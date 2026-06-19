Perú

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 19 de junio de 2026

La reducción en el precio de la gasolina en Perú despierta optimismo en diversos sectores, ya que se refleja en menores costos para los usuarios y un alivio en los gastos de transporte en todo el país

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Dos surtidores de combustible con varias mangueras. Al fondo, un gran cartel digital de Osinergmin muestra gráficos de precios de combustibles y un mapa.
La imagen muestra surtidores de combustible en una estación de servicio peruana con una pantalla digital de Osinergmin Facilito que presenta la comparación de precios de gasolina, diésel y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú muestra una tendencia descendente tras un periodo marcado por volatilidad y notables diferencias entre las tarifas ofrecidas en las estaciones de servicio. Según los reportes del 19 de junio de 2026, la reducción de los valores brinda un respiro para conductores particulares y para el sector del transporte, que había tenido que ajustar sus hábitos de consumo debido al sostenido incremento de los costos en meses previos.

En este contexto, la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, cobra importancia como herramienta para los usuarios. El sistema permite consultar en tiempo real los precios actualizados de los grifos del país, comparar tarifas y planificar la carga de combustible con mayor eficiencia. Esta funcionalidad facilita identificar los puntos de venta más convenientes y aprovechar las diferencias de precios que pueden encontrarse entre distintas zonas geográficas.

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Primer plano de un surtidor de combustible con pantalla digital mostrando precios de gasolina, diésel, GNV y GLP, y el logo azul de Osinergmin en Lima.
Un surtidor moderno de combustible con pantalla digital muestra los precios de gasolina, diésel, GNV y GLP junto al logo de Osinergmin en una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos actualizados para Lima HOY 19 de junio muestran:

El Gasohol Regular de 90 octanos se ofrece en el mercado nacional con un precio mínimo de S/ 16,68 por galón y un máximo de S/ 22,85. Esta opción es una de las más demandadas entre los consumidores que buscan un equilibrio entre economía y funcionalidad para sus vehículos de uso cotidiano, especialmente en automóviles particulares y transporte urbano ligero.

En el segmento de mayor octanaje, el Gasohol Premium, que abarca los rangos de 95 a 97 octanos, mantiene precios más elevados debido a sus características técnicas orientadas a motores que requieren un mejor desempeño y eficiencia. El precio mínimo registrado es de S/ 17,48 por galón, con un máximo de S/ 23,99. Este rango responde a una mayor exigencia de calidad y a consumidores que priorizan el cuidado y rendimiento de sus automóviles.

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La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)
La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)

El Diésel B5 S-50 UV, utilizado principalmente en vehículos de carga y transporte público, presenta precios que oscilan entre S/ 18,89 y S/ 25,19 por galón. Este combustible destaca por su bajo contenido de azufre, lo que contribuye a una menor emisión de contaminantes y lo convierte en una alternativa preferida en sectores que buscan cumplir con normativas ambientales más estrictas. La variación de precios responde a factores como la ubicación geográfica y la competencia entre distribuidores.

De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Un hombre de espaldas, con gorra negra y chaqueta de mezclilla, fotografía con su móvil el visor digital de una bomba de gasolina con logo Profeco, sosteniendo un recibo. Vehículos de fondo.
Un ciudadano fotografía el medidor digital de una bomba de gasolina que exhibe un adhesivo de Profeco, mientras compara los datos con su recibo en una estación de servicio mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios de los combustibles en Lima y otras regiones del país muestra una importante variabilidad según el distrito o la ciudad. En San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados de Lima Este, el gasohol regular se ubica entre los valores más bajos de la zona, con precios que parten desde S/ 16,60 por galón. Esta diferencia responde tanto a la competencia entre estaciones de servicio como a factores logísticos y de demanda local.

En el distrito de Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,39 por galón, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra también en esta jurisdicción, con un precio de S/ 19,55. La presencia de estaciones independientes y la cercanía a centros de distribución influyen directamente en los valores ofrecidos al consumidor.

Primer plano de una mano sosteniendo una manguera de combustible negra, insertada en el tanque de un auto gris. Al fondo borroso, logos azules de Osinergmin y Facilito.
Una mano llena el tanque de un automóvil en una estación de servicio, con los logos desenfocados de Osinergmin y Facilito al fondo, resaltando la regulación y consulta de precios de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cercado de Lima, que concentra una alta densidad de estaciones de servicio, presenta una banda de precios para el gasohol regular que va de S/ 16,68 a S/ 22,85. El gasohol premium, por su parte, fluctúa entre S/ 17,48 y S/ 23,99 por galón. Estas diferencias reflejan tanto la ubicación de los establecimientos como las políticas comerciales de cada empresa.

Hombre sosteniendo un teléfono móvil con la aplicación Facilito abierta, mostrando precios de combustible, frente a una estación de servicio con surtidores y cartel de precios al atardecer en Lima.
Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su móvil para comparar precios de gasolina, GNV y diésel en una estación de servicio moderna en Lima al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Los Olivos, una zona de constante crecimiento urbano al norte de la ciudad, el gasohol regular se comercializa entre S/ 16,95 y S/ 21,49, mientras que el diésel varía de S/ 19,05 a S/ 24,79 por galón. En el Callao, principal puerto del país y área estratégica para la distribución de combustibles, los precios del gasohol de 90 octanos oscilan entre S/ 16,85 y S/ 23,99, y el diésel se ofrece desde S/ 18,89 hasta S/ 25,99.

Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias notables, principalmente debido al costo de transporte y a las particularidades del mercado local. En Cusco, el diésel se vende entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, lo que responde a un mayor costo logístico en regiones alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista, situándose por encima de varios distritos de Lima.

Facilito, la herramienta clave para los transportistas

Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.

Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

  • Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.
  • Visualización de estaciones por cercanía y costo.
  • Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Cartel electrónico exhibe precios de combustibles (gasohol, diésel, GNV) en una estación de servicio gris en Lima. Se ven surtidores y el logo de Osinergmin.
Un cartel electrónico muestra los precios de gasohol, diésel y GNV en una estación de servicio en Lima, Perú, bajo la supervisión de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se consolida como un recurso clave para quienes buscan optimizar el gasto en combustible en Perú. Su diseño adaptable a dispositivos móviles permite a los conductores acceder de manera ágil a información relevante sobre precios y puntos de venta, beneficiando tanto a particulares como a transportistas que requieren ajustar sus recorridos y presupuestos.

Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima.
Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima. Foto: Osinergmin

El proceso para utilizar Facilito resulta sencillo y accesible. Los usuarios deben ingresar a la página web desde cualquier navegador. Una vez dentro, se puede navegar hasta la sección “Combustibles”, donde se despliega la opción para elegir el tipo de producto que se desea consultar, como gasoholes, diésel o GLP. Posteriormente, el sistema permite especificar la ubicación, ya sea seleccionando el distrito o provincia de interés, o bien activando la función de localización en el propio dispositivo para obtener resultados personalizados.

Cuando el usuario completa estos pasos, Facilito genera un listado con las estaciones de servicio cercanas y sus respectivos precios, actualizados en tiempo real. La plataforma ofrece la posibilidad de ordenar los resultados según el costo del combustible o la distancia al punto de abastecimiento, facilitando la identificación de la opción más conveniente. Además, se muestra la dirección exacta de cada grifo, lo que simplifica la planificación de rutas y reduce el tiempo dedicado a la búsqueda.

Una mano sostiene un smartphone con la app Facilito mostrando precios de combustible y mapa; al fondo, un letrero y marquesina de estación Osinergmin.
Una mano sostiene un teléfono móvil mostrando la aplicación Facilito de Osinergmin con precios de combustible y un mapa, con una estación de servicio visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para consultar precios en Facilito:

  • Acceder al sitio web de Facilito desde un navegador.
  • Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.
  • Elegir el tipo de combustible (gasoholes, diésel, GLP).
  • Indicar la ubicación deseada o activar la localización automática.
  • Revisar el listado de grifos con precios actualizados y ordenar según preferencia (precio o distancia).

¿Cómo ha ido bajando la gasolina en el Perú?

El precio de la gasolina en Perú ha experimentado una tendencia a la baja en los últimos meses, reflejando cambios en los mercados internacionales de combustibles y ajustes internos en la estructura de precios locales. Esta disminución responde tanto a la caída en el costo internacional del petróleo como a medidas adoptadas en el país para estabilizar el precio en los grifos.

FOTO DE ARCHIVO: Barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam (Omán), el 18 de abril de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam (Omán), el 18 de abril de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas de Perú, explicó que la reducción en el precio de la gasolina se vincula principalmente a la menor cotización del barril de petróleo a nivel global. Según Herrera Descalzi, cuando el precio internacional del crudo baja, las refinerías y distribuidores locales trasladan parte de esa reducción al consumidor final, lo que se refleja en un alivio para los conductores y sectores que dependen del combustible.

Herrera Descalzi también señaló que la política fiscal y los mecanismos de regulación juegan un papel importante en la formación de los precios internos. Aunque persisten factores como la volatilidad del tipo de cambio y los costos logísticos, el efecto combinado de la baja internacional y las políticas nacionales ha contribuido a una reducción sostenida en el precio de la gasolina en el mercado peruano.

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¿Cómo se beneficia el Perú ante la reapertura del estrecho de Ormuz?

La reapertura del estrecho de Ormuz ha generado expectativas positivas para la economía peruana, especialmente en lo relacionado con la importación de combustibles. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas de Perú, indicó que este canal marítimo es fundamental para el comercio mundial de petróleo, por lo que su reapertura facilita el abastecimiento global y reduce los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro.

FOTO DE ARCHIVO-Vista desde un dron de los buques anclados en el estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán. 3 de junio de 2026. REUTERS/Colaborador
FOTO DE ARCHIVO-Vista desde un dron de los buques anclados en el estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán. 3 de junio de 2026. REUTERS/Colaborador

Herrera Descalzi explicó que, con el restablecimiento del tránsito por el estrecho, los mercados internacionales tienden a estabilizarse, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de petróleo y derivados para países importadores como Perú. Esta situación contribuye a una mayor previsibilidad en los precios y a evitar aumentos repentinos que puedan impactar a los consumidores y al sector productivo nacional.

Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 11 de junio de 2026. REUTERS/Stringer
Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 11 de junio de 2026. REUTERS/Stringer

De acuerdo con Herrera Descalzi, la normalización del flujo de crudo por esta vía también permite que los costos de transporte y seguros disminuyan, beneficiando directamente a la economía peruana. En este contexto, los importadores peruanos pueden negociar mejores condiciones y acceder a precios más competitivos, lo que ayuda a mantener la estabilidad en el mercado interno de combustibles.

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