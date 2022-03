Karen Dejo protagoniza accidente de tránsito y auxilia a motociclista que chocó

Karen Dejo auxilió a motociclista que chocó. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Karen Dejo vivió momentos de tensión cuando se dirigía a un salón de belleza ubicado en Miraflores, pues la exchica reality chocó su auto con una moto que circulaba por el lugar. Las imágenes de este accidente se dieron a conocer en el programa Amor y Fuego.

En el video que presentó Rodrigo González se puede observar a la exbailarina auxiliando al conductor de la moto que se encontraba tendido en la acera de la avenida Reducto.

Asimismo, un reportero de Amor y Fuego fue hasta el local en el que se encontraba la modelo para consultarle sobre lo sucedido. Ella relató que cuando prendió su direccional a la derecha para proceder a estacionarse, de repente vio que apareció una moto.

“Vengo despacito porque siempre me estaciono en el mismo lugar, entonces pongo mi direccional y también una moto venía al lado derecho y en eso vi a la derecha y estábamos a punto de chocar. Menos mal que es chico reaccionó y yo también reaccioné, sino el impacto hubiera sido más fuerte”, comentó.

Karen Dejo señaló que tras el accidente se asustó mucho, pero tuvo que sacar fuerzas para auxiliarlo. “ La verdad me asusté horrores y el chico también. Hubo un impacto y no fue fuerte. El chico cayó con la moto, no le pasó nada a la moto y mi carro tiene un rasguñito ”, añadió.

“Ante todo más allá de ser artista uno está como persona. Me acerqué y se me bajó un poco la presión, pero uno ya sabe manejarse ante momento complicados. Llamamos a los bomberos, le dijimos que se tranquilice un poco porque él ya se quería parar e irse”, dijo.

Para finalizar, la exintegrante de Esto es Guerra dio a conocer que el chico se encuentra bien y que no llegó al hospital, pues cuando llegaron el bomberos, él se negó a subir a la ambulancia y firmó una constancia de que se iba del lugar por voluntad propia.

“ Lo importante es que el chico está bien, aunque quería montarse en su moto e irse. Le dije que no se vaya así, que espere un rato, que se tranquilice, que llame a su trabajo y le explique lo que ha pasado ”, precisó.

“Hemos compartido una conversación, extrañamente una persona se nos cruza en nuestra vida en una manera ilógica algunas veces. En el momento me puse nerviosa, pero luego me puse fuerte”, sentenció.

No lo abandonó a su suerte. Auto de Karen Dejo colisionó con una moto cuando intentaba estacionarse.

KAREN DEJO ES CAPTADA CON EMPRESARIO

Karen Dejo y el empresario Christian Buhler fueron captados juntos por las cámaras de Magaly Tv: La firme. El lunes 21 de marzo, el programa de Magaly Medina emitió imágenes en las que se ve a ambos personajes saliendo de una discoteca para luego dirigirse a un departamento ubicado en Miraflores.

Tras la revelación de dicho ampay, el espacio de farándula se comunicó con Buhler para que aclarara su situación sentimental. “ No sé de qué estás hablando, la verdad que yo la conozco, (pero) mi vida personal es mi vida personal (...) Me ‘jaló’ a mi casa y preparamos algo de comer ”.

