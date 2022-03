Rodrigo González y su crítica a ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’: “No me gustó, es un mamarracho”

Rodrigo González cuestiona duramente a la primera película peruana grabada para Netflix. (Foto: Instagram)

Se pronunció. Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, habló sobre la primera película peruana realizada para Netflix. De acuerdo al popular ‘Peluchín’, la cinta solo contó con los hermosos paisajes que hay en el Perú; sin embargo, careció de argumento.

Asimismo, el presentador de televisión cuestionó duramente a Tondero, la productora encargada de realizar la película. Para él, pese a que esta productora cuenta con un amplio catálogo de actores y actrices, tenga producciones bastante malas.

“ Todas las películas de Tondero tiene el mismo guion tontonete, pero bueno, nuestro país está en los ojos del mundo y eso es bueno . Me da pena que con la cantidad de presupuesto que tiene Tondero y la convocatoria de actores y actrices nacionales, tenga películas tan malas”, indicó.

De otro lado, Rodrigo González dejó en claro que él no tiene nada contra Stephanie Cayo, pues le parece que toda su familia tiene talento, pero no le gustó para nada su papel en ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’.

“A mí me encantan las Cayo, me parecen una familia talentosa. Esta sábado estábamos con Salvatore (su novio) viendo Netflix, los dos, él tiene mucho más paciencia que yo, yo me aburro fácilmente, ni 10 minutos y lo apagué. No soporté, yo dije: ‘No voy a perder dos horas de mi vida viendo esta estupidez’”, añadió.

El conductor de Amor y Fuego también aprovechó que estaba hablando sobre este tema para recomendarle a Tondero que contrate a mejores guionistas, pues las historias de sus películas son bastante vagas.

“ A mí me parece que Tondero debe de gastar mucho con los actores que convoca, que le da talla internacional a su película, pero debe de gastar más en libretistas, porque sus historias son paupérrimas ”, precisó.

Además, ‘Peluchín’ señaló que estaba cansado que los productores nacionales pidan a los peruanos que vayan a los cines a consumir su película para apoyarlos, pero no se encuentra de acuerdo con el producto que ellos entregan finalmente.

“Estoy cansado también que a la gente que se le cobre exactamente igual por ver una película de Hollywood, me refiero al cine, digan que hay que apoyar al cine nacional, por supuesto que hay que apoyar al cine nacional, lo que no se puede es que aguantemos y soportemos pagar por ver cualquier mamarracho”, comentó.

Para finalizar Rodrigo González dio su apreciación sobre la cinta de Netflix y volvió a recalcar que no le gustó para nada pese a que sale Machu Picchu.

“ No puedo decir que la película es linda porque apareció Machu Picchu. No, no me gustó (Hasta que nos volvamos a encontrar) le pongo la firma, no me gustó. Es un mamarracho ”, sentenció.

Rodrigo González le recomendó a Tondero, productora peruana que grabó 'Hasta que nos volvamos a encontrar', invertir más en guionistas.

