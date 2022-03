Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO: Programación y canales TV de la fecha 17 de las clasificatorias

Eliminatorias Qatar 2022EN VIVO: Programación y canales TV de la fecha 17 de las clasificatorias (Foto: Conmebol)

Eliminatorias Qatar 2022: Este jueves 24 de marzo se disputará la fecha 17 y penúltima de las clasificatorias que decidirá los dos cupos directos y el de repechaje a la Copa del Mundo. Aquí los horarios y canales de Tv de los cinco partidos de la jornada.

Cuatro selecciones sudamericanas se juegan sus chances para clasificar al Mundial Qatar 2022: Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia, con menor o mayor dificultad necesitan confirmar su cupo directo, asegurar o repechaje o dar el golpe para quedar entre el tercer y cuarto puesto de la tabla de posiciones y asegurar un cupo directo; o asegurar el quinto lugar para disputar el repechaje a la Copa del Mundo.

La FIFA dispuso que todos los partidos de las selecciones que matemáticamente mantienen aspiraciones para ir a la Copa del Mundo se jueguen a la misma el mismo día y en simultaneo, a razón de darle transparencia y mantener el espíritu de competencia.

El partido Perú vs Uruguay se jugará en Montevideo y podría decidir la clasificación directo de la Celeste si gana o forzar una definición en la última fecha si la blanquirroja no pierde.

Ecuador vs Paraguay es el encuentro que podría confirmar uno de los dos cupos directos al Mundial del ‘Tri’ que le alcanza con no perder como visitante en Ciudad del Este para asegurar desde el tercer lugar su clasificación ante la selección guaraní que no ya no tiene opción.

El Brasil vs Chile, que se juega en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, será un desafío para la ‘Roja si quiere meterse en la pelea por lo menos por el quinto lugar del repechaje. Además, tomando en cuenta que cerrará la Eliminatorias ante Uruguay en Santiago.

El Colombia vs Bolivia en Barranquilla será un duelo de vida o muerte para los cafeteros. Solo un triunfo lo mantendría con chances para remontar desde el séptimo lugar en la tabla de las clasificatorias. Asimismo, espera la combinación de otros resultados que lo dejen con opciones de cara la última fecha.

Argentina vs Venezuela se enfrentan desde posiciones opuestas y para completar el fixture de las Eliminatorias. La selección albiceleste ya está clasificada a la Copa del Mundo y la ‘Vinotinto’ eliminada marcha en el último lugar de la clasificación.

FIXTURE DE LA FECHA 17 DE LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022

Jueves 24 de marzo

Uruguay vs Perú (Estadio Centenario de Montevideo)

Colombia vs Bolivia (Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla)

Brasil vs Chile (Estadio Maracaná de Río de Janeiro)

Paraguay vs Ecuador (Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este)

Viernes 25 de marzo

Argentina vs Venezuela (Estadio Monumental de Buenos Aires)

HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE LAS ELIMINATORIAS

(Hora local por países)

México: 5:30 p.m. (17:30 horas)

Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 p.m. (18:30 horas)

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos: 7:30 p.m. (19:30 horas)

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:30 p.m. (20: 30 horas)

España: 12:30 a.m. (del día siguiente) (00:30 horas)

CANALES TV DE PERÚ PARA VER PARTIDOS POR ELIMINATORIAS

Jueves 24 de marzo

Canal TV: Movistar TV - Movistar Deportes canal 3 | canal 703 HD

Colombia vs Bolivia

Canal TV: Movistar TV - Gol Perú canal 14 | canal 714 HD

Brasil vs Chile

Canal TV: Movistar TV - Plus TV canal 6 | canal 706 HD

Paraguay vs Ecuador

Canal TV: Movistar TV - Eventos TV canal 11 | canal 711 HD

Viernes 25 de marzo

Argentina vs Venezuela

Canal TV: Movistar TV - Movistar Deportes canal 3 | canal 703 HD

CANAL TV PARA VER PARTIDOS POR ELIMINATORIAS QATAR 2022

Jueves 24 de marzo

Uruguay vs Perú

Canal TV: Movistar Deportes y América TV (Perú) | VTV (Uruguay)

Colombia vs Bolivia

Canal TV: Caracol TV (Colombia) | Tigo Sports (Bolivia)

Brasil vs Chile

Canal TV: SporTV, Canais Globo y Now Net de Claro (Brasil) TNT Sports y TNT Sports Go (Chile)

Paraguay vs Ecuador

Canal TV: Tigo Sports (Paraguay) El Canal del Fútbol-ECDF (Ecuador).

Viernes 25 de marzo

Argentina vs Venezuela

Canal TV: TV Pública y TyC Sports (Argentina) | TLT (Venezuela)

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 previo a la fecha 17

PUESTO | PAÍS | PUNTOS | DIFERENCIA DE GOLES

1. Brasil | 39 (+27 DG)

2. Argentina | 35 (+16 DG)

3. Ecuador | 25 (+10 DG)

4. Uruguay | 22 (-3 DG)

5. Perú | 16 21 (-4 DG)

6. Chile | 19 (-1 DG)

7. Colombia | 17 (-3 DG)

8. Bolivia | 15 (-12 DG)

9. Paraguay | 13 (-14 DG)

10. Venezuela | 10 (-16 DG)

FIXTURE DE LA FECHA 18 DE LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022

Perú vs Paraguay (Estadio Nacional de Lima)

Ecuador vs Argentina (Estadio Monumental de Guayaquil)

Bolivia vs Brasil (Estadio Hernando Siles de La Paz)

Chile vs Uruguay (Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago)

Venezuela vs Colombia (Estadio Cachamay de Puerto Ordaz)

