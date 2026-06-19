Extraen impresionante tumor de casi cuatro kilos que amenazaba órganos vitales a profesora

Debido a la complejidad anatómica del caso, se diseñó una estrategia quirúrgica especializada para minimizar riesgos durante la intervención - Créditos: Essalud.

Gabina Valencia, profesora cusqueña de 63 años, despertó sobresaltada tras un sueño recurrente: en su abdomen, imaginaba, crecía un bulto que ella intentaba extraer con sus propias manos. La escena, angustiante y vívida, la dejó con una inquietud que no pudo ignorar. Esa sensación de alerta fue el impulso para buscar una evaluación médica.

La docente acudió al Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Essalud Cusco, donde el primer examen clínico abrió paso a una investigación más profunda. Los especialistas detectaron una tumoración de gran tamaño: superaba los 25 centímetros de longitud y pesaba cerca de cuatro kilogramos. El hallazgo, según la evaluación médica, reveló que el crecimiento se había desarrollado de manera silenciosa en su organismo.

PUBLICIDAD

Los estudios especializados ubicaron la masa en una zona de alta complejidad anatómica. La lesión comprimía el riñón izquierdo, permanecía adherida a la arteria aorta, traccionaba el uréter y comprometía estructuras cercanas a las costillas. Esa combinación de factores elevó el riesgo quirúrgico y obligó a diseñar una estrategia de intervención con precisión milimétrica.

Frente a ese escenario, Essalud Cusco conformó un equipo multidisciplinario y activó un protocolo de diagnóstico y planificación operatoria. La coordinación entre especialistas permitió definir los pasos previos, las medidas de seguridad y el abordaje para reducir complicaciones durante la cirugía, dada la cercanía de la tumoración con estructuras vitales.

PUBLICIDAD

El tumor ejercía presión sobre el riñón izquierdo, permanecía unido a la arteria aorta y afectaba otras estructuras esenciales del cuerpo - Créditos: Essalud.

Una intervención de alto riesgo y un proceso de recuperación

La preparación médica se enfocó en salvaguardar la vida de Valencia ante una condición que, por su ubicación y tamaño, exigía un manejo altamente cuidadoso. Tras la intervención, la paciente inició un proceso de recuperación acompañado por su familia, mientras continúa bajo seguimiento clínico como parte del control posterior al procedimiento.

“El caso de la señora Gabina nos demuestra la importancia de acudir oportunamente a los controles médicos. Un diagnóstico tardío pudo haber tenido consecuencias mucho más graves”, señaló el doctor Steven Linares, oncólogo de Essalud Cusco.

Una profesora de 63 años acudió al médico tras un sueño recurrente y terminó descubriendo una tumoración de gran tamaño en su abdomen - Créditos: Essalud.

El llamado a no postergar los controles médicos

El especialista recordó que diversas enfermedades pueden avanzar durante años sin presentar señales evidentes. Por ello, exhortó a la población a no minimizar molestias persistentes ni postergar chequeos, incluso cuando los síntomas parezcan leves o intermitentes.

PUBLICIDAD

La historia de Gabina Valencia, marcada por una alerta inesperada, se convirtió en un recordatorio sobre la necesidad de atender las señales del cuerpo y buscar ayuda médica a tiempo.

Extirpan hernia gigante a paciente en Ica

Un paciente de 41 años, diagnosticado hace 10 años con una hernia inguinal escrotal gigante, fue operado con éxito en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Essalud Ica.

El asegurado llegó a emergencia por dolor inguinal intenso y una tumoración escrotal que no cedía con maniobra manual. Tras una evaluación clínica, el equipo solicitó tomografías de abdomen y pelvis para delimitar el cuadro y definir un plan operatorio.

PUBLICIDAD

La intervención se realizó portécnica laparoscópicay permitió extirpar unamasa de 8 kilos, en un procedimiento que el establecimiento reportó como el primero de este tipo en la región. La cirugía estuvo a cargo de Luis Enrique De la Cruz Solano y Jayr Loayza Herrera.