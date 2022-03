Perú vs. Uruguay: André Carrillo y su notable estadística previo a duelo por Eliminatorias Qatar 2022

André Carrillo tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, según Transfermarkt. | Foto: AFP

La selección peruana sostendrá un complicado compromiso ante su similar de Uruguay este jueves 24 de marzo en un duelo válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El estadio Centenario será testigo del choque entre ambos equipos que luchan por clasificar al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la ‘bicolor’ podría tener una ligera si ventaja si tomamos en cuenta el reciente dato estadístico que mostró la CONMEBOL respecto a André Carrillo.

Y es que ‘La Culebra’ forma parte del grupo de jugadores con mayor cantidad de regates completados en lo que va del proceso clasificatorio. De hecho, lleva 35 amagues ejecutados en los 13 partidos que ha disputado hasta el momento. “ Los que engañan rivales con fantasía ”, fue el texto publicado en las redes sociales de dicha entidad.

La lista es liderada por el brasileño Neymar, quien realizó 55 regates, seguido del astro argentino Lionel Messi con 47. El ecuatoriano Gonzalo Plata ha sido otro de los jugadores desequilibrantes con 45 regates, dejando el pase al chileno Alexis Sánchez con 43. Aquí es donde viene Carrillo con los mencionados 35 quiebres. Otros futbolistas que también forman parte de esta selecta nómina son los colombianos Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Díaz. El volante de la Juventus de Italia sumó 34 regates, los mismos que el extremo del Liverpool de Inglaterra.

Lista de los jugadores con mayor cantidad de regates en las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

Ahora, en cuanto al futbolista peruano, estos números no hacen más que evidenciar la capacidad que tiene para sacarse a varios jugadores de encima. Si bien su posición inicial es la de extremo por derecha, muchas veces suele intercambiar con Gianluca Lapadula sus ubicaciones en el campo de juego. De ahí que tiene mayores opciones para poder regatear y zafarse de los rivales.

Sin embargo, no es la única cualidad que posee Carrillo, ya que en estas Eliminatorias ha aportado con 3 goles para que Perú sume en el marcador. Este es un hecho que no ocurría con anterioridad, debido a que no era un futbolista que solía disparar al arco o, en todo caso, posicionarse de cara al gol.

EVOLUCIÓN DE ANDRÉ CARRILLO

El actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita mostró una habilidad bárbara para ‘driblear’ a sus oponentes desde sus inicios en el fútbol. En Alianza Lima acostumbraba a realizarlo, pero tenía ese déficit de llevarse a varios jugadores, sin rematar al arco.

Aún así, logró salir al extranjero y jugar en importantes clubes como el Sporting de Lisboa y Benfica de Portugal, además del Watford de Inglaterra. No obstante, su mejor versión se ha visto con el cuadro árabe, al que llegó luego de haber realizado un notable Mundial Rusia 2018, donde fue uno de sus mejores jugadores.

André Carrillo celebrando su gol con Al-Hilal ante Al-Jazira en Mundial de Clubes. | Foto: Agencias

MOMENTO ACTUAL

El presente de André Carrillo es para destacar. Como bien se dijo líneas arriba, desde su llegada al Medio Oriente, su performance mejoró considerablemente. De hecho, en lo que va de su estancia en ese país, lleva 141 partidos disputados, en los que ha convertido 27 goles y ha brindado otras 27 asistencias . Esto lo trasladó a la ‘bicolor’, donde no solo ha aportado en la faceta goleadora, sino también ha ejercido como un líder tanto dentro y fuera del campo. Se ve que su peso en el vestuario ha aumentado a sus 30 años.

Otro punto para tomar en cuenta es que bajo el mando de Ramón Díaz en Al-Hilal, ha alternado en otra posición: interior derecho, algo que al mismo Carrillo le sorprendió, pero al que considera que se ha venido adaptando. “ Es una posición nueva y la verdad es que lo he venido haciendo bastante bien. No me lo esperaba, pero estoy contento ”, expresó en su llegada a Lima para estos partidos por Eliminatorias.

