Bruno Pacheco tras inasistencia a citaciones: “Si la Fiscalía me dice que vaya ahorita, yo voy”

El exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco, justificó sus ausencias a las citaciones fiscales señalando que “está siendo atacado por todos lados”. Esto a poco más de una semana de la publicación de un video en el que se le oye decir que colaborará con la justicia en las investigaciones que se siguen en su contra. El exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo había sido citado para los lunes 14 y martes 22 de marzo, pero en ambos casos no se presentó a las oficinas correspondientes.

“Yo no estoy huyendo a la justicia. Desde que comenzaron los procesos para mi persona y para el Gobierno, yo he estado apto para colaborar con la Fiscalía. Si la Fiscalía me dice que vaya ahorita, yo voy. No hay inconveniente, pero lamentablemente estoy siendo atacado por todos lados”, señaló Pacheco.

10-11-2021 El exsecretario general de la Presidencia peruana Bruno Pacheco POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Además, Pacheco señaló que percibe que ciertas autoridades estarían actuando en su contra. “Me parece que hasta los fiscales estuvieran en mi contra porque yo veo que no me están entregando las carpetas, necesito las carpetas para poder llegar, de lo contrario, cómo puedo hacer mi defensa”, indicó.

En el mismo sentido han ido las críticas del abogado de Pacheco, José Nuñez, sobre el trabajo de las autoridades. “La Fiscalía no ha cumplido hasta la fecha con entregar la carpeta fiscal que había sido requerida; entonces, ¿de qué se le puede asesorar a mi defendido si no sabe de qué se le acusa o los cargos por los cuales debe responder? Ese es el motivo por el cual mi defendido a la fecha no ha acudido y se está pidiendo de manera oportuna la reprogramación”, señaló.

PALABRAS QUE SE LLEVÓ EL VIENTO

“Quiero dirigirme a las autoridades y al pueblo en general para decir lo siguiente: estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan”, fueron las palabras de Bruno Pacheco en un video que anunciaba una supuesta colaboración con la justicia días después de hacerse públicas las declaraciones de Karelim López ante la Fiscalía.

Bruno Pacheco dispuesto a “colaborar con la justicia y con la verdad” tras recibir amenazas de muerte

“Tengan la seguridad que, si alguien es culpable o inocente, lo diré, pero eso será ante un juez o ante un fiscal. Creo además que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío. Es por eso que, sin miedo a equivocarme, afirmo que no me temblará la mano en señalar culpables o inocentes en el único compromiso que tengo con la defensa del pueblo del Perú”, agregó.

Cabe recordar que entre los diversos cuestionamientos contra Pacheco el que llamó más la atención fue el hallazgo de US$ 20 mil en su oficina dentro de Palacio de Gobierno. “Se inició diligencias preliminares contra Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado”, publicó el Ministerio Público sobre el motivo de la intervención.

“Primero Karelim López. Ahora Bruno Pacheco quiere colaborar con la justicia y denunciar los actos ilícitos de Castillo y su Gobierno de corrupción. Ambos reciben amenazas de muerte. Qué esperan las autoridades para brindarles garantías personales? De seguro tienen mucho que contar”, fue la reacción de la congresista Patricia Chirinos de Avanza País tras la difusión del mencionado video. Sin embargo, desde entonces el cuestionado exintegrante del gobierno no ha hecho más que eludir sus obligaciones con las autoridades que investigan los casos en los que está implicado.

SEGUIR LEYENDO