Andy Polo: Ministerio de la Mujer exhorta a Universitario “a tomar acciones inmediatas” contra el delantero

Andy Polo en la mira del Ministerio de la Mujer.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció sobre Andy Polo y la denuncia de agresión física que le impuso su expareja Gennessis Alarcón. El nuevo jale de Universitario de Deportes volvió al ojo de la tormenta tras la revelación de audios que confirmarían que violentó a su aún esposa delante de sus hijos pequeños.

A través de sus redes sociales, dicha cartera publicó un mensaje en el que hace referencia a que “ser futbolista, deportista o tener fama jamás debe ser pretexto para justificar, tolerar y normalizar la violencia contra las mujeres”.

Asimismo, expresaron su solidaridad con Gennessis Alarcón y sus hijos, a quienes reiteraron la disponibilidad inmediata de los servicios legales y psicológicos del Ministerio de la Mujer “para toda la familia”.

Por último, se dirigieron al cuadro crema y los instaron a tomar las acciones correspondientes tras revelarse más pasajes de violencia que involucran a su delantero. “Exhortamos al club Universitario de Deportes a tomar acciones inmediatas en relación a la lamentable situación de violencia expuesta ayer en medios periodísticos y que involucra directamente a Andy Polo”, se lee en el comunicado.

“Hombre que violenta, esposo que maltrata y padre que agrede debe ser sancionado. Los padres de familia no deben promover la violencia, menos aún frente a sus hijas/hijos”, continúa el mensaje.

Andy Polo: Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer.

NUEVAS PRUEBAS CONTRA ANDY POLO

Ayer por la noche, en el programa de Magaly Medina, Gennessis Alarcón difundió audios inéditos en los que se escucha al futbolista peruano con una actitud violenta en presencia de sus hijos, quienes comienzan a llorar ante la situación en la que se encontraba su madre. Incluso, uno de ellos le pide a su madre entre lágrimas: “Por favor, mamá, que no te pegue”.

“¿Y viene a decir que es mentira? ¿Y así dice que ama a sus hijos? ¿Cree que yo podría inventar eso? Ahí yo le escribo a mi amiga para que llame al 911 porque yo ni siquiera tenía ni un chip para llamar a la policía. Yo estaba encerrada en el cuarto con mis hijos”, expresó Alarcón entre lágrimas.

Cabe resaltar que en el audio se le escucha huir al segundo piso junto a sus pequeños luego de tener una acalorada discusión con su expareja, quien, segundos antes, les había pedido a los niños que se “vayan arriba” para supuestamente quedarse a solas con Alarcón.

“¿Qué me iba a hacer si mis hijos se iban al cuarto? Él es hombre, es más grande, es más fuerte. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Y si me mata? ¿O me pasa algo? ¿Qué iba a hacer allá sola?”, añadió.

Esposa de Andy Polo rompe en llanto tras escuchar audio que demostraría maltrato por parte del futbolista. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

VERSIÓN DE ANDY POLO

El último domingo, Polo se pronunció sobre las denuncias por violencia familiar que recaen en su contra. En la entrevista con el programa Día D, el exseleccionado nacional aseguró que lo declarado por su expareja era mentira y que él no podía moverse mucho, ya que se encontraba lesionado de la rodilla.

“Callé por respeto a mis hijos. He salido a hablar por mi familia, mi madre que sufre mucho. Que la gente no vea, pero a uno le choca bastante también”, comentó el jugador “merengue”. En cuanto a las cachetadas y golpes que Alarcón alegó haber sufrido por parte de él, el exatacante del Portland Timbers negó rotundamente tal agresión. “Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No (la he golpeado), no soy un agresor”.

Cabe resaltar que este hecho aún se encuentra en investigación y que el abogado de Genessis Alarcón, Michael Fuller, quien lleva su caso en EE.UU explicó que Andy Polo enfrentará este juicio civil por los cargos de violencia. Además, fue suspendido de la Major League Soccer tras conocerse su caso.

