mostrando las placas de Nazca y Sudamericana en rojo. Iconos sísmicos marcan riesgos. Logo del IGP.
Un mapa físico de América del Sur, centrado en Perú, muestra las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, delimitadas con íconos sísmicos marcando zonas de riesgo y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer movimiento telúrico se produjo a las 00:12, con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 175 kilómetros. El epicentro se localizó a 24 kilómetros al este de Pucallpa, en la región Ucayali. La intensidad percibida fue de nivel III en Pucallpa, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0365. Más tarde, a las 06:29, se detectó un segundo sismo de 3.7 grados, a 58 kilómetros de profundidad, con epicentro a 39 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura, Lima. Este evento fue sentido con intensidad II-III en Huacho, conforme al informe IGP/CENSIS/RS 2026-0366.

Vista aérea de la costa peruana al atardecer con el mar Pacífico y una franja de tierra árida, un símbolo de epicentro rojo en el agua y el logo del IGP.
Vista panorámica de la costa árida de Huacho al atardecer, mostrando un epicentro de sismo simbolizado en el océano Pacífico, con el logo institucional del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer sismo ocurrió a las 08:49, alcanzando una magnitud de 3.8 y una profundidad de 14 kilómetros, con epicentro a 85 kilómetros al noreste de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa, Huancavelica. La intensidad reportada fue II-III en San Pedro de Coris, según el documento IGP/CENSIS/RS 2026-0367. Estos episodios confirman la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano, ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta.

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