“Gianluca Lapadula tendría que atarle los zapatos a Luis Suárez y Edinson Cavani”, afirmó periodista uruguayo

Periodista uruguayo ninguneó a Gianluca Lapadula previo al Perú vs. Uruguay.

El partido entre Perú y Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022 se calienta cada día más. Periodista ‘uruguayo’ se vuelve viral en redes sociales tras arremeter en contra de Gianluca Lapadula. El comunicador minimizó al delantero de la ‘bicolor’ y enalteció a Luis Suárez y Edinson Cavani.

Todo sucedió el pasado viernes en el programa Las Voces del Fútbol de Radio Fénix, cuando se comenzó a hablar de Gianluca Lapadula. El periodista Alberto Pérez, parte del panel, tuvo palabras en contra del atacante del Benevento. “Lapadula al lado de Cavani y Suárez, así como están los dos, no existe”, fue lo primero que dijo.

Su compañero trató de calmar las cosas y salió a favor del ‘incaico’. “Fue el jugador que revolucionó el fútbol peruano”, manifestó Julio Ríos. Pérez continuó con su posición. “Pero, ¿dónde jugó Lapadula? Lapadula no existe, no seas malo”. Ríos volvió a intervenir para pedir que no lo reten al peruano. “Alberto, ahora lo transforma a Lapadula en goleador y nos anota en el Centenario”.

Ríos afirmó que no se puede comparar a Gianluca Lapadula con los dos delanteros de la selección uruguaya. “Suárez jugó en el Barcelona, en Inglaterra, en Holanda, tiene credenciales e hizo goles por todos lados, no puede compararse con Cavani. Lapadula tendría que atarle los zapatos a Cavani y a Suárez ”.

Periodista uruguayo manifestó que Gianluca Lapadula no puede ser comparado con Cavani y Suárez.

RESPUESTA DE ‘PACO’ BAZÁN

Francisco Bazán, en su programa El Deportivo en otra cancha, salió en defensa de Gianluca Lapadula. “No se atraganten con su soberbia como los colombianos, comos los ecuatorianos y como todos aquellos que nos dieron por muertos a estas alturas de las Eliminatorias”.

“Ojalá que estos ‘tipejos’, Julio Ríos, que es un señor, no se envenene con esa lengua viperina. ¿Cuánta soberbia, no? Vamos a ir, como si fuese un choclo, desgranando”, advirtió el exportero de Universitario de Deportes.

“¿Quién compara a Lapadula con Cavani y con Suárez? Nosotros los peruanos somos ubicados, somos conscientes de nuestras limitaciones y nuestras grandezas. Nuestra grandeza es el colectivo, el equipo que juega muy bien. Nadie discute la calidad de Cavani o de Suárez o de incluso de Darwin Núñez”, respondió.

“Habría que ser tontos para llevar a nuestros jugadores al terreno de discusión de quién es mejor. Pero esto es fútbol de selecciones, esto no es fútbol de equipos. ¿Se entiende o no? Y nuestro Lapadula es nuestro mejor delantero. Cuidado no lo calienten al ‘Bambino de los Andes’ porque nuestro ‘Rocky’ se va a comer a sus macheteros y a sus troncos”, finalizó.

¿CÓMO LLEGAN LOS TRES DELANTEROS AL PARTIDO DE ELIMINATORIAS?

Gianluca Lapadula no tuvo un buen inicio de año, debido a problemas con su club, que no le permitieron jugar durante todo el mes de enero. Finalmente, llegaron a un acuerdo y el peruano volvió a las canchas el 23 de febrero. A partir de allí, disputó un total de cinco partidos, la mayoría ingresando desde el banco de suplentes.

Luis Suárez participó en 15 encuentros con camiseta del Atlético de Madrid en este 2022. No obstante, en marzo perdió terreno en el esquema de Diego Simeone, quien se inclinó por la dupla en ataque de Joao Félix y Antoine Griezmann. Solo completó 64 minutos en tres partidos.

Por su parte, Edinson Cavani alineó en siete partidos. Su última participación fue el 15 de marzo en la derrota del Manchester United ante Atlético de Madrid por la Champions League. Entró en reemplazo de Fred a los 75 minutos.

