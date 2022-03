Chosica: Hombre humilla a mujer trabajadora de limpieza pública

| Facebook

Gran indignación ha generado en redes sociales la difusión de un video en el que se ve a un hombre gritar y obligar a una trabajadora de limpieza pública a llevarse una pesada bolsa de basura la cual debía ser transportada por un camión recolector y no por empleada pública.

El hecho habría ocurrido en la manzana D-1, urbanización de San Antonio de Carapongo, primera etapa, distrito de Lurigancho - Chosica, al lado de una tienda o minimarket. El video fue grabado desde la calle de enfrente.

Al inicio, se puede ver al hombre cargar una pesada bolsa de basura e intentar meterla a la fuerza en el tacho que la trabajadora de limpieza emplea para trasladar pequeños desechos que barre en las calles de ese distrito.

La mujer le intenta explicar que al hombre que a ella no le corresponde llevarse la bolsa debido a que su tacho es pequeño y le señala al sujeto el lugar donde debe poner el saco para que el camión recolector se lo lleve.

Sin embargo, el hombre vuelve enfurecido y vuelve a cargar la bolsa y la empuja vehementemente al tacho de la trabajadora. Además, le grita y argumenta que es ella quien debe llevarse esa bolsa ya que el camión recolector no había pasado.

La mujer, en una situación de evidente de desventaja, optó por no discutir más con el alterado sujeto e hizo un gran esfuerzo para movilizar el tacho de basura ahora repleto y pesado por la bolsa que introdujo el hombre.

INDIGNACIÓN DE CONGRESISTAS

Al menos dos congresistas de la República se han expresado en relación al video difundido en redes sociales. Una de ellas fue la también extrabajadora de limpieza Isabel Cortez Aguirre (Juntos por el Perú), quien espera que las autoridades tomen medidas para evitar este tipo de actos.

“Las obreras de limpieza siempre estamos expuestas a este tipo de abusos, lamentablemente, de malos ciudadanos. Por eso toca denunciar y no callar, para que no suceda más. Espero que las autoridades respectivas tomen medidas en el asunto y no dejen que esto continúe”, señaló en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el congresista oficialista Guido Bellido (Perú Libre) expresó su indignación y pidió que el hecho “no debe quedar al margen”.

“Esto es una agresión, que no debe quedar al margen. Dueño de minimarket humilla a mujer trabajadora de limpieza exigiéndole de manera prepotente que recoja su basura. El repudiable hecho ocurrió en Carapongo, distrito de Lurigancho Chosica -Lima”, señaló.

TRABAJADORES DE LIMPIEZA EN PANDEMIA

Cabe resaltar la importancia que tuvieron las y los trabajadores de limpieza pública en el Perú durante los primeros meses de pandemia por la COVID-19, ya que fueron uno de los pocos rubros que no pararon sus actividades y se expusieron al contagio. Incluso algunos perdieron la vida a causa del virus.

El 9 de abril de 2020, apenas iniciada la pandemia, la Empresa de Servicio de Limpieza Pública del Callao (ESLIMP) lamentó el fallecimiento de uno de sus trabajadores a causa del coronavirus. En un comunicado a la opinión pública, indicaron que el trabajador laboraba en el área de servicios generales de dicha entidad.

“Ha muerto un servidor público que realiza no solo un trabajo público, sino sobre todo una labor cívica y solidaria con la humanidad, como todos los integrantes de la corporación, que venimos trabajando y lo seguiremos haciendo con más ahínco y en su memoria”, detallaron.

