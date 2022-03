Test visual: elige una figura y descubre tu talento oculto. (Foto: Captura)

Las personas muchas veces no logran ver el potencial que tienen, algunas sí pero a medias y otras en cambio, lo conocen como la palma de sus manos.

Si quieres conocer cuál es tu talento secreto, entonces realiza este test. Para ello debes de observar bien la imagen y lo que capte tu atención es aquello que te responderá. Ve a la parte baja y descubre el significado.

Test visual.

RESPUESTA DEL TEST

A continuación la respuesta de las figuras elegidas.

1. El iceberg:

Si lo que captó primero tu atenciòn es el iceberg, tu talento oculto es que eres realmente bueno haciendo magia.

Esto es algo que ya sabías y que ya lo sospechabas por esa intuición que manejas, y si eres escéptico, entonces no hay problema porque sabemos que es algo que sale completamente de tus parámetros. ¡Pero es la verdad! Si no lo has descubierto, créenos que metiéndote a unas clases lo harás como nigún mago que haya existido. Por más increíble que pareezca el poder sacar monedas de las orejas hasta hacer desaparecer conejos mágicos y saber qué carta se eligió, serán trucos mágicos sencillos para ti. Sin duda cuentas con un don natural.

Toma en cuenta que esto no significa que tengas que convertirte en mago ni nada por el estilo, pero sin duda podría ser un gran salto y contenido para las redes sociales, ya que hoy en día puede significar un ingreso adicional o ser reconocido en el mundo digital. Como a ti estas cosas le resultan fáciles, no solo te servirà para las redes, sino también para compartir momentos gratos en familia o impresionar a la persona que te gusta e inclusive darle un regalo a un niño que quieras mucho.

2. El helado:

Si viste el helado primero, anímate, porque resulta que eres un artista natural.

Si ya has pisado las tablas de un teatro, has hecho presentaciones en televisión o esás presente donde las cámaras se encienden, sin duda sigue haciéndolo porque ese es tu camino.

No hay duda que donde llegas es donde todo el mundo voltea a verte, eres el centro de atención y las miradas e interès recaen sobre ti. Sin embargo, si no eres un artista o tienes un miedo escénico o nerviosismo terribles, no te preocupes, no todas las presentaciones deben realizarse ante una multitud masiva. Tienes otras formas de mostrar tus dones y qué bueno que el mundo lo conozca.

Recuerda que ser un artista no solamente se centra en ser un actor, ser artita va màs allá y puede ser simplemente contarle una historia atractiva a un amigo o hacer reír a alguien en el trabajo con una impresión tonta. El hecho de que tengas los dones para ser la estrella de cada espectáculo no significa que debas serlo. Aún así, hay muchas otras formas de usar lo que te sale naturalmente, así que no escondas esa luz debajo de tu ropa. Muéstala con quienes tú te sientas cómodo.

3. Las ballenas:

Si las ballenas fueron lo que tu vista capturò primero, t u talento secreto es que eres un atleta muy natural.

Tiene excelentes reflejos y, como la mayoría de los buenos deportistas, vive al máximo la ráfaga de serotonina que se produce cuando aumenta el ritmo cardíaco durante un período prolongado.

Si no estás en algún tipo de equipo deportivo ¡quñe esperas? ¡deberías unirte a uno! Sería una excelente manera de usar su habilidad natural para el deporte. Ahora, si los deportes de equipo no son lo tuyo, considera mejorar realiza tu rutina de ejercicios o realizar ejercicios personales, donde destaques tu y solo dependas de ti. Hacer ejercicios será un regalo para tu cuerpo y para tu mente.

