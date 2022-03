“Hasta que nos volvamos a encontrar” se vuelve tendencia en Netflix y entra al Top 10 en más de 70 países

'Hasta que nos volvamos a encontrar' está en el top 10 de Netflix en varios países. (Foto: Instagram)

La primera película hecha en Perú producida por Netflix, “Hasta que nos volvamos a encontrar”, se estrenó el último 18 de marzo a nivel internacional y todo parece indicar que la historia de amor entre Salvador (Maxi Iglesias), un español que llega a Cusco por el proyecto de la creación de un hotel de siete estrellas, y una mochilera peruana, Ariana (Stephanie Cayo) ha cautivado a miles de fanáticos.

Es así como a días de su estreno, la cinta dirigida por Bruno Ascenzo no tardó en entrar en la lista de las películas más vistas de la plataforma de streaming. La trama que tiene a Machu Picchu y a otras ciudades del Perú como escenario principal ha ganado relevancia dentro y fuera del Perú.

Según una publicación en redes sociales de ‘Tondero’, encargada de la producción de la cinta, la comedia romántica está en el Top 5 a nivel mundial y en el Top 10 en más de 75 países entre los que destaca Costa Rica, Grecia, Israel, Portugal, Rumania, España, entre otros más.

Cabe resaltar que este hecho se da en medio de la polémica que ha causado “Hasta que nos volvamos a encontrar” entre el público peruano, pues muchos comenzaron a cuestionar a la integrante de la familia Cayo desde que se estrenó el tráiler, ya que consideran que una actriz con rasgos andinos hubiera encajado mucho mejor en la trama.

También criticaron que la séptima maravilla del mundo sea el escenario de una trama tan “cliché”. Pero no solo eso, una vez estrenada la película, varios lo calificaron como ‘aburrida’ y ‘simple’. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que se vuelva tendencia y sea vista por millones de personas.

Además, hubo un grupo importante de usuarios en Twitter que felicitó y halagó el trabajo de Stephanie Cayo. Incluso, se mostró a favor de la cinta, ya que pondrá al Cusco en los ojos del mundo a nivel cinematográfico.

REPARTO, LOCACIONES Y MÁS DETALLES

Además de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias en el protagónico, el reparto también se compone de Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlín, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, entre otros.

Las filmaciones se llevaron a cabo en locaciones de Cusco, Puno y Paracas. Por otro lado, el multi-instrumentista y compositor peruano, Lucho Quequezana, se encargó de la música original. Es un título de Tondero, una de las productoras más exitosas de Perú con 30 películas y más de 14 años en el mercado del cine desde su creación. También han realizado coproducciones con países como España, México, Colombia, Argentina y Chile.

BRUNO ASCENZO SE DEFIENDE ANTE LAS CRÍTICAS A SU PELÍCULA

Tras el estreno de su película, el director Bruno Ascenzo tuvo una entrevista con RPP y señaló que la idea de haber grabado en diferentes parte de nuestro país fue para captar la atención del público extranjero y así se animen a visitar el Perú.

“Es importante que nos demos cuenta de lo que tenemos, muchos países utilizan la industria cinematográfica para darse a conocer al mundo: ‘Game of Thrones’ y Croacia, muchas producciones que ayuden a que se reactiven ciertas industrias que se han visto afectadas con la pandemia. Ojalá la película logré aportar a ello y lo logre un poquito, con eso decir: ‘tarea cumplida’”, mencionó.

“Mi idea era hacer una película de viajes, inicialmente no era una comedia romántica al 100%, eso empezó a construirse una vez que Netflix entró en el panorama de juego, pero fue una película que se fue bocetando, podría ser así, me gustaría ir a tales locaciones, al inicio no se pasaba por las tres locaciones en las que al final se rodó”, comentó.

