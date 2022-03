Betssy Chávez: “Si uno es elegido para ser Congresista, quítate el sueño utópico de ser presidente”

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y parlamentaria de Perú Libre. | Foto: Agencia Andina

La ministra de Trabajo y congresista de Perú Libre, Betssy Chávez, defendió su propuesta de ley sobre el adelanto de las elecciones generales en caso de vacancia presidencia. Ella señaló que esta iniciativa busca mantener el control de los poderes del Estado, de modo que el congresista no “sueña” con ser Presidente.

“En el caso de Perú nosotros tenemos un sistema presidencialista que emana en la figura del jefe de gobierno, todo en uno solo. Sin embargo, desde la situación de campaña electoral, hemos tenido un ruido incesante. Siempre se está dando a conocer si uno lo quiere cerrar al otro o el otro quiere vacar a tal. Nosotros hemos considerado una modificación al artículo 215, indicando que uno no subsiste sin el otro”, justificó la congresista en una entrevista para Exitosa Noticias.

“Entonces, si uno es elegido para ser congresista de la República, caramba, vas a ser congresista de la República, quítate el sueño utópico de ser Presidente de la República”, expresó después.

Así, Chávez descartó estarse refiriendo a un parlamentario en específico o a la presidenta del parlamento, María del Carmen Alva; sino que se refería a los 130 congresistas.

Luego, fue increpada por presentar este proyecto cuando no tendría los votos suficientes para que pase. La ministra señaló que la falta de votos no debería impedimento para llevar a cabo las reformas que quienes votaron por ellos (Perú Libre) esperan que hagan. “Qué hacemos, ¿porque no tenemos los votos dejamos de actuar?”, dijo.

Así, dijo que espera que su proyecto pase por el mismo proceso que otras iniciativas legislativas: desde la emisión, realizar un informe técnico, los dictámenes al respecto y llegar a debatirse o no en el pleno.

“Me gustaría a mí que la reforma sea mucho más rápida”, dijo a título personal.

“Tú (Nicolás Lúcar) sabes los conflictos que se van a generar, yo los estoy asumiendo. Pero entiendo que en un clima político como el que estamos no todos se atreven a asumir las situaciones complejas a las que se van a derivar”, agregó.

RELACIÓN ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO

Por otro lado, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se pronunció también sobre la accidentada relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Señaló que desde el gobierno siempre se han mostrado a favor del diálogo, pero, según afirma, sería el Legislativo el que no “traza los puentes”.

“Se están haciendo y se están tendiendo los puentes que se pueden realizar. No sé si habré perdido la fe, pero por más que se trate de conversar con algunas bancadas y ojo, se va a seguir conversando, no se va a cerrar el diálogo. Pero no vemos tampoco ningún puente por parte de ellos”, expresó Chávez.

Asimismo, señaló que los cuestionamientos e intentos de vacancia desde el Congreso solo desestabiliza la realidad nacional. En cuanto a las investigaciones que se busca hacerle al presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que desde el Ejecutivo no van a blindar a nadie y pueden investigar al mandatario.

“Desde el ejecutivo, jamás hemos dicho que nadie toca al presidente”, dijo.

“Tenemos una cantidad de parlamentarios que insiste en el tema de la vacancia, que duerme pensando en la vacancia, que despierta pensando en la vacancia. Los mensajes que yo recibo de muchos de los colegas tienen que ver estrictamente con la vacancia. No superan el hecho de las elecciones y por más que queramos poner la agenda país no piensan en la agenda país”, señaló.

CITACIÓN AL PLENO PARA ESCLARECER ACUSACIÓN DE PLAGIO

El 23 de marzo, la congresista Norma Yarrow presentó una moción para que Chávez explique las denuncias de plagio sobre su tesis de licenciatura. En todo momento, la parlamentaria y ministra ha negado haber cometido plagio en su investigación.

Al aire, explicó que el problema se debería a que en uno de sus pies de página citó al autor debido, pero no lo añadió en la bibliografía final del trabajo. Pero negó haberse apropiado de información que no es suya y señaló tener todos sus trabajos, borradores, de trabajo de campo y las declaraciones de su asesor y jurado.

