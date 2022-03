Minsa niega que hayan vacunas próximas a vencer: “De ninguna manera el ministerio lo va a permitir”

Foto: Canal N

La directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez, comentó durante una entrevista con Canal N que no hay un lote de vacunas que esté a próximo vencimiento que se esté aplicando, esto pese a que hay poca afluencia en los vacunatorios de Lima y Callao.

“Tenemos el reporte de vencimiento de vacunas y este ha sido de 8580 que fueron con fecha de febrero del 2022, de hecho esas vacunas no han sido aplicadas en el país, ya están dentro del proceso, pero no tenemos ningún otro lote que esté cerca del vencimiento y que ahorita nosotros estemos aplicando, eso de ninguna manera el Ministerio de Salud lo permitiría”, comentó Martínez.

Además, comentó que hay dificultades en los establecimientos de salud con el registro de información de las personas vacunadas.

Por otro lado, fue consultada si hay algún responsable por el que haya bajado la vacunación y ella respondió que lo que quieren es “ganarle al tiempo.

“No estamos hablando de algún responsable, nosotros lo que queremos es ganarle al tiempo. Creo que ahí todos los que estamos conduciendo este programa de proceso de vacunación que es realmente tenemos que avanzar rápido y eso de avanzar rápido es alcanzar metas por día”, continuó.

Recordemos que los exministros de salud, Hernando Cevallos y Óscar Ugarte señalan la gestión de Condori como responsable de lo anteriormente mencionado.

“Nosotros estamos conversando con los coordinadores de inmunizaciones de todo el Perú, implementando estrategias rápidas y oportunas para que el ciudadano pueda acceder a la vacuna en los momentos donde se encuentra una brigada y por eso quiero que ustedes a través de los medios puedan ayudar que los ciudadanos permitan que nosotros los enfermeros los vacunemos”, mencionó.

Finalizó incentivando a las personas que se vacunen ya sea con la primera, segunda o tercera dosis.

“Los centros de vacunación no se han cerrado tienen vacunas suficientes así que los invitamos a que todas las personas que no han completado esquema de vacunación”, finalizó.

Ministro de Salud, Hernán Condori, hace un llamado a la población a que acuda a vacunarse

HERNÁN CONDORI ASEGURA QUE EL PROCESO DE VACUNACIÓN NO HA BAJADO

El ministro de Salud, Hernán Condori, en otro momento, expresó que proceso de vacunación contra la COVID-19 no ha disminuido en nuestro país. Sin embargo, las cifras presentadas dicen lo contrario. Incluso, en el último reporte, indican que más de un millón de vacunas están por vencer.

Durante su visita en Cusco, el titular del Minsa no dudó en responder ante los duros cuestionamientos de la prensa sobre el tema de las inmunizaciones.

“Ustedes siempre me preguntan lo mismo. Pregunten sobre el tema de salud, la organización no ha bajado en lo absoluto. No ha bajado el proceso de vacunación, estamos hablando a nivel Nacional, estamos a diario vacunando de casa en casa de una manera más rigurosa”, sostuvo el cuestionado ministro.

Asimismo, dejó en claro la posición del gobierno frente a la postura de combatir la COVID-19, sobre todo ante la eminente posibilidad de enfrentar una cuarta ola de contagios.

“Se ha logrado un presupuesto de 1 millón 23 mil soles para que nivel Nacional tengamos más vacunadores más brigadas de vacunación y que estén en todos los sectores”, expresó.

“Está asegurado las vacunas, el pago del personal, todo está asegurado. Voy a ir al Antonio Lorena porque por muchos años ha estado paralizado esta obra, vengo por encargo del presidente de la República para tomar cartas en el asunto y que esto de una vez se retome y esté al servicio del pueblo”, continuó.

