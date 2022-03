Gregorio Pérez, extécnico de Universitario: “Va a ser difícil que vuelva a dirigir, tenemos que ser conscientes”

El último club que dirigió Gregorio Pérez fue Universitario de Deportes.

A finales de enero se anunció que Gregorio Pérez tenía que ser intervenido por un problema en el corazón, después de ser operado decidió alejarse del fútbol y dejar de ser entrenador en Universitario de Deportes. Ahora, luego de dos meses, el uruguayo habló sobre la posibilidad de volver a dirigir y descartó estar en un banquillo por las complicaciones en su salud.

“Va a ser difícil que vuelva a dirigir, tenemos que ser conscientes que vivimos una situación límite y que felizmente la podemos contar. Pero ahora, más allá de la pasión que sentimos, será complicado tener esa adrenalina, quizás podemos tomar otro camino dentro de lo mismo, pero no con las obligaciones que tenía, pues tenemos que cuidarnos para disfrutar de la vida”, señaló en exclusiva para Ovación.

“Le voy a comentar algo para que lo sepa usted. Con el último periodista que yo he hablado acá en Perú fue con usted y lo que yo le voy a decir a usted no me lo va a creer. Cuando yo bajé la ventanilla (para brindar declaraciones), yo no podía ni hablar, yo ya estaba infartado, ya tenía el infarto arriba y estuve hasta el otro día con el infarto que me llevaron a la clínica en la tarde”, fueron sus últimas palabras para un medio local.

Pese a no poder vivir de tan cerca esa pasión de muchos años, conoce la mala situación que atraviesa su último club: Universitario. Además, aprovechó la oportunidad para defender a su compatriota Gutiérrez, quien sufrió una nueva derrota ante Binacional el domingo pasado.

“Álvaro (Gutiérrez) llegó a Universitario con el campeonato iniciado y sin conocimiento, más allá que conversamos y les respondí las preguntas sobre plantel, pero todo lleva un tiempo de conocimiento para adaptarse y conocer a cada futbolista”, expresó.

Álvaro Gutiérrez no gana desde el partido ante Universidad César Vallejo.

SU OPINIÓN DEL PERÚ VS. URUGUAY

La selección peruana se enfrentará a Uruguay el próximo jueves 24 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Centenario. Por ello, Pérez dio su opinión de este duelo que será importante pensando en la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“El Perú - Uruguay es un partido decisivo, es una final por cómo llegan los dos equipos. Más allá que Uruguay es local y tiene la hinchada, Perú ha sabido revertir marcadores como visitantes”, respondió.

Por otro lado, habló del papel de Diego Alonso, nuevo técnico de la ‘celeste’. “Los cambios producen distintas motivaciones. Si uno ve, el plantel que disputa estos partidos eliminatorios es el mismo que tenía Tabárez, pero hubo una inyección anímica, que logró dos resultados muy importantes para ubicarse donde está hoy en las eliminatorias”.

Por último, afirmó su deseo porque Uruguay le gane a Perú en Montevideo. “¿Si tendré el corazón dividido este jueves? Yo no soy demagogo y saben perfectamente quién quisiera que gane”.

