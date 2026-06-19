Perú

Feria Internacional del Libro de Lima: Conoce qué día tendrá ingreso GRATIS, y todas las novedades habrá en su edición N° 30

El mayor encuentro literario de Perú regresa al Centro de Exposiciones del Jockey, anuncia una jornada de acceso sin costo, homenajes a reconocidos escritores y la visita de invitados de varios países

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Este video es una cobertura de evento cultural. Presenta un segmento en estudio con dos presentadores, uno de ellos exhibe un libro. Se incluye una entrevista a Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro, sobre la Feria Internacional del Libro de Lima 2026 y el ingreso gratuito el primer día. Además, muestra imágenes de un espectáculo cultural en vivo con varios participantes en un escenario y gráficos animados relacionados a la lectura. La cobertura se realiza desde Surco.

La Feria Internacional del Libro de Lima celebrará su trigésima edición a partir del 22 de julio, ofreciendo una franja de entrada gratuita el primer día entre las 11:00 y las 15:00. Así lo anunció el presidente de la Cámara Peruana del Libro, Ricardo Murguesa, quien detalló que el evento se desarrollará en el tradicional Centro de Exposiciones del Jockey, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la feria y promover la participación de nuevos públicos en una de las citas literarias más relevantes del calendario peruano.

La feria mantendrá sus puertas abiertas hasta el 6 de agosto, con un horario extendido de 11:00 a 22:00, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de una amplia agenda de actividades durante más de dos semanas. Según declaraciones de Ricardo Murguesa a Latina Noticias, la organización espera superar la asistencia de ediciones anteriores y consolidar el evento como un espacio de encuentro para lectores, autores y editoriales de distintas partes del continente.

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Cartel blanco con dos logos de libros abiertos: uno rojo y azul, el otro rojo. Muchas personas transitan por un salón ferial con estantes de libros.
Público diverso recorre el Centro de Exposiciones del Jockey en Lima durante la Feria Internacional del Libro, con los logos de la feria y la Cámara Peruana del Libro en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ecuador, país invitado y presencia de autores internacionales

Uno de los anuncios destacados es la elección de Ecuador como país invitado de honor para esta edición. El pabellón ecuatoriano contará con más de 200 m² y la presencia de más de 40 autores, lo que representa una oportunidad única para acercarse a la literatura y la producción editorial de ese país. La participación de Ecuador responde a la intención de fortalecer los lazos culturales entre ambos países y enriquecer el diálogo literario regional.

De acuerdo con la Cámara Peruana del Libro, la programación incluirá mesas redondas, presentaciones de libros y actividades pensadas tanto para el público general como para profesionales del sector. Además de la delegación ecuatoriana, la feria recibirá a más de 30 invitados internacionales, lo que refuerza su perfil como uno de los principales encuentros del libro en Sudamérica.

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Pabellón de Ecuador con estanterías llenas de libros, mapas en la pared, retratos de autores y una pancarta que dice 'Ecuador, país invitado'. Personas circulan.
El pabellón de Ecuador, país invitado de honor, exhibe su cultura y literatura ante el público durante la Feria Internacional del Libro de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Homenajes a figuras de la literatura peruana

El programa de la feria contempla homenajes a dos autores fundamentales para la literatura peruana contemporánea: Alfredo Bryce Echenique y la poeta Blanca Varela. Estos reconocimientos formarán parte de una agenda cultural que busca resaltar el aporte de figuras nacionales al panorama literario hispanoamericano. Las actividades incluirán charlas, lecturas y conversatorios sobre la obra de ambos escritores, permitiendo al público explorar distintas facetas de sus trayectorias.

Libros abiertos, dos rosas blancas, vela encendida en mesa. Fondo: nombres Alfredo Bryce Echenique, Blanca Varela, logo Feria Internacional del Libro de Lima.
La imagen muestra un homenaje conceptual a Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela durante la Feria Internacional del Libro de Lima, con libros abiertos, rosas blancas y una vela sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de más de 30 invitados internacionales contribuirá a ampliar el espectro de voces presentes en la feria. Esta diversidad en la programación permitirá el intercambio de experiencias entre autores locales y visitantes, y acercará al público a tendencias literarias de distintos países. Según explicó Ricardo Murguesa, la feria busca consolidarse como una plataforma para la circulación de ideas y el fortalecimiento del sector editorial.

Oferta cultural y actividades para todos los públicos

La Feria Internacional del Libro de Lima contará con una variada oferta de actividades para distintos públicos. El evento incluirá presentaciones de novedades editoriales, talleres, encuentros con autores, firmas de libros y espacios dedicados a la literatura infantil y juvenil. Además, se promoverán actividades de mediación lectora y espacios de diálogo sobre temas de actualidad vinculados al mundo del libro.

El acceso gratuito durante las primeras horas del día inaugural representa una oportunidad para que nuevos lectores y familias puedan sumarse a la celebración del libro y la lectura. De acuerdo con la organización, esta medida responde al objetivo de democratizar el acceso a la cultura y fomentar el interés por la lectura en diversos sectores de la población.

Una multitud de personas entra a un recinto. Arriba, dos grandes logos de libros abiertos, uno rojo y azul y el otro rojo. Al fondo se aprecian stands.
La Feria Internacional del Libro de Lima da inicio en el Centro de Exposiciones del Jockey, con una masiva entrada de visitantes bajo los logos de la feria y la Cámara Peruana del Libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Exposiciones del Jockey como escenario principal

La elección del Centro de Exposiciones del Jockey como sede reafirma el vínculo de la feria con este espacio, que ha sido escenario de anteriores ediciones y que ofrece las condiciones necesarias para albergar una cita de estas características. La infraestructura permitirá la realización simultánea de actividades y la presencia de un amplio número de expositores nacionales e internacionales.

La feria se extiende durante más de dos semanas, lo que facilita la planificación de visitas escolares, encuentros profesionales y recorridos familiares. El evento se inscribe, así como una de las principales plataformas para la promoción del libro y la lectura en el país, y como un punto de referencia para autores, editores y lectores de toda la región.

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Perspectivas y expectativas para la edición 30

El anuncio de la programación, la presencia de Ecuador como país invitado y el homenaje a figuras de la literatura peruana anticipan una edición marcada por la diversidad y la apertura. La organización confía en que la feria consolidará su papel como motor del sector editorial y espacio de encuentro cultural.

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En palabras de Ricardo Murguesa, la expectativa gira en torno a la posibilidad de “acercar el libro a más personas y celebrar la lectura como una herramienta de transformación social”. Las actividades programadas y la participación de invitados internacionales sitúan a la Feria Internacional del Libro de Lima como uno de los eventos culturales más importantes del calendario nacional.

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