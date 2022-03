Acertijo visual: ¿dónde está el ratón? ayuda al gato a encontrarlo

¿Dónde está el ratón en este reto viral del gato? Solo el 10% pudo resolverlo. Foto: American Puzzle Cards,

Tiempo de predicciones visuales para los usuarios. Los acertijo virales tienen niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complejos. Esos que llegan a un nivel profesional donde pocos lo resuelven. Por eso, traemos uno de ese rango el día de hoy. Ahora es un acertijo visual para que pongas a prueba tus habilidades cognitivas: ¿dónde está el ratón?.

La ilustración nos muestra a un gato curioso por un lugar fuera de la casa, parecido al clásico “Tom”, de la serie animada que está en la infancia de muchos. Ahora lo que debes hacer es buscar a su mejor amigo, el ratoncito. A primera vista no aparece, lleno de madera y ramas que hacen difícil encontrarlo. Solo el 10% de los participantes han superado este prueba viral, ¿te animas?.

Mencionar que muchos consideraron sencillo la prueba hasta toparse con la realidad gráfica. No te preocupes, ya que al final de la nota —aunque no vayas ahora mismo, sino perdería la gracia el haber llegado hasta aquí — te toparás con la respuesta en la imagen y no lo creerás. Mucha suerte.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste hasta aquí, significa que no lograste superar la prueba o estás de curioso en la solución. Se espera que hayas formado parte del 10% y no te hayas aburrido con el reto. Solo tenías que mirar fijamente la imagen en la parte inferior izquierda.

¿Ves la imagen de un ojo que parece de la tierra? Ahora con esa visión junta las ramas alrededor y podrás ver una nariz. Ahí está el ratón, justo debajo de lo mencionado, solo que el color de la imagen probablemente te confundió y hayas quedado como el gato, mirando a otro lado.

No te preocupes ya que la idea era relajarte un poco en caso hayas tenido días turbios o complicados con tu entorno. Compártelo con tus amigos o familiares para que se diviertan con más pruebas virales.

Solución del reto viral del gato: aquí está el ratón que solo el 10% pudo resolver. (Foto: American Puzzle Cards)

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

